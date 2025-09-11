Cod galben de inundaţii în 9 judeţe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și scurgerilor pe versanţi

Hidrologii au emis joi, 11 septembrie, o avertizare cod galben de inundaţii pentru 9 judeţe din ţară, ca urmare a scurgerilor importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viiturilor rapide care se pot forma.

„În cursul zilei de astăzi, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a actualizat Codul Galben, ca urmare a situaţiei hidrometeorologice actuale şi a prognozei meteorologice pentru următoarele 24 de ore. Acesta este valabil începând de astăzi, 11 septembrie, de la ora 12:00, până mâine, la aceeaşi oră”, a transmis joi instituţia.

Avertizarea vizează râuri din judeţele Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj, Arad, Hunedoara şi Alba.

„Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de atenţie”, au precizat hidrologii.

Recomandări pentru populaţie

Autorităţile recomandă populaţiei să manifeste prudenţă, să evite deplasările şi activităţile în apropierea cursurilor de apă aflate sub incidenţa codului hidrologic, să nu traverseze poduri improvizate sau zone inundabile şi să ia măsuri pentru protejarea bunurilor personale.

De asemenea, se recomandă respectarea instrucţiunilor transmise de autorităţile locale şi menţinerea unei informări permanente privind evoluţia situaţiei hidrologice.

Cod galben de ploi

La rândul său, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat joi emiterea unei avertizări cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până vineri dimineață, pentru mai multe județe din țară. Potrivit meteorologilor, sunt vizate judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi zonele din Munţii Apuseni.

În intervalul 11 septembrie, ora 10 - 12 septembrie, ora 20, se vor înregistra perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă, joi mai ales în regiunile intracarpatice, iar vineri îndeosebi în regiunile sudice și estice, precum și în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantităţile de apă vor fi de 20...40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

„Joi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar la munte de peste 60...80 km/h”, potrivit ANM.

De asemenea, pentru intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 03, a fost emisă o avertizare cod galben specifică pentru judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi Munţii Apuseni. „În aceste zone va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25...30 l/mp și izolat peste 50 l/mp”, au precizat meteorologii.