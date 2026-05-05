OMS ia în calcul o transmitere de la om la om a hantavirusului pe vasul de croazieră unde a izbucnit epidemia. „Un agent patogen cu un comportament diferit” de gripă sau covid

Organizaţia Mondială a Sănătăţii ia în calcul posibilitatea unei transmiteri interumane a hantavirusului în focarul izbucnit la bordul navei de croazieră MV Hondius, aflată în Atlantic. Maria Van Kerkhove, directoarea interimară a departamentului OMS pentru prevenirea epidemiilor, a precizat marți, 5 mai, că analiza cazurilor sugerează contact apropiat între persoanele infectate.

OMS a raportat şapte cazuri identificate, „două cazuri de hantavirus confirmate în laborator şi cinci cazuri suspecte, între care trei sunt decese, iar un pacient este în stare critică (aflat în prezent la terapie intensivă în Johannesburg, Africa de Sud, n.r.), plus încă trei persoane” care se află la bord, potrivit BFMTV, citată de News.ro.

Două dintre acestea urmează să fie evacuate medical în Ţările de Jos, a precizat Maria Van Kerkhove. A treia persoană „se simte bine în prezent”, a mai spus ea, adăugând că „în acest moment nu există alte persoane care să prezinte simptome”.

OMS subliniază că, dată fiind perioada de incubaţie a hantavirusului - între una şi şase săptămâni - primele contaminări ar fi avut loc înainte ca pasagerii să urce pe vas. Evoluţia cazurilor indică posibilitatea unei transmiteri între persoane aflate în contact strâns.

După ce autorităţile din Capul Verde au refuzat acostarea, cele din Spania a acceptat ca MV Hondius, cu 147 de persoane la bord, să ajungă în Insulele Canare pentru investigaţii epidemiologice complete şi evaluarea riscurilor pentru pasageri. Oficialii spanioli au transmis că situaţia va fi gestionată în condiţii de siguranţă. OMS consideră că riscul pentru populaţia generală rămâne scăzut.

„Nu este un virus care se răspândeşte ca gripa sau Covid. Este un agent patogen cu un comportament diferit”, a subliniat Maria Van Kerkhove, încercând să tempereze îngrijorările publice.