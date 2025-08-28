Familia care primit cea mai mare despăgubire plătită până acum pentru o locuință distrusă de inundații. Casa le-a fost complet demolată în urma viiturilor

O familie din localitatea Broșteni, județul Suceava, a primit cea mai mare despăgubire plătită până acum pentru o locuință distrusă de inundații. Compania de asigurări a acordat peste 912.000 de lei, după ce casa le-a fost complet demolată în urma viiturilor din luna iulie.

Potrivit Allianz-Țiriac, suma acoperă pagubele produse la o locuință grav afectată, care a trebuit să fie demolată după ce structura de rezistență și fundația au cedat.

„Cea mai mare despăgubire plătită până în acest moment depăşeşte 912.000 de lei şi a fost acordată unei familii din localitatea Broşteni, judeţul Suceava, zona cea mai afectată de fenomenele meteo extreme. Despăgubirea a acoperit o locuinţă complet distrusă de viitură. Apa a afectat grav structura de rezistenţă şi a rupt fundaţia casei, aceasta fiind ulterior demolată, conform documentelor oficiale emise de Primăria Broşteni”, se arată în comunicatul companiei.

Reprezentanții asiguratorului subliniază că astfel de situații arată importanța unei asigurări facultative pentru locuințe. „Fenomenele devastatoare recente subliniază încă o dată importanţa asigurării facultative a locuinţei, singura care oferă protecţie la valoarea reală a locuinţei şi oferă acoperire completă, inclusiv împotriva inundaţiilor, furtunilor, cutremurelor, incendiilor şi altor riscuri majore”, au transmis aceștia.

Câți sinistrați aveau locuințe asigurate

În urma viiturilor din Suceava, peste 600 de oameni au avut nevoie de adăpost și sprijin, însă foarte puțini dintre ei aveau locuințele asigurate. Mulți sinistrați au fost găzduiți temporar în școli, cămine sau la rude.

Potrivit Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), doar puțin peste 20% dintre casele din regiunea afectată sunt asigurate împotriva dezastrelor. La nivel național, numărul locuințelor asigurate obligatoriu prin polițele PAD era, în iulie 2025, de aproximativ 2,31 milioane.

Tragedia provocată de inundațiile din iulie a lăsat în urmă sute de case distruse, trei victime și peste 200 de persoane salvate de echipele de intervenție.