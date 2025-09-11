search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cod galben de inundaţii în 9 judeţe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și scurgerilor pe versanţi

0
0
Publicat:

Hidrologii au emis joi, 11 septembrie, o avertizare cod galben de inundaţii pentru 9 judeţe din ţară, ca urmare a scurgerilor importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viiturilor rapide care se pot forma. 

Cod galben de inundaţii în 9 judeţe ale ţării FOTO: INHGA
Cod galben de inundaţii în 9 judeţe ale ţării FOTO: INHGA

„În cursul zilei de astăzi, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a actualizat Codul Galben, ca urmare a situaţiei hidrometeorologice actuale şi a prognozei meteorologice pentru următoarele 24 de ore. Acesta este valabil începând de astăzi, 11 septembrie, de la ora 12:00, până mâine, la aceeaşi oră”,transmis joi instituţia.

Avertizarea vizează râuri din judeţele Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj, Arad, Hunedoara şi Alba.

„Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de atenţie”, au precizat hidrologii.

Recomandări pentru populaţie

Autorităţile recomandă populaţiei să manifeste prudenţă, să evite deplasările şi activităţile în apropierea cursurilor de apă aflate sub incidenţa codului hidrologic, să nu traverseze poduri improvizate sau zone inundabile şi să ia măsuri pentru protejarea bunurilor personale.

De asemenea, se recomandă respectarea instrucţiunilor transmise de autorităţile locale şi menţinerea unei informări permanente privind evoluţia situaţiei hidrologice.

Cod galben de ploi

La rândul său, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat joi emiterea unei avertizări cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până vineri dimineață, pentru mai multe județe din țară. Potrivit meteorologilor, sunt vizate judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi zonele din Munţii Apuseni.

În intervalul 11 septembrie, ora 10 - 12 septembrie, ora 20, se vor înregistra perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă, joi mai ales în regiunile intracarpatice, iar vineri îndeosebi în regiunile sudice și estice, precum și în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantităţile de apă vor fi de 20...40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

Joi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar la munte de peste 60...80 km/h”, potrivit ANM.

De asemenea, pentru intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 03, a fost emisă o avertizare cod galben specifică pentru judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi Munţii Apuseni. În aceste zone va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25...30 l/mp și izolat peste 50 l/mp”, au precizat meteorologii.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
stirileprotv.ro
image
Digi RCS-RDS a făcut anunțul: Contractul a fost reînnoit
gandul.ro
image
Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil
mediafax.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Ultimul sondaj dă peste cap toate calculele
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
Holger Rune, dat de gol de rusoaica Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo 10 ori! E prea plin de el”. Replica danezului
gsp.ro
image
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
observatornews.ro
image
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Impozitul CASS pe pensie se plăteşte în funcţie de brut sau net? Detaliul legal pe care mulți români nu îl știu
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-a dat de gol în direct: ea e noua iubită a lui Carlos Alcaraz! ”Zvonurile sunt adevărate”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ministrul Educatiei, anunț de ultimă oră despre demisie, dupa ce anul școlar a început în proteste și haos
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Când se elimină CASS pentru pensii. Ministrul Muncii anunță termenul limită prevăzut de lege
mediaflux.ro
image
Holger Rune, dat de gol de rusoaica Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo 10 ori! E prea plin de el”. Replica danezului
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Rolul din Couture a scos la iveală drama de nedescris a Angelinei Jolie
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
click.ro
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
William își regretă marea slăbiciune și speră din tot sufletul ca cei trei copii ai lui să n-o moștenească
okmagazine.ro
Catherine Zeta Jones foto Profimedia jpg
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani
clickpentrufemei.ro
Singurul dictator sovietic înlăturat din funcție: «Hrușciov a demascat cultul lui Stalin după moartea lui, iar noi demascăm cultul lui Hrușciov cu el în viață» jpeg
Singurul dictator sovietic înlăturat din funcție: «Hrușciov a demascat cultul lui Stalin după moartea lui, iar noi demascăm cultul lui Hrușciov cu el în viață»
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Prima reacție a Prințului Harry după ce și-a revăzut tatăl rege la ceai. Ce-a spus mezinul despre Charles

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!