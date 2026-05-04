Trei morți pe o navă de croazieră în Atlantic din cauza unui virus transmis de șobolani. OMS este în alertă

Trei persoane au murit în urma unui posibil focar de hantavirus izbucnit la bordul unei nave de croazieră care naviga în Oceanul Atlantic, potrivit informațiilor transmise de Organizația Mondială a Sănătății, citate de BBC.

Autoritățile sanitare au raportat un caz confirmat și alte cinci suspecte la bordul navei MV Hondius, care efectua o rută între Argentina și Capul Verde. Nava este operată de compania Oceanwide Expeditions, care a confirmat existența unei „situații medicale grave” și decesul a trei pasageri.

Printre persoanele afectate se află și un cetățean britanic în vârstă de 69 de ani, internat la terapie intensivă în Johannesburg, Africa de Sud. Autoritățile locale au confirmat că acesta este infectat cu virusul.

Hantavirusul este transmis, de regulă, la oameni prin contactul cu rozătoare sau cu urina, saliva ori excrementele acestora și poate provoca afecțiuni respiratorii severe. În cazuri rare, transmiterea între persoane este posibilă.

Nava MV Hondius a plecat din Ushuaia, în sudul Argentinei, în urmă cu aproximativ trei săptămâni și a ajuns în apropierea capitalei Capului Verde, Praia, unde se află în prezent ancorată. Vasul are o lungime de peste 100 de metri și poate găzdui aproximativ 170 de pasageri, alături de echipaj și personal auxiliar.

Potrivit autorităților sud-africane, la bord se aflau aproximativ 150 de turiști din mai multe țări. Doi dintre cei decedați sunt un cuplu olandez, un bărbat de 70 de ani și o femeie de 69 de ani. Bărbatul s-a îmbolnăvit brusc, prezentând febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree, și a murit la sosirea pe insula Sfânta Elena. Femeia a fost evacuată în Africa de Sud, unde a decedat într-un spital din Johannesburg.

A treia persoană decedată este tot de naționalitate olandeză, iar compania a anunțat că se fac demersuri pentru repatrierea trupului.

Operatorul navei a precizat că și doi membri ai echipajului au nevoie de îngrijiri medicale urgente, însă autoritățile din Capul Verde nu au autorizat debarcarea acestora pentru internare.

„Debarcarea și testarea medicală a tuturor pasagerilor necesită coordonare cu autoritățile sanitare locale, iar noi suntem în consultare permanentă cu acestea”, a transmis compania.

Specialiștii atrag atenția asupra perioadei de incubație a virusului. Microbiologul Siouxsie Wiles a explicat că simptomele pot apărea la una până la opt săptămâni după expunere.

„Având în vedere această perioadă de incubație, este posibil să vedem și alte cazuri în zilele și săptămânile următoare”, a avertizat aceasta.

Autoritățile britanice au anunțat că monitorizează situația și sunt pregătite să ofere asistență cetățenilor britanici afectați.

Hantavirusul a mai atras atenția publică recent, după ce, în martie 2025, soția actorului Gene Hackman a murit în urma unei afecțiuni respiratorii asociate acestui virus.