Alertă OMS: pasagerii unei curse aeriene, căutați după moartea unei turiste infectate cu hantavirus

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat marţi că a început demersurile pentru identificarea celor peste 80 de pasageri aflaţi la bordul avionului cu care o turistă olandeză infectată cu hantavirus a fost transferată de pe Insula Sfânta Elena spre oraşul sud-african Johannesburg, unde pacienta a decedat la spital.

Acea olandeză de 69 de ani, al cărei soţ de 70 de ani a murit la bordul navei de croazieră MV Hondius, fusese debarcată pe Insula Sfânta Elena pe 24 aprilie "cu simptome gastrointestinale", apoi a fost îmbarcată într-un avion în ziua următoare cu destinaţia Johannesburg, în Africa de Sud, a precizat OMS, scrie Agerpres.

Ea a murit la o zi după aceea, pe 26 aprilie, iar infectarea sa cu un hantavirus a putut fi confirmată luni. „Cercetări au fost demarate pentru a-i găsi pe pasagerii" avionului care a efectuat acea cursă aeriană, a adăugat OMS într-un comunicat.

Este vorba despre un zbor operat de compania sud-africană Airlink pe 25 aprilie, cu 82 de pasageri şi şase membri ai echipajului la bord, a dezvăluit directoarea de vânzări şi marketing a companiei Airlink, Karin Murray.

OMS suspectează "o transmitere interumană între persoanele care au intrat în contact foarte apropiat", a precizat directoarea interimară a departamentului de prevenţie şi pregătire pentru epidemii din cadrul organizaţiei, Maria Van Kerkhove.

O singură cursă aeriană pe săptămână asigură legătura între Johannesburg şi acea insulă izolată din Atlanticul de Sud, iar zborul durează aproximativ patru ore.

Autorităţile sud-africane i-au cerut companiei aeriene Airlink să îi informeze pe pasagerii acelei curse că vor trebui să contacteze Ministerul Sănătăţii, dacă nu au fost deja contactaţi de acesta, a adăugat Karin Murray.

MV Hondius, nava de croazieră suspectată că este un focar de hantavirus, ar urma să părăsească arhipelagul Capul Verde în orele următoare, după evacuarea medicală a doi membri ai echipajului, care sunt bolnavi, precum şi a unui pasager, considerat caz de contact apropiat cu un pacient decedat pe 2 mai.

Operatorul vasului de croazieră, Oceanwide Expeditions, a anunţat marţi seară că cele trei persoane vor fi evacuate medical cu două avioane spre Ţările de Jos.

După evacuarea lor, compania olandeză a precizat că nava MV Hondius va putea să plece din largul coastelor Republicii Capului Verde şi să se îndrepte spre Gran Canaria sau Tenerife, din Insulele Canare (Spania), "ceea ce va presupune trei zile de navigaţie".

MV Hondius a plecat în călătoria sa din Ushuaia, din Argentina, spre arhipelagul Capul Verde, având la bord 88 de pasageri şi 59 de membri ai echipajului de 23 de naţionalităţi.

OMS a anunţat duminică trei decese pe acea navă - un cuplu de olandezi şi o turistă germană - asociate cu un posibil focar de infecţie cu hantavirus, care poate provoca un simptom respirator acut.