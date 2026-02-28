search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Putin „își roade unghiile”, în timp ce SUA și Israelul lovesc Iranul. Experții avertizează: „Rusia va pierde un partener militar vital”

0
0
Publicat:

Vladimir Putin își „roade unghiile” pe fondul atacurilor americane asupra Iranului, spune un expert în securitate. Acesta susține că pierderea acestui aliat ar putea slăbi poziția strategică a Rusiei. 

Vladimir Putin FOTO: AFP
Vladimir Putin FOTO: AFP

Anthony Glees, profesor la Universitatea din Buckingham, a descris atacurile drept „un moment de pericol extrem” pentru țări, inclusiv pentru Marea Britanie, dar a sugerat că aliații Iranului, președintele Rusiei, Putin, și președintele Chinei, Xi Jinping, vor rămâne în afara conflictului „deocamdată”.

„Dar niciunul dintre lideri nu va fi mulțumit de atacul SUA-Israel, iar dacă situația se deteriorează astăzi, m-aș aștepta ca Xi, în special, să ceară încetarea ostilităților. Iran este un aliat cheie al lui Putin. Își va roade unghiile chiar acum. Dacă ayatollahii cad, el va pierde un partener militar vital”, a spus  Anthony Glees, pentru express.

Forțele americane și israeliene au efectuat sâmbătă dimineață o serie de lovituri asupra Teheranului și altor orașe, susținând că acționează preventiv și îndemnând iranienii să răstoarne regimul.

Președintele Donald Trump a declarat într-un videoclip postat pe rețelele sociale că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran.

El a afirmat că Iranul a continuat să-și dezvolte programul nuclear și intenționează să dezvolte rachete care să ajungă pe teritoriul SUA.

Iranul a răspuns atacurilor lansând un val de rachete și drone asupra Israelului. Ulterior, părea să vizeze instalații militare americane din Kuweit și Qatar, în timp ce se puteau auzi explozii.

„Dacă Iranul atacă armada sau bazele americane din Golf, ne-am aștepta la un război total. Marea mea teamă ar fi că acest conflict s-ar putea degenera rapid într-un alt război în stilul Irakului”, susține profesorul Glees. 

Ministerul rus de Externe a condamnat sâmbătă atacurile SUA-Israel asupra Iranului ca fiind „un act de agresiune armată planificat și neprovocat împotriva unui stat membru ONU suveran și independent”. Acesta a cerut încetarea imediată a campaniei militare și revenirea la diplomație.

Într-o declarație postată pe Telegram, ministerul a acuzat Washingtonul și Tel Avivul că se „ascund în spatele” preocupărilor legate de programul nuclear iranian, urmărind în realitate schimbarea regimului.

Putin a condamnat atacurile asupra facilităților nucleare iraniene în iunie 2025, descriindu-le drept „agresiune absolut neprovocată”. El nu a nominalizat direct SUA pentru acele atacuri, care au fost realizate împreună cu Israelul.

Moscova nu a oferit ajutor militar public după atacurile de anul trecut, iar Putin părea să minimizeze obligațiile Rusiei în baza unui acord strategic semnat între ruși și iranieni.

Think-tank-ul RUSI a spus la începutul lunii februarie că Putin nu-și poate permite să se implice într-un alt război. Analiștii au spus că Rusia „trebuie să meargă pe o linie fină” între a sprijini minim Iranul și a se asigura că rămâne relevantă în regiune.

Trump a declarat mai devreme în această lună că el și președintele Xi au discutat despre Iran. Convorbirea a avut loc pe fondul eforturilor SUA de a izola Republica Islamică.

În timpul atacurilor din iunie asupra Iranului, Xi a spus că escaladarea nu este în „interesul comun” al comunității internaționale și că China se opune încălcării suveranității și securității altor state.

Israelul a spus despre ultimele atacuri că au fost efectuate ca „o operațiune amplă, coordonată și comună împotriva regimului”. Tel Avivul a declarat că operațiunea fusese planificată de luni de zile între armatele israeliană și americană.

Garda Revoluționară paramilitară a Iranului a declarat sâmbătă că a lansat „primul val” de drone și rachete asupra Israelului, sugerând că plănuiește atacuri suplimentare.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
digi24.ro
image
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
stirileprotv.ro
image
Trump face anunțul care cutremură planeta: „De 47 de ani, regimul iranian strigă: Moarte Americii. Bombe vor cădea peste tot”
gandul.ro
image
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
mediafax.ro
image
Clipe de groază pentru antrenorul român aflat în Abu Dhabi, după ce Iran a atacat bazele americane: „Au fost bubuituri, le-am auzit!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
libertatea.ro
image
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil
digi24.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Iranul a luat decizia, la scurt timp după atacurile Israelului și ale SUA
digisport.ro
image
Decizie în instanță pentru Horațiu Potra: 'Șeful mercenarilor', obligat la plată prin hotărâre judecătorească
stiripesurse.ro
image
Imagini din satelit. Palatul din Teheran al ayatollahului Ali Khamenei a fost distrus complet în atacul israelian
antena3.ro
image
Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
observatornews.ro
image
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
cancan.ro
image
Care e diferența dintre pensia de handicap și pensia anticipată? În care caz iei mai puțini bani la pensie?
newsweek.ro
image
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
prosport.ro
image
Unde se vor construi cele opt noi staţii de metrou din Bucureşti: este una dintre cele mai aglomerate zone din Capitală
playtech.ro
image
După ce și-a înșelat soția cu prietena acesteia, milionarul a dat lovitura. Afacerea care i-a adus o adevărată avere
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
L-au scos din minți pe Gigi Becali: ”Se aude până în Pipera, nici nu poți să dormi”. Dezvăluire neașteptată: ”Era vrăjitor”
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Zelenski, dispus să se întâlnească cu Putin, cu o singură condiție. Posibilă pace până în noiembrie în Ucraina
mediaflux.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
click.ro
image
Cum să faci corect un ou ochi fără ulei. Secretul Mihaelei Bilic: „Se numește prăjit, dar este de fapt mai mult făcut la aburi”
click.ro
image
Ce s-a obrăznicit Anca Țurcașiu, la 55 de ani! Poze cu iubitul, în poziții demne de Kama Sutra. Stiliștii o laudă, internauții au luat foc: „Prea mult!”
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!

OK! Magazine

image
Familia regală împotriva lui Beatrice și Eugenie: William le ține la distanță, Kate este rece, iar Harry și Meghan le-au uitat

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?