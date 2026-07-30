O femeie este favorită să conducă ONU pentru prima dată în istorie. Cine este Rebeca Grynspan

În urma primului vot informal din Consiliul de Securitate al ONU pentru desemnarea succesorului lui António Guterres, pe primul loc s-a clasat Rebeca Grynspan, din Costa Rica. Șapte candidați – patru femei și trei bărbați – sunt în cursă, iar, dacă va fi aleasă, Grynspan va deveni prima femeie care ocupă funcția de secretar general al ONU

Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a cerut joi, 30 iulie, ca viitorul secretar general al organizaţiei să impulsioneze o reformă pentru ca această organizaţie să devină „mai agilă şi adecvată scopului său”, scrie Agerpres.

„Avem nevoie de mai puţin sediu central, de mai multă prezenţă pe teren (...) Mai puţini oameni aici şi mai mulţi oameni acolo, pe teren”, a declarat Waltz presei după primul vot informal.

În cadrul acestui vot informal, ce corespunde primei etape a procesului de desemnare a viitorului secretar general, fiecare dintre cele 15 ţări membre în Consiliul de Securitate al ONU a atribuit în mod anonim fiecărui candidat o menţiune de „încurajare”, „descurajare” sau „fără opinie”.

Patru femei şi trei bărbaţi concurează pentru acest post, respectiv Michelle Bachelet (Chile), Maria Fernanda Espinosa (Ecuador), Rafael Grossi (Ecuador), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Olara Otunnu (Uganda), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) şi Macky Sall (Senegal).

În urma primului vot informal din Consiliul de Securitate al ONU, potrivit unor surse diplomatice, Rebeca Grynspan conduce cursa pentru funcția de secretar general, cu 10 voturi de încurajare.

Ea este urmată de Carolyn Rodrigues-Birkett, cu nouă voturi, și de Rafael Grossi, considerat unul dintre favoriți, cu șapte voturi.

Pentru a deveni secretar general, un candidat trebuie să obțină sprijinul a cel puțin nouă dintre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate și să nu fie blocat prin veto de niciunul dintre cei cinci membri permanenți: SUA, Rusia, China, Franța și Regatul Unit.

Astfel, în etapa următoare se va desfăşura la o dată ulterioară aşa-numitul vot pe buletine colorate.

În această etapă, cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate votează pe un buletin roşu, iar cei zece membri nepermanenţi votează pe un buletin alb. Un vot împotriva unui candidat pe un buletin roşu înseamnă un veto din partea unuia dintre membrii permanenţi, în consecinţă respectivul candidat este eliminat din cursă.

Cine este Rebeca Grynspan

Născută pe 14 decembrie 1955, în San José, Costa Rica, Rebeca Grynspan este o economistă care ocupă funcția de secretar general al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) din 13 septembrie 2021.

Anterior, Grynspan a fost secretar general ibero-american (2014–2021), secretar general adjunct al ONU și administrator asociat al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) între 2010 și 2014.

De asemenea, a condus Biroul Regional al PNUD pentru America Latină și Caraibe, funcție în care a fost numită în decembrie 2005 de secretarul general al ONU de atunci, Kofi Annan.

Între 1994 și 1998, Rebeca Grynspan a fost vicepreședinte al statului Costa Rica.