Video Nepalul renunță la interdicția privind rețelele sociale după proteste violente soldate cu 19 morți

Guvernul de la Kathmandu a ridicat interdicția asupra platformelor online, după ce mii de tineri au ieșit în stradă, iar confruntările cu poliția s-au soldat cu cel puțin 19 morți și peste 100 de răniți.

Luni, mii de tineri au pătruns cu forța în clădirea parlamentului din Kathmandu, cerând guvernului să revină asupra deciziei de a bloca 26 de platforme de socializare, printre care Facebook și YouTube. Ei au cerut, de asemenea, măsuri ferme împotriva corupției.

În urma violențelor, cel puțin 19 persoane au fost ucise, iar peste 100 au fost rănite. Protestele s-au extins și în alte orașe din afara capitalei. Unii manifestanți au aruncat cu pietre în casa premierului KP Sharma Oli, aflată în orașul său natal, Damak.

Decizie după o ședință de urgență

Guvernul a anunțat ridicarea interdicției luni seara, în urma unei ședințe de urgență a cabinetului. „Am luat această decizie pentru a răspunde cererilor generației Z”, a declarat ministrul comunicațiilor și informațiilor, Prithvi Subba Gurung, citat de BBC.

Interdicție justificată prin „combaterea dezinformării”

Măsura de blocare a rețelelor sociale fusese impusă săptămâna trecută, autoritățile argumentând că urmăresc să reducă răspândirea știrilor false, a discursurilor instigatoare la ură și a fraudelor online.

Totuși, tinerii au perceput această decizie ca pe un abuz de putere și au acuzat guvernul de atitudine autoritară. Mulți dintre ei au ieșit în stradă cu pancarte inscripționate cu mesaje precum „ajunge” și „stop corupției”.

Rețelele de socializare, precum Instagram, au milioane de utilizatori în Nepal, fiind folosite zilnic atât pentru divertisment, cât și pentru informare și afaceri.