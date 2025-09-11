Scene de groază în Bali, după cele mai puternice inundaţii din ultimele decenii. Mai mulţi turiști au fost evacuați cu caiace şi camioane militare

Insulele Bali și Flores din Indonezia au fost lovite de cele mai devastatoare inundații din ultimele decenii, soldate cu pierderi de vieți omenești și distrugeri masive, şuvoaiele transformând celebrele destinații turistice în zone de dezastru.

Cele mai grave inundații din ultimele decenii au lovit insulele Bali și Flores din Indonezia, provocând o criză umanitară și afectând puternic turismul. În urma ploilor torențiale neobișnuit de intense din 9 şi 10 septembrie, cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața, iar alte șase sunt date dispărute, conform agenţiilor de presă internaţionale.

Autoritățile au declarat că în Bali au fost înregistrate 14 decese, în timp ce insula Flores a raportat alte patru victime, inclusiv un bebeluş de doar șase luni, în timp ce şase persoane sunt încă date dispărute. Viiturile au forțat evacuarea a peste 560 de localnici, care au fost adăpostiți temporar în școli și centre comunitare, potrivit Bali Sun.

În același timp, zeci de case au fost distruse, iar rețelele de transport au fost grav perturbate. Traficul a fost blocat inclusiv pe rutele principale către Aeroportul Internațional Ngurah Rai, punând în pericol plecările și sosirile turiștilor.

Imaginile de pe rețelele sociale arată scene dramatice: mașini luate de ape, străzi transformate în râuri și localnici salvați cu ajutorul armatei.

Turişti evacuaţi cu caiace şi camioane militare

Printre zonele afectate se numără destinații turistice renumite frecventate inclusiv de români, precum Canggu, Ubud și Denpasar, capitala insulei Bali.

În zona Kuta, unii turişti au fost evacuați cu ajutorul caiacelor și transportați ulterior cu camioanele militare până la aeroport, pentru a-și prinde zborurile.

În Canggu, celebra plajă Echo Beach este acoperită de resturi aduse de apă, iar în Ubud, o alunecare de teren a izolat temporar orașul. Deși unele zone au fost curățate, urmele dezastrului sunt încă vizibile, în special în zonele joase, acoperite de noroi.

Pe fondul tragediei, autoritățile au lansat apeluri către turiști să coopereze cu responsabilii locali și să evite riscurile inutile. Eforturile sunt concentrate pe zonele cele mai afectate, iar turiștii sunt rugați să manifeste înțelegere și solidaritate.

Inundaţii record

Indonezia se confruntă frecvent cu astfel de fenomene în sezonul ploios, însă specialiștii avertizează că aceste inundații sunt agravante din cauza schimbărilor climatice, infrastructurii precare și urbanizării rapide. Potrivit agenției meteorologice BMKG, ploile abundente au fost provocate de undele Rossby ecuatoriale – sisteme atmosferice rare care generează fenomene extreme persistente.

Pentru zilele următoare sunt anunțate noi furtuni, astfel că autoritățile rămân în alertă. Situația din Bali rămâne critică, iar efectele se vor resimți mult timp, inclusiv în sectorul turistic, atât de important pentru economia regiunii.