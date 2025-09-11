search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Scene de groază în Bali, după cele mai puternice inundaţii din ultimele decenii. Mai mulţi turiști au fost evacuați cu caiace şi camioane militare

0
0
Publicat:

Insulele Bali și Flores din Indonezia au fost lovite de cele mai devastatoare inundații din ultimele decenii, soldate cu pierderi de vieți omenești și distrugeri masive, şuvoaiele transformând celebrele destinații turistice în zone de dezastru.

Cele mai grave inundații din ultimele decenii au lovit insulele Bali și Flores din Indonezia, provocând o criză umanitară și afectând puternic turismul. În urma ploilor torențiale neobișnuit de intense din 9 şi 10 septembrie, cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața, iar alte șase sunt date dispărute, conform agenţiilor de presă internaţionale.

Autoritățile au declarat că în Bali au fost înregistrate 14 decese, în timp ce insula Flores a raportat alte patru victime, inclusiv un bebeluş de doar șase luni, în timp ce şase persoane sunt încă date dispărute. Viiturile au forțat evacuarea a peste 560 de localnici, care au fost adăpostiți temporar în școli și centre comunitare, potrivit Bali Sun.

În același timp, zeci de case au fost distruse, iar rețelele de transport au fost grav perturbate. Traficul a fost blocat inclusiv pe rutele principale către Aeroportul Internațional Ngurah Rai, punând în pericol plecările și sosirile turiștilor.

Imaginile de pe rețelele sociale arată scene dramatice: mașini luate de ape, străzi transformate în râuri și localnici salvați cu ajutorul armatei.

Turişti evacuaţi cu caiace şi camioane militare

Printre zonele afectate se numără destinații turistice renumite frecventate inclusiv de români, precum Canggu, Ubud și Denpasar, capitala insulei Bali.

În zona Kuta, unii turişti au fost evacuați cu ajutorul caiacelor și transportați ulterior cu camioanele militare până la aeroport, pentru a-și prinde zborurile.

În Canggu, celebra plajă Echo Beach este acoperită de resturi aduse de apă, iar în Ubud, o alunecare de teren a izolat temporar orașul. Deși unele zone au fost curățate, urmele dezastrului sunt încă vizibile, în special în zonele joase, acoperite de noroi.

Pe fondul tragediei, autoritățile au lansat apeluri către turiști să coopereze cu responsabilii locali și să evite riscurile inutile. Eforturile sunt concentrate pe zonele cele mai afectate, iar turiștii sunt rugați să manifeste înțelegere și solidaritate.

Inundaţii record

Indonezia se confruntă frecvent cu astfel de fenomene în sezonul ploios, însă specialiștii avertizează că aceste inundații sunt agravante din cauza schimbărilor climatice, infrastructurii precare și urbanizării rapide. Potrivit agenției meteorologice BMKG, ploile abundente au fost provocate de undele Rossby ecuatoriale – sisteme atmosferice rare care generează fenomene extreme persistente.

Pentru zilele următoare sunt anunțate noi furtuni, astfel că autoritățile rămân în alertă. Situația din Bali rămâne critică, iar efectele se vor resimți mult timp, inclusiv în sectorul turistic, atât de important pentru economia regiunii.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
stirileprotv.ro
image
Digi RCS-RDS a făcut anunțul: Contractul a fost reînnoit
gandul.ro
image
Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil
mediafax.ro
image
David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce va face cu banii
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Ultimul sondaj dă peste cap toate calculele
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
Holger Rune, dat de gol de rusoaica Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo 10 ori! E prea plin de el”. Replica danezului
gsp.ro
image
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
observatornews.ro
image
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Actele necesare pentru demolarea unei case moștenite. Proceduri și taxe
playtech.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-a dat de gol în direct: ea e noua iubită a lui Carlos Alcaraz! ”Zvonurile sunt adevărate”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Cine beneficiază de tichete sociale în 2025. Anunțul făcut de Guvern în urmă cu puțin timp
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Românii care vor beneficia în continuare de tichete sociale de 250 lei! Se dau tichete sociale de 500 de lei și pentru elevi. Guvernul a decis
mediaflux.ro
image
Holger Rune, dat de gol de rusoaica Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo 10 ori! E prea plin de el”. Replica danezului
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
William își regretă marea slăbiciune și speră din tot sufletul ca cei trei copii ai lui să n-o moștenească
okmagazine.ro
Catherine Zeta Jones foto Profimedia jpg
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Prima reacție a Prințului Harry după ce și-a revăzut tatăl rege la ceai. Ce-a spus mezinul despre Charles

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!