Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
Zelenski acuză Iranul și cere acțiune decisivă a SUA: „Ori de câte ori există fermitate americană, criminalii globali slăbesc"

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat sâmbătă la atacurile americane și israeliene asupra Iranului, subliniind că regimul iranian, prin furnizarea de drone și tehnologie Rusiei, contribuie direct la agresiunea împotriva Ucrainei.

Volodimir Zelenski FOTO: AFP
Volodimir Zelenski FOTO: AFP

Zelenski a subliniat că evenimentele din regiunea Golfului și Orientul Mijlociu „evoluează extrem de rapid”, iar Ucraina „știe prea bine despre ce este vorba”.

În mesajul său, liderul de la Kiev a amintit că, deși ucrainenii nu au amenințat niciodată Iranul, regimul de la Teheran a decis să devină „complice” al lui Vladimir Putin, furnizând Rusiei drone Shahed și tehnologia necesară pentru producerea acestora.

„Deși ucrainenii nu au amenințat niciodată Iranul, regimul iranian a ales să devină complicele lui Putin și i-a furnizat drone Shahed, dar și tehnologiile necesare pentru a le produce. Iranul a oferit Rusiei și alte tipuri de armament”, a transmis Zelenski pe rețeaua socială X. 

În total, pe parcursul războiului de la scară largă început de Rusia în 2022, peste 57.000 de drone de tip Shahed au fost folosite împotriva orașelor, civililor și infrastructurii energetice ucrainene.

„Alte țări au suferit, de asemenea, din cauza terorismului susținut de Iran. Este doar corect ca poporul iranian să aibă șansa de a scăpa de regimul terorist și ca statele afectate să-și poată asigura securitatea”, a transmis Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat importanța acțiunii ferme din partea SUA, afirmând că „ori de câte ori America acționează decisiv, criminalii globali slăbesc”, și că acest mesaj trebuie să fie înțeles și de Rusia.

Zelenski a adăugat că fiecare act de agresiune sau terorism îndreptat împotriva vecinilor primește, în cele din urmă, un răspuns just, chiar dacă „oamenii nu cunosc ziua sau ora”.

„Poziția noastră este bine cunoscută, iar Ucraina a exprimat-o în mod repetat, inclusiv recent. Este important să fie salvate cât mai multe vieți. Este important să fie împiedicată extinderea războiului. Și este important ca Statele Unite să acționeze decisiv. Ori de câte ori există fermitate americană, criminalii globali slăbesc. Acest lucru trebuie înțeles și de ruși”, a spus Zelenski.

Totodată, liderul de la Kiev și-a exprimat optimismul cu privire la evoluția pe termen lung a situației din Orientul Mijlociu. „Ne așteptăm ca regiunea să devină mai sigură și mai stabilă. Multe schimbări s-au produs deja în această direcție. Ucraina este pregătită să ajute orice națiune care urmărește creșterea securității și a justiției și reducerea influenței regimurilor teroriste”, a transmis Zelenski.

Capitala Iranului a fost lovită sâmbătă, de explozii puternice, inclusiv în apropierea unor clădiri administrative situate lângă birourile liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, după un atac cu rachete revendicat de Israel. Președintele Donald Trump a anunțat că SUA au început o campanie militară. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că românii aflați în Iran și Israel sunt în contact cu misiunile diplomatice, iar la nivelul MAE a fost activată o celulă de criză. 

Statele Unite și Israel au lansat sâmbătă dimineață o ofensivă militară coordonată împotriva Iranului, vizând „zeci de obiective militare” în Teheran și alte orașe, inclusiv Isfahan, Tabriz, Karaj, Qom, Kermanshah și Ilam.

Operațiunea este denumită „Furie Epică” de Pentagon și „Răgetul Leului” de armata israeliană, având scopul declarat de a neutraliza amenințările iraniene și de a distruge infrastructura de rachete și militara a regimului de la Teheran.

