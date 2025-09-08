Video Proteste violente în Nepal, după ce guvernul a interzis 26 de platforme de socializare. Cel puțin 14 persoane au murit

Mii de persoane protestează luni, 8 septembrie, în Nepal, din cauza corupției și a interdicției guvernamentale asupra site-urilor de socializare. Cel puțin 14 persoane au murit în ciocnirile cu forțele de ordine.

O interdicție de circulație a fost impusă în părți din Kathmandu după ce protestatarii au pătruns în clădirea Parlamentului și s-au ciocnit cu poliția, scrie Al Jazeera.

Protestul, denumit „Gen Z protest”, a început luni la ora 9:00 (03:15 GMT) și a avut loc în cartierul Maitighar, o zonă centrală a capitalei, cu un important nod rutier și monumentul Maitighar Mandala.

Aayush Basyal, student în vârstă de 27 de ani prezent la fața locului, a declarat că manifestația a fost „fără precedent ca număr de participanți”. Totuși, pe măsură ce protestul a continuat, „mulți tineri bine făcuți au intrat printre oameni cu motociclete zgomotoase, creând haos”, ceea ce a dus la pătrunderea în Parlament.

Basyal a observat o participare masivă a elevilor și studenților, unii în uniformă, și a precizat că nu a remarcat nicio afiliere politică.

Protestul reflectă nemulțumirea crescândă a tinerilor față de corupția din Nepal, care a degenerat în demonstrația de luni.

Printre cazurile menționate se află achiziția a două avioane Airbus A330 în 2017 de către Nepal Airlines, care a dus la pierderi de 1,47 miliarde de rupii nepaleze (aprox. 10,4 milioane de dolari). Mai mulți oficiali de rang înalt au fost condamnați pentru corupție după o anchetă de cinci ani condusă de Comisia pentru Investigarea Abuzului de Autoritate (CIAA).

Ankit Bhandari, student de 23 de ani, a explicat că frustrarea vine și din faptul că cetățenii plătesc taxe fără o transparență adecvată privind utilizarea lor.

Decizia guvernului din 4 septembrie de a bloca mai multe platforme de socializare, inclusiv Facebook, a amplificat nemulțumirile.

„Protestele reflectă frustrarea tinerilor și lipsa de încredere în autorități, pentru că se simt excluși din procesul decizional”, a declarat Yog Raj Lamichhane, profesor la Școala de Business la Universitatea Pokhara.

Organizația nonprofit Hami Nepal, inițiată ca mișcare de tineret în 2015, a organizat protestul de luni, obținând aprobarea autorităților din Kathmandu.

Guvernul a blocat 26 de platforme de socializare, inclusiv WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn și YouTube, deoarece acestea nu s-au înregistrat la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației până la termenul limită de 3 septembrie.

Autoritățile susțin că utilizatorii cu ID-uri false comit infracțiuni cibernetice și perturbă armonia socială. Aproximativ 90% din populația de 30 de milioane de locuitori ai Nepalului utilizează internetul, iar mulți nepalezi care muncesc în străinătate folosesc aplicații precum Viber pentru a comunica cu familiile.

După ce unii protestatari au pătruns în Parlament, autoritățile au impus carantină și restricții de circulație în zonele New Baneshwor, inclusiv la reședințele președintelui și vicepreședintelui.

Poliția a folosit gaz lacrimogen, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc, iar protestatarii au ripostat cu bețe și sticle cu apă.

Patruzeci de persoane au fost rănite, iar 14 persoane au murit după ce forțele de ordine au deschis focul. Victimele au decedat în spitalele Civil Hospital și National Trauma Centre din Kathmandu, iar zeci de protestatari răniți sunt internați în diferite unități medicale.