search
Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alertă OMS: pasagerii unei curse aeriene, căutați după moartea unei turiste infectate cu hantavirus

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat marţi că a început demersurile pentru identificarea celor peste 80 de pasageri aflaţi la bordul avionului cu care o turistă olandeză infectată cu hantavirus a fost transferată de pe Insula Sfânta Elena spre oraşul sud-african Johannesburg, unde pacienta a decedat la spital.

Avion FOTO: Shutterstock
Avion FOTO: Shutterstock

Acea olandeză de 69 de ani, al cărei soţ de 70 de ani a murit la bordul navei de croazieră MV Hondius, fusese debarcată pe Insula Sfânta Elena pe 24 aprilie "cu simptome gastrointestinale", apoi a fost îmbarcată într-un avion în ziua următoare cu destinaţia Johannesburg, în Africa de Sud, a precizat OMS, scrie Agerpres.

Ea a murit la o zi după aceea, pe 26 aprilie, iar infectarea sa cu un hantavirus a putut fi confirmată luni. „Cercetări au fost demarate pentru a-i găsi pe pasagerii" avionului care a efectuat acea cursă aeriană, a adăugat OMS într-un comunicat.

Este vorba despre un zbor operat de compania sud-africană Airlink pe 25 aprilie, cu 82 de pasageri şi şase membri ai echipajului la bord, a dezvăluit directoarea de vânzări şi marketing a companiei Airlink, Karin Murray.

OMS suspectează "o transmitere interumană între persoanele care au intrat în contact foarte apropiat", a precizat directoarea interimară a departamentului de prevenţie şi pregătire pentru epidemii din cadrul organizaţiei, Maria Van Kerkhove.

O singură cursă aeriană pe săptămână asigură legătura între Johannesburg şi acea insulă izolată din Atlanticul de Sud, iar zborul durează aproximativ patru ore.

Autorităţile sud-africane i-au cerut companiei aeriene Airlink să îi informeze pe pasagerii acelei curse că vor trebui să contacteze Ministerul Sănătăţii, dacă nu au fost deja contactaţi de acesta, a adăugat Karin Murray.

MV Hondius, nava de croazieră suspectată că este un focar de hantavirus, ar urma să părăsească arhipelagul Capul Verde în orele următoare, după evacuarea medicală a doi membri ai echipajului, care sunt bolnavi, precum şi a unui pasager, considerat caz de contact apropiat cu un pacient decedat pe 2 mai.

Operatorul vasului de croazieră, Oceanwide Expeditions, a anunţat marţi seară că cele trei persoane vor fi evacuate medical cu două avioane spre Ţările de Jos.

După evacuarea lor, compania olandeză a precizat că nava MV Hondius va putea să plece din largul coastelor Republicii Capului Verde şi să se îndrepte spre Gran Canaria sau Tenerife, din Insulele Canare (Spania), "ceea ce va presupune trei zile de navigaţie".

MV Hondius a plecat în călătoria sa din Ushuaia, din Argentina, spre arhipelagul Capul Verde, având la bord 88 de pasageri şi 59 de membri ai echipajului de 23 de naţionalităţi.

OMS a anunţat duminică trei decese pe acea navă - un cuplu de olandezi şi o turistă germană - asociate cu un posibil focar de infecţie cu hantavirus, care poate provoca un simptom respirator acut.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
digi24.ro
image
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
stirileprotv.ro
image
După o ședință de 4 ore, PNL anunță că intră în Opoziție. Bolojan nu a răspuns la întrebări
gandul.ro
image
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
mediafax.ro
image
Georgina Rodriguez, strălucitoare la Met Gala 2026. Cum a făcut furori iubita lui Cristiano Ronaldo
fanatik.ro
image
Uitați de petrol, stocurile sunt suficiente, dar aceste produse sunt pe terminate și ne vor afecta grav viața, avertizează specialiștii
libertatea.ro
image
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
"Telenovela" Kylian Mbappe - Real Madrid s-a terminat
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Ultima decizie luată de Bolojan în Guvern, înainte de moţiune: primă de 1.500 de lei pentru profesori. Cum trebuie cheltuiţi banii
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Trei scenarii după ce PSD şi AUR au dat jos Guvernul Bolojan: De la guvern minoritar, la alianţe surpriză
observatornews.ro
image
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
cancan.ro
image
Efectul căderii guvernului: Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii mai pierd 400 lei la pensie
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Ce salarii oferă magazinele JYSK pentru asistent în vânzări, în 2026. Se lucrează 35 de ore pe săptămână și se dau și bonusuri
playtech.ro
image
Răsturnare de situație! Anunț oficial despre jucătorul dat ca și plecat de la FCSB: ”Astea-s cuvintele lui Gigi”
fanatik.ro
image
Un tânăr a schimbat ora la care bea cafeaua, iar rezultatul l-a surprins: "Este o senzație uimitoare când văd efectul asupra corpului meu"
ziare.com
image
Caz neverosimil în Europa! Și-au dat antrenorul afară a cincea oară, după 0-1 cu ultimul loc
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
fără imagine
LIVE TEXT Ilie Bolojan, demis. Moțiunea de cenzură PSD–AUR l-a trimis acasă după 10 luni – VIDEO
cotidianul.ro
image
DECIZIA lui Nicușor Dan după demiterea guvernului Ilie Bolojan. E BREAKING NEWS
romaniatv.net
image
Doliu în politică! A murit un fost consilier prezidențial și ambasador
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
Noutăți despre Dan Petrescu: care e starea de sănătate a „Bursucului”
click.ro
image
De ce nu poate Oana Lis să meargă la înmormântarea bunicii care a crescut-o: „Mă doare, dar asta este”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu, de nerecunoscut! Cum arată după ce a renunțat la părul lung
click.ro
Alicia Vikander în rolul Reginei Caroline Mathilde a Danemarcei și Norvegiei și Mads Mikkelsen în rolul lui Johann Friedrich Struensee în filmul Magnolia profimedia 0124529711 jpg
Regina adulteră care s-a cuplat cu medicul regelui! Pasiunea mocnea între ei, iar amantlâcul a devenit bombă politică
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
M Fal24 Soldiers von Richthofen 1 2000x1039 jpg
Manfred Von Richthofen, povestea celui mai faimos pilot de vânătoare din Primul Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce fel de mamă este Maria Marinescu? Cunoscutul designer a venit împreună cu băieții ei la Premiile Gopo
image
Noutăți despre Dan Petrescu: care e starea de sănătate a „Bursucului”

OK! Magazine

image
Show grotesc la MET Gala. Katy Perry, Heidi Klum și Kylie Jenner, în fruntea vedetelor cu cele mai șocante ținute

Click! Pentru femei

image
Portalul 5:5 e deschis! Ziua care promite schimbări radicale și decizii de destin

Click! Sănătate

image
Aceste meserii sunt factori de risc pentru cancerul ovarian