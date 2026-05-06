Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul

Spania permite acostarea vasului cu focar de hantavirus în Insulele Canare. Membru infectat al echipajului, evacuat de urgență

Spania permite unui vas de croazieră pe care au fost depistate cazuri de infectare cu hantavirus şi trei decese să acosteze în Insulele Canare. Un membru infectat al echipajului urmează să fie evacuat de urgență.

MV Hondius a plecat din Ushuaia, Argentina, în luna martie FOTO Antartica Cruises

UPDATE – Un pasager, infectat cu o tulpină transmisibilă între oameni

Virusul Andes, care se poate transmite de la om la om, a fost depistat la unul dintre pasagerii de pe vasul de croazieră MV Hondius, care a fost evacuat în Africa de Sud, a transmis miercuri ministrul sud-african al Sănătăţii în faţa unei comisii parlamentare.

„Primele teste arată că este vorba într-adevăr de tulpina Andes. Este singura tulpină, dintre cele 38 cunoscute, care se poate transmite de la o persoană la alta”, a explicat ministrul Sănătăţii, Aaron Motsoaledi, potrivit Agerpres.

„Dar, aşa cum am spus deja, şi ţinem să repetăm, această transmitere este foarte rară şi are loc doar în cazul unui contact foarte strâns între persoane”, a adăugat el.

Doi dintre pasagerii de la bordul vasului de croazieră, care a devenit un focar de hantavirus, au fost transferaţi la Johannesburg; unul a decedat, iar celălalt se află în continuare internat în spital.

Știre inițială

Membrul echipajului britanic este pregătit pentru evacuare de pe nava MV Hondius, alături de un coleg olandez, operațiunea fiind coordonată de autoritățile din Țările de Jos, potrivit The Guardian.

Cei doi au nevoie de „îngrijiri medicale urgente” după apariția unor simptome respiratorii, a transmis operatorul de turism Oceanwide Expeditions. Ei vor fi evacuați prin Capul Verde către Țările de Jos, permițând navei să-și continue drumul spre Insulele Canare ale Spaniei.

După sosirea în Canare, într-un port care urmează să fie stabilit, autoritățile sanitare spaniole vor evalua, trata și repatria pasagerii și membrii echipajului în țările de origine, în cooperare cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Informația vine după ce Ministerul Sănătății din Spania a confirmat marți seară că vasul va ajunge în Insulele Canare în „trei sau patru zile”, după ce OMS a stabilit că autoritățile din Capul Verde nu pot gestiona operațiunea.

De asemenea, Madridul a fost de acord ca medicul de pe nava Hondius, care se află în stare critică, să fie transportat cu avionul în Insulele Canare, a precizat ministerul, potrivit Agerpres.

Odată ajunşi în port, echipajul şi pasagerii vor fi examinaţi, vor primi asistenţă medicală, dacă acest lucru se va dovedi necesar, şi vor fi repatriaţi în ţările de origine, potrivit ministerului.

Posibilă transmitere între oameni

În mod obișnuit, oamenii se infectează cu hantavirus prin contact cu rozătoare infectate sau cu urina, fecalele ori saliva acestora. Totuși, OMS suspectează că pe vas ar fi avut loc o transmitere limitată între persoane aflate în contact foarte apropiat.

„Credem că ar putea exista o anumită transmitere de la om la om între contacte foarte apropiate, cum ar fi soți sau persoane care au împărțit cabine”, a declarat Maria Van Kerkhove, director în cadrul OMS pentru pregătire și prevenirea epidemiilor și pandemiilor.

Ea a transmis și un mesaj direct celor aflați la bord: „Vrem să știți că lucrăm cu operatorii navei și cu țările din care proveniți. Vă auzim, știm că vă este teamă.”

Autoritățile sanitare estimează că la bord se află aproximativ 150 de persoane din 23 de țări.

Situație monitorizată atent la bord

Pe navă au fost identificate până în prezent șapte cazuri suspecte, dintre care trei persoane au decedat. Două cazuri au fost confirmate ca fiind hantavirus.

„Până în prezent, șapte dintre cei 147 de pasageri și membri ai echipajului au raportat simptome. Din păcate, trei au decedat”, a precizat OMS.

Un alt caz suspect este asimptomatic și se simte bine, iar în acest moment nu mai există alte persoane simptomatice la bord.

Ca măsură de precauție, pasagerii au fost rugați să rămână în cabine în timp ce se desfășoară operațiuni de dezinfectare și alte măsuri de sănătate publică.

Trei persoane au murit

Vasul a plecat din Ushuaia, Argentina, în luna martie, având ca destinație Capul Verde, arhipelag situat în centrul Atlanticului, în largul Africii de Vest.

Pe 11 aprilie, un pasager olandez a murit la bord. Soția acestuia a decedat pe 27 aprilie, testele confirmând ulterior infectarea cu o variantă de hantavirus. Pe 2 mai, un pasager german a murit, însă cauza decesului nu a fost încă stabilită.

Compania Oceanwide Expeditions a transmis că atmosfera la bord rămâne calmă. Operatorul spune că lucrează pentru clarificarea situației și accelerarea debarcării și a triajului medical.

Hantavirusurile, transmise în principal prin rozătoare, pot provoca infecții respiratorii severe și uneori letale. Deși cazurile de transmitere între oameni sunt rare, OMS confirmă că ele pot apărea în anumite condiții. Nu există un tratament specific, însă intervenția medicală timpurie crește șansele de supraviețuire.

