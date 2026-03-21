Instalația iraniană de îmbogățire a uraniului din Natanz, vizată de un atac americano-israelian

Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă dimineaţă un atac asupra instalaţiei de îmbogăţire a uraniului de la Natanz (Iran), a declarat agenţia de ştiri iraniană Tasnim, citată de Reuters.

Nu au fost raportate scurgeri radioactive, iar locuitorii din apropierea site-ului nu au fost în pericol, scrie Agerpres, citând cele două agenții de presă.

De la începerea actualului război din Orientul Mijlociu (la 28 februarie), uzina de îmbogăţire a uraniului de la Natanz a fost vizată de atacuri în mai multe rânduri.

Aceeaşi uzină a fost bombardată şi în iunie 2025, în timpul Războiului de 12 Zile, în cadrul unei operaţiuni cu numele de cod Midnight Hammer (Ciocanul de la miezul nopţii - n.r.), când Israelul şi SUA au bombardat alte două instalaţii nucleare iraniene, cele din Fordo şi Ispahan.

„Pagube recente la clădirile de acces ale uzinei subterane”

Amintim că Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA) a confirmat , pe 3 martie, unele deteriorări recente la clădirile de intrare ale Uzinei de Îmbogățire a Combustibilului de la Natanz (FEP) din Iran.

„Pe baza celor mai recente imagini satelitare disponibile, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA) poate confirma acum unele pagube recente la clădirile de acces ale uzinei subterane de îmbogățire a combustibilului nuclear de la Natanz (FEP) din Iran.

Nu sunt așteptate consecințe radiologice și nu a fost detectat niciun impact suplimentar asupra instalației propriu-zise, care a fost grav avariată în conflictul din iunie”, transmitea, atunci, AIEA.