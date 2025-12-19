Un fals agent MI6, condamnat după o înșelătorie sentimentală: trebuie să plătească 125.000 de lire victimei

Escrocul Mark Acklom, care s-a prezentat drept bancher bogat și agent MI6, a fost obligat de instanță să plătească despăgubiri de 125.000 de lire sterline (aproximativ 146.000 de euro) unei femei pe care a înșelat-o într-un caz de tip „romance scam”, după un proces care a durat cinci ani.

Renumitul escroc Mark Acklom a fost condamnat să plătească despăgubiri victimei sale, Carolyn Woods, după ce a păcălit-o să îi dea toți banii, promițându-i că se va căsători cu ea. Acklom a fost anterior închis pentru faptele sale, care au lăsat-o pe Woods fără resurse financiare și într-o stare gravă de suferință psihică.

Bărbatul a fugit în străinătate înainte de a fi prins, însă a fost localizat de Sky News în Spania și Elveția și extrădat în 2019. Ulterior, el a fost trimis din nou în Spania pentru a ispăși o pedeapsă de care se sustrăsese.

Decizia instanței după cinci ani de audieri

În urma audierilor desfășurate pe parcursul a cinci ani la Tribunalul din Bristol, avocații au convenit că Acklom, în vârstă de 52 de ani, a obținut în total 710.000 de lire sterline (aproximativ 830.000 de euro) din frauda comisă împotriva lui Carolyn Woods. Cu toate acestea, instanța a stabilit că activele sale identificabile se ridică la doar 125.000 de lire sterline.

Judecătorul a emis un ordin de confiscare a acestei sume în favoarea victimei și a avertizat că Acklom va primi o pedeapsă suplimentară de doi ani de închisoare dacă nu respectă ordinul de plată. Totuși, magistratul a subliniat că șansele ca banii să fie recuperați sunt foarte mici.

Ce spune judecătorul

„Ea a fost atrasă de determinarea lui de a o secătui de resurse și a fost privată de demnitate prin exercitarea puterilor sale extraordinare de escroc, rafinate de-a lungul multor ani. Șansele ca această instanță să recupereze vreun ban de la el s-au evaporat practic atunci când a fost extrădat în Spania”, a declarat judecătorul.

Acesta a adăugat că singurul beneficiu real al ordinului este acela că Acklom nu se va mai putea întoarce niciodată în Marea Britanie, din cauza pedepsei cu închisoarea prevăzute în caz de neplată, ceea ce ar putea preveni apariția altor victime.

„Mi-au prelungit suferința”

Carolyn Woods a declarat pentru Sky News că întregul proces a fost o experiență extrem de dureroasă. „Toată treaba a fost o pierdere de timp și nu a făcut decât să-mi prelungească suferința pentru încă șase ani. Am auzit că sistemul de justiție penală nu este adecvat scopului său, iar aproape tot ce s-a întâmplat în ultimii peste 12 ani a scos în evidență acest lucru. Infractorii trebuie să râdă de noi”, a spus ea.