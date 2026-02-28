Putin „își roade unghiile”, în timp ce SUA și Israelul lovesc Iranul. Experții avertizează: „Rusia va pierde un partener militar vital”

Vladimir Putin își „roade unghiile” pe fondul atacurilor americane asupra Iranului, spune un expert în securitate. Acesta susține că pierderea acestui aliat ar putea slăbi poziția strategică a Rusiei.

Anthony Glees, profesor la Universitatea din Buckingham, a descris atacurile drept „un moment de pericol extrem” pentru țări, inclusiv pentru Marea Britanie, dar a sugerat că aliații Iranului, președintele Rusiei, Putin, și președintele Chinei, Xi Jinping, vor rămâne în afara conflictului „deocamdată”.

„Dar niciunul dintre lideri nu va fi mulțumit de atacul SUA-Israel, iar dacă situația se deteriorează astăzi, m-aș aștepta ca Xi, în special, să ceară încetarea ostilităților. Iran este un aliat cheie al lui Putin. Își va roade unghiile chiar acum. Dacă ayatollahii cad, el va pierde un partener militar vital”, a spus Anthony Glees, pentru express.

Forțele americane și israeliene au efectuat sâmbătă dimineață o serie de lovituri asupra Teheranului și altor orașe, susținând că acționează preventiv și îndemnând iranienii să răstoarne regimul.

Președintele Donald Trump a declarat într-un videoclip postat pe rețelele sociale că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran.

El a afirmat că Iranul a continuat să-și dezvolte programul nuclear și intenționează să dezvolte rachete care să ajungă pe teritoriul SUA.

Iranul a răspuns atacurilor lansând un val de rachete și drone asupra Israelului. Ulterior, părea să vizeze instalații militare americane din Kuweit și Qatar, în timp ce se puteau auzi explozii.

„Dacă Iranul atacă armada sau bazele americane din Golf, ne-am aștepta la un război total. Marea mea teamă ar fi că acest conflict s-ar putea degenera rapid într-un alt război în stilul Irakului”, susține profesorul Glees.

Ministerul rus de Externe a condamnat sâmbătă atacurile SUA-Israel asupra Iranului ca fiind „un act de agresiune armată planificat și neprovocat împotriva unui stat membru ONU suveran și independent”. Acesta a cerut încetarea imediată a campaniei militare și revenirea la diplomație.

Într-o declarație postată pe Telegram, ministerul a acuzat Washingtonul și Tel Avivul că se „ascund în spatele” preocupărilor legate de programul nuclear iranian, urmărind în realitate schimbarea regimului.

Putin a condamnat atacurile asupra facilităților nucleare iraniene în iunie 2025, descriindu-le drept „agresiune absolut neprovocată”. El nu a nominalizat direct SUA pentru acele atacuri, care au fost realizate împreună cu Israelul.

Moscova nu a oferit ajutor militar public după atacurile de anul trecut, iar Putin părea să minimizeze obligațiile Rusiei în baza unui acord strategic semnat între ruși și iranieni.

Think-tank-ul RUSI a spus la începutul lunii februarie că Putin nu-și poate permite să se implice într-un alt război. Analiștii au spus că Rusia „trebuie să meargă pe o linie fină” între a sprijini minim Iranul și a se asigura că rămâne relevantă în regiune.

Trump a declarat mai devreme în această lună că el și președintele Xi au discutat despre Iran. Convorbirea a avut loc pe fondul eforturilor SUA de a izola Republica Islamică.

În timpul atacurilor din iunie asupra Iranului, Xi a spus că escaladarea nu este în „interesul comun” al comunității internaționale și că China se opune încălcării suveranității și securității altor state.

Israelul a spus despre ultimele atacuri că au fost efectuate ca „o operațiune amplă, coordonată și comună împotriva regimului”. Tel Avivul a declarat că operațiunea fusese planificată de luni de zile între armatele israeliană și americană.

Garda Revoluționară paramilitară a Iranului a declarat sâmbătă că a lansat „primul val” de drone și rachete asupra Israelului, sugerând că plănuiește atacuri suplimentare.