Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
Șeful diplomației iraniene explică atacurile asupra vecinilor: „Rachetele noastre nu pot ajunge pe pământ american”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi explică pentru NBC motivele atacurilor asupra statelor din Golf și respinge implicarea altor țări în alegerea liderului suprem.

Șeful diplomației iraniene explică atacurile asupra vecinilor FOTO: X
Ministrul iranian al afacerilor externe, Abbas Araghchi, a apărat duminică decizia Teheranului de a lovi ținte din statele vecine Golfului, prezentând aceste acțiuni drept ripostă la operațiuni ale SUA și Israel împotriva Iranului.

„Americanii sunt cei care au început acest război împotriva noastră, atacându-ne, și ne apărăm. Deci este evident că rachetele noastre nu pot ajunge pe pământ american”, a declarat Araghchi pentru postul american NBC.

Șeful diplomației iraniene a explicat că, deși rachetele nu pot lovi direct Statele Unite, Teheranul poate viza baze și instalații americane din regiune: „Ce putem să facem este să atacăm baze americane și instalații americane din jurul nostru, care se află din păcate pe pământul, după cum știți, țărilor vecine”.

Tensiuni în Golf

Sâmbătă, președintele iranian Masoud Pezeshkian ceruse scuze țărilor vecine afectate de atacuri, însă incidentele au continuat. Duminică dimineața, un incendiu masiv a cuprins o clădire în Kuweit, iar atacuri cu rachete și drone au fost raportate în mai multe state din regiune.

În același interviu, Abbas Araghchi a respins sugestiile președintelui american Donald Trump de a interveni în alegerea următorului lider suprem iranian: „Nu permitem nimănui să se amestece în afacerile noastre interne. Ține de poporul iranian să își aleagă noul lider”.

El a mai subliniat că Trump „ar trebui să le ceară scuze oamenilor din regiune și poporului iranian pentru distrugerea și crimele pe care le-au făcut împotriva noastră”.

loading Se încarcă comentariile...
