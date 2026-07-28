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O criză fără ieșire. Opțiunile președintelui Trump privind Iranul se îngustează

Război în Orientul Mijlociu
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Administrația de la Washington se află din nou în fața unei decizii critice în dosarul iranian. Cu fiecare pas făcut, marja de manevră a președintelui Donald Trump se reduce, în timp ce costurile oricărei acțiuni viitoare continuă să crească, susține CNN.

Președintele SUA,Donald Trump, are probleme cu războiul din Iran /FOTO:AFP
Președintele SUA,Donald Trump, are probleme cu războiul din Iran /FOTO:AFP

Duminică, reprezentanții Casei Albe au explicat că pauza atacurilor aeriene – aflată în a treia noapte consecutivă, după două săptămâni de raiduri neîntrerupte – are rolul de a oferi un răgaz pentru diplomație. Totodată, oficialii au avertizat că armata rămâne pregătită pentru o nouă escaladare.

Deși au apărut unele semnale de dialog, inclusiv discuții recente între Teheran și Oman la nivelul viceminiștrilor de externe, nu există indicii că regimul iranian este dispus să renunțe la obiectivul său principal: controlul asupra traficului maritim din Strâmtoarea Ormuz.

O strategie blocată și costuri politice în creștere

Președintele Trump se întoarce într-un punct familiar. Campania de presiune militară intensă nu a reușit să schimbe poziția Teheranului. O extindere a operațiunilor prin trimiterea de trupe la sol ar putea exploata superioritatea militară americană, însă riscă să provoace pierderi majore de vieți omenești într-un conflict profund nepopular pe plan intern.

La aproape cinci luni de la începerea unui conflict estimat inițial la doar câteva săptămâni, presiunea politică este în ascensiune. Creșterea prețurilor la energie din ultima perioadă alimentează nemulțumirile cetățenilor americani, majoritatea fiind împotriva războiului, cu apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului din luna noiembrie.

Alternative limitate și dezbateri la Washington

Casa Albă analizează mai multe opțiuni dificile:

1. Extinderea blocadei economice: O blocadă prelungită asupra porturilor și navelor iraniene ar putea tăia finanțarea Gărzii Revoluționare, însă măsură ar necesita luni de zile fără garanția unui rezultat favorabil, riscând noi atacuri asupra navelor comerciale.

2. Relansarea negocierilor: Un nou acord ar necesita concesii majore din partea Statelor Unite privind controlul strâmtorii, o soluție respinsă ferm de susținătorii liniei dure din Washington.

3. Intensificarea bombardamentelor: Lovirea infrastructurii energetice și de transport ar spori suferința populației civile iraniene, fără a schimba însă strategia conducerii de la Teheran.

În cadrul unei reuniuni recente la Casa Albă, oficiali de rang înalt, inclusiv vicepreședintele JD Vance și șeful Statului Major Major interarme, generalul Dan Caine, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la epuizarea stocurilor de muniții și riscurile unei escaladări necontrolate. Evaluările recente ale CIA și ale Agenției de Informații a Apărării indică faptul că noua serie de raiduri aeriene nu este suficientă pentru a modifica poziția de negociere a Teheranului.

Un conflict asimetric și dilema Washingtonului

Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a apărut duminică la principalele emisiuni de televiziune pentru a apăra strategia administrației, subliniind că Iranul este izolat diplomatic și slăbit militar.

Cu toate acestea, analiștii remarcă faptul că natura asimetrică a conflictului îi oferă Iranului capacitatea de a menține presiunea globală prin intermediul dronelor și rachetelor sale. Un nou sondaj CBS News/YouGov arată că doar 31% dintre americani au o înțelegere clară a situației din Strâmtoarea Ormuz, iar 76% consideră că războiul a fost mult mai dificil decât se anticipase.

Pentru moment, administrația americană continuă să caute o cale de ieșire dintr-o criză care seamănă tot mai mult cu un conflict fără o soluție clară.

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