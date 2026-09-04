Schimbare istorică la ONU: harta lumii va fi reprezentată diferit după aproape 500 de ani

Adunarea Generală a ONU a votat înlocuirea hărții tradiționale a lumii cu una care reflectă mai fidel dimensiunea Africii.

Harta lumii va reflecta mai corect dimensiunea Africii Foto: Shutterstock

Rezoluția „Correct the Map” („Corectați harta”), inițiată de Togo și susținută de statele membre ale Uniunii Africane (UA), a fost adoptată cu sprijinul a 164 de țări, inclusiv Franța și Marea Britanie. Statele Unite au fost singura țară care a votat împotrivă, în timp ce șase state s-au abținut, potrivit BBC.

Harta Mercator, folosită pe scară largă încă din secolul al XVI-lea, a fost criticată deoarece reprezintă Africa la o dimensiune aparent similară cu Groenlanda, deși suprafața continentului african este de 14 ori mai mare.

Criticii susțin că această reprezentare contribuie la minimalizarea nevoilor de dezvoltare și a potențialului statelor aflate în apropierea Ecuatorului.

Harta Mercator a fost concepută în 1569 de cartograful flamand Gerardus Mercator, pentru a-i ajuta pe exploratorii europeni să navigheze în jurul lumii.

Distorsiunile hărții sale sunt rezultatul faptului că este imposibil ca suprafața unui glob să fie reprezentată cu acuratețe pe o hartă bidimensională.

Ori de câte ori este realizată o hartă a lumii, este necesar să se facă anumite compromisuri.

Harta Mercator redă curbura Pământului făcând ca țările aflate în apropierea Ecuatorului să pară mai mici decât sunt în realitate, în timp ce statele situate mai aproape de poli apar mai mari.

În încercarea de a corecta această distorsiune, o echipă de cartografi a creat în 2018 o hartă cu suprafețe echivalente, denumită proiecția „Equal Earth”.

În februarie, cele 54 de state membre ale Uniunii Africane au adoptat această proiecție, afirmând că ea „reprezintă mai fidel dimensiunile tuturor continentelor, în special ale Africii”.

Înaintea votului de vineri, ministrul de Externe al Togo, Robert Dussey, a declarat pentru agenția de presă Reuters: „O lume echitabilă începe cu o hartă echitabilă”.

Anterior, acesta afirmase în cadrul unei reuniuni de informare la ONU: „O hartă nu este niciodată neutră. Ea modelează percepții și influențează modul în care este înțeles locul popoarelor și al continentelor în lume”.

Votul ONU nu are caracter obligatoriu, însă va determina modificări ale hărților utilizate de instituții din întreaga lume.