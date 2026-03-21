Donald Trump deplânge moartea lui Chuck Norris: „Un tip dur și un mare fan al meu”

Președintele american Donald Trump a deplâns vineri moartea actorului şi expertului în arte marțiale Chuck Norris, un susținător al republicanului, pe care l-a descris drept un „tip dur”.

„Chuck Norris a fost un tip grozav. Un tip dur și un mare fan al meu. Nu ai vrea să te bați cu el", a declarat Trump după ce a aflat de moartea actorului de la jurnaliști, în grădina Casei Albe, informează EFE, citată de Agerpres.

Liderul american le-a cerut reporterilor să transmită din partea lui condoleanțe familiei actorului.

Chuck Norris a murit joi dimineaţă, la vârsta de 86 de ani, după o urgenţă medicală.

Celebrul actor a jucat în zeci de filme în care portretizează eroi justițiari singuratici şi tăcuţi, soldaţi, oameni ai legii, veterani americani care au capturat criminali, au eliberat prizonieri de război, au salvat ostatici şi s-au luptat cu teroriştii.

„Durul suprem”

Revista Time l-a descris ca fiind „durul suprem".

Imaginea sa de macho l-a transformat într-un succes la box office şi pe micul ecran. Cu loviturile sale circulare de picior, s-a duelat pe marile ecrane cu o altă legendă a artelor marţiale, Bruce Lee, în decorul Colosseumului din Roma, în filmul său de debut din 1972, „The Way of the Dragon”.

Chuck Norris, alături de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger şi Bruce Willis, a contribuit la înfrângerea personajului negativ interpretat de Jean-Claude Van Damme în blockbusterul din 2012 „The Expendables 2”.

Între 1993 și 2001, l-a interpretat pe sergentul Cordell Walker, un reprezentant al legii, fost pușcaș marin şi expert în arte marţiale, în „Walker, Texas Ranger".

„Chuck Norris Facts", glumele care i-au exagerat abilităţile până la absurd

Serialul a avut un succes mondial şi, în cele din urmă, l-a transformat pe Norris într-un fenomen viral datorită popularelor „Chuck Norris Facts", glume care i-au exagerat abilităţile până la absurd, cum ar fi „Chuck Norris nu face flotări, ci împinge Pământul în jos".

Noris era cunoscut drept susţinător al Partidului Republican şi şi-a exprimat public sprijinul pentru diverse figuri conservatoare de-a lungul anilor, între care pentru Ronald Reagan şi Donald Trump.

Amintim că Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, i-a adus un omagiu actorului Chuck Norris, publicând mesajul „Adio, prietene” alături de imagini dintr-o întâlnire în care actorul american l-a comparat cu Donald Trump.