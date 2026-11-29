Israelul se află în fața unui moment decisiv. Benjamin Netanyahu acceptă, pentru prima dată, ca rivalul său Gadi Eisenkot să conducă un guvern de uniune națională. În spatele concesiei istorice se ascunde însă o posibilă strategie de supraviețuire politică.

Foto: ChatGPT

29 noiembrie 2026

De la refuzul categoric la concesia istorică

Sâmbătă seara, 28 noiembrie, Benjamin Netanyahu a făcut una dintre cele mai importante concesii din lunga sa carieră politică. Premierul israelian a anunțat că este dispus să-i ofere generalului Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major General al armatei israeliene și lider al partidului Yashar, prima perioadă de guvernare în cadrul unui acord de rotație. Netanyahu ar urma să ocupe, inițial, funcția de prim-ministru alternativ.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, un asemenea scenariu părea aproape imposibil.

La începutul lunii noiembrie, în interiorul Likud erau discutate două variante. Prima prevedea un guvern de uniune în care Netanyahu ar fi ocupat funcția de premier în primii doi ani. Cea de-a doua îi oferea lui Eisenkot un portofoliu ministerial important, fără perspectiva unei rotații la conducerea executivului.

Chiar și după ce președintele Isaac Herzog i-a încredințat lui Eisenkot mandatul de formare a guvernului, Netanyahu a continuat să susțină că un executiv de uniune națională trebuie să fie condus de el, în calitate de lider al celui mai mare partid parlamentar.

În numai trei săptămâni, politicianul care considera conducerea guvernului un drept politic incontestabil a ajuns să accepte poziția secundă.

Netanyahu și-a justificat decizia prin gravitatea amenințărilor la adresa securității Israelului. El susține că este pregătit să renunțe la principiul potrivit căruia cel mai mare partid trebuie să conducă guvernul, pentru a împiedica formarea unui executiv pe care îl consideră incapabil să gestioneze pericolele externe.

Concesia vine însă într-un moment în care perspectiva pierderii puterii a devenit cât se poate de reală.

Netanyahu aleargă contra cronometru

Alegerile parlamentare din 27 octombrie au produs o situație politică extrem de complicată. Likud a obținut 27 de mandate, iar partidul Yashar al lui Eisenkot, 21. Niciuna dintre tabere nu dispune de o majoritate confortabilă în Knesset.

Pe 8 noiembrie, președintele Isaac Herzog i-a încredințat lui Eisenkot mandatul de formare a guvernului, după ce acesta a primit recomandările a 67 dintre cei 120 de parlamentari israelieni. Netanyahu a fost recomandat de 46 de deputați, iar cei șapte reprezentanți ai partidului ultraortodox Iudaismul Unit al Torei nu au susținut niciun candidat.

Mandatul inițial de 28 de zile expiră pe 6 decembrie, cu posibilitatea unei prelungiri de cel mult 14 zile.

Eisenkot a încheiat deja acorduri cu formațiunea Yisrael Beiteinu, condusă de Avigdor Liberman, și cu Democrații lui Yair Golan. Potrivit Channel 13, acesta se pregătea chiar să anunțe că identificase o formulă de guvernare fără Likud.

Oferta lui Netanyahu a intervenit tocmai în acest moment.

Premierul interimar a înțeles că nu mai poate împiedica formarea unui nou guvern doar prin presiune asupra partenerilor săi tradiționali. Trebuia să intervină în interiorul taberei adverse, să exploateze divergențele dintre liderii acesteia și să ofere o alternativă suficient de atractivă pentru a bloca negocierile aflate în desfășurare.

Această alternativă poartă numele de guvern de uniune națională.

Capcana iraniană: Netanyahu oferă funcția, dar amână transferul puterii

În noaptea de sâmbătă spre duminică, presa israeliană a publicat o informație care schimbă substanțial interpretarea ofertei lui Netanyahu.

Potrivit Ynet, premierul israelian ar fi solicitat să rămână la conducerea guvernului pentru o perioadă nedeterminată, invocând posibilitatea unei crize de securitate în relația cu Iranul. Numai după depășirea acestei eventuale crize ar urma să intre în vigoare acordul de rotație. Eisenkot ar fi respins categoric condiția.

Dacă informația se confirmă, avem de-a face cu o concesie fundamental diferită de cea prezentată public.

Netanyahu îi promite lui Eisenkot funcția de prim-ministru, dar fără o dată precisă la care acesta să o preia.

Cine va decide că amenințarea iraniană a trecut? Cine va stabili că situația de securitate permite transferul puterii? Cine va garanta că după criza iraniană nu va apărea o altă urgență în Gaza, Liban sau Siria?

Pentru Israel, amenințările de securitate nu reprezintă situații excepționale, ci o realitate permanentă.

Pentru Eisenkot, acceptarea unei asemenea condiții ar fi cu atât mai dificilă cu cât întreaga sa carieră militară îl recomandă pentru gestionarea unor asemenea crize. Generalul a condus armata israeliană între 2015 și 2019 și cunoaște în profunzime sistemul israelian de securitate națională.

Ar fi paradoxal ca tocmai fostului șef al armatei să i se spună că nu poate prelua conducerea guvernului din cauza unei eventuale confruntări militare.

Dincolo de justificarea oficială, condiția invocată de Netanyahu ar putea transforma problema securității naționale într-un mecanism de amânare a transferului puterii.

Naftali Bennett, omul care poate decide soarta lui Netanyahu

În această ecuație politică, fostul premier Naftali Bennett ocupă o poziție aparte.

Liderul formațiunii B’Yachad, care dispune de 12 mandate, a susținut constant necesitatea unui guvern de uniune națională. Spre deosebire de Avigdor Liberman și Yair Golan, Bennett nu a exclus cooperarea cu Netanyahu.

Potrivit Channel 12, Bennett i-ar fi transmis actualului premier un ultimatum: dacă până duminică Netanyahu nu accepta ca Eisenkot să ocupe primul funcția de prim-ministru, formațiunea sa urma să încheie acordul cu Yashar.

Channel 13 relatase, în schimb, că Bennett era pregătit să se opună învestirii unui guvern condus de Eisenkot dacă acesta ar fi fost constituit înainte de epuizarea negocierilor cu Likud.

Netanyahu a înțeles perfect importanța acestei poziționări.

Nu era necesar să convingă întreaga opoziție. Era suficient să-l determine pe Bennett să împiedice formarea unei majorități fără Likud.

Reacția fostului premier israelian la oferta de sâmbătă a fost prudentă. Bennett a salutat concesia, dar a avertizat că sinceritatea lui Netanyahu trebuie demonstrată prin fapte. Printre condițiile sale se numără limitarea mandatelor de premier, găsirea unui compromis privind reforma judiciară și rezolvarea problemelor legate de recrutarea militară.

În interiorul propriei formațiuni, Bennett se confruntă însă cu opoziția lui Yair Lapid. Acesta consideră că oferta lui Netanyahu reprezintă o nouă manevră politică și propune învestirea mai întâi a unui guvern Eisenkot, urmată eventual de negocieri pentru includerea Likud.

În fața locuinței lui Bennett din Ra’anana au avut loc și manifestații ale celor care se opun revenirii partidului lui Netanyahu la guvernare.

Bennett riscă, așadar, să devină arbitrul viitorului guvern, dar și omul care poate provoca ruptura taberei anti-Netanyahu.

Dilema generalului Eisenkot

Răspunsul lui Eisenkot a venit la aproximativ două ore după anunțul premierului. Liderul Yashar nu a respins oferta, dar i-a acordat lui Netanyahu 24 de ore pentru a demonstra că intenția de a forma un guvern de uniune națională este autentică.

El a propus începerea imediată a discuțiilor la hotelul Dan Accadia din Herzliya. Întâlnirea dintre cei doi a fost stabilită pentru duminică, 29 noiembrie, la ora 10:00.

Situația lui Eisenkot este delicată.

De-a lungul ultimilor ani, generalul s-a pronunțat împotriva formulelor de guvernare bazate pe rotația premierilor. El a susținut că Israelul are nevoie de un prim-ministru capabil să conducă țara pe durata unui mandat complet, fără aranjamente politice artificiale.

Acceptarea propunerii lui Netanyahu ar însemna abandonarea acestui angajament.

Refuzul categoric al negocierilor ar putea însă determina retragerea lui Bennett și pierderea celor 12 mandate de care Eisenkot are nevoie.

O analiză publicată de The Jerusalem Post în seara de 28 noiembrie subliniază tocmai această dilemă: oferta liderului Likud exercită simultan presiune asupra lui Eisenkot și Bennett, amenințând unitatea blocului politic constituit pentru înlăturarea lui Netanyahu.

Netanyahu a reușit să schimbe sensul dezbaterii publice. Nu se mai discută exclusiv despre înlăturarea lui de la putere, ci despre cine va purta responsabilitatea pentru eșecul unui eventual guvern de uniune națională.

Dacă Eisenkot refuză, Netanyahu îl va putea acuza că preferă calculele politice interesului național. Dacă acceptă, generalul riscă să piardă o parte dintre aliații care i-au făcut posibilă candidatura la funcția de premier.

Fantoma lui Benny Gantz

În politica israeliană, cuvântul „rotație” are o încărcătură aparte. Pentru mulți israelieni, el amintește de experiența anului 2020.

Atunci, în contextul pandemiei și al unei crize politice prelungite, Benny Gantz a acceptat formarea unui guvern de uniune cu Netanyahu. Înțelegerea prevedea ca liderul Likud să ocupe primul funcția de prim-ministru, urmând ca Gantz să-i succeadă.

Transferul puterii nu a mai avut loc.

Guvernul s-a prăbușit în urma neadoptării bugetului, iar Israelul a revenit la urne înainte ca Gantz să-și înceapă mandatul.

Episodul a afectat grav credibilitatea politică a fostului șef al armatei și a rămas în memoria colectivă drept exemplul unui acord politic care nu a oferit suficiente garanții privind respectarea angajamentelor asumate.

Eisenkot cunoaște foarte bine această experiență. A fost apropiat politic de Gantz și știe cât de costisitoare poate deveni o înțelegere cu Netanyahu atunci când mecanismele juridice ale transferului de putere sunt insuficiente.

De această dată, Netanyahu promite că generalul va fi primul premier. Dar informațiile privind o posibilă amânare a transferului din motive de securitate readuc în discuție tocmai problema garanțiilor.

Eisenkot nu are nevoie doar de o promisiune politică. Are nevoie de un calendar obligatoriu, de garanții legislative și de mecanisme care să împiedice dizolvarea guvernului înaintea îndeplinirii acordului.

Procesul penal și viitorul lui Netanyahu

Negocierile nu pot fi separate nici de situația juridică a premierului israelian.

Procesul penal în care Netanyahu este implicat continuă să influențeze deciziile sale politice. Presa israeliană discută posibilitatea unei înțelegeri juridice în anumite dosare și consecințele acesteia asupra viitorului fostului și actualului premier.

Funcția de prim-ministru alternativ i-ar permite să păstreze un rol important în executiv și să evite, cel puțin politic, imaginea unui lider învins și trimis în opoziție.

Aceasta nu înseamnă că statutul respectiv i-ar oferi automat imunitate penală. Înseamnă însă că Netanyahu ar continua să fie prezent în centrul puterii într-un moment decisiv pentru viitorul său personal.

În presa israeliană a apărut inclusiv ipoteza ca negocierile să cuprindă funcția de președinte al statului, în perspectiva încheierii mandatului lui Isaac Herzog.

Este încă devreme pentru a aprecia cât de realist este un asemenea scenariu. Simplul fapt că este discutat arată însă că negocierile depășesc problema componenței următorului cabinet.

Netanyahu își negociază întregul viitor politic.

Cine va răspunde pentru 7 octombrie?

Una dintre cele mai sensibile probleme ale negocierilor privește constituirea unei comisii de stat pentru investigarea evenimentelor din 7 octombrie 2023.

Presa israeliană a vehiculat informația potrivit căreia Netanyahu ar putea solicita ca o asemenea comisie să nu fie constituită pe durata guvernului de uniune națională. Informația nu a fost confirmată oficial.

Pentru Eisenkot, o eventuală asemenea condiție ar fi aproape imposibil de acceptat.

Generalul și-a construit o parte importantă a mesajului politic pe necesitatea asumării responsabilității pentru eșecurile instituționale care au făcut posibil atacul Hamas.

Există și o dimensiune profund personală. Fiul său, Gal Eisenkot, a murit în decembrie 2023, în timpul luptelor din Fâșia Gaza.

Pentru fostul șef al Statului Major General, investigarea evenimentelor din 7 octombrie nu este doar o problemă electorală. Este o chestiune de responsabilitate față de militarii israelieni, față de familiile victimelor și față de societatea israeliană.

Un compromis în această privință i-ar putea afecta grav autoritatea morală și credibilitatea politică.

Factorul arab și aritmetica puterii

În paralel cu oferta lui Netanyahu, sâmbătă seara a intervenit o evoluție importantă în ceea ce privește relațiile dintre Eisenkot și formațiunile arabe.

Mansour Abbas, liderul partidului Ra’am (Lista Arabă Unită), a recunoscut, într-o intervenție la Channel 12, caracterul terorist al organizației Hamas.

Declarația reprezintă o concesie politică semnificativă, deoarece răspunde uneia dintre condițiile formulate de Eisenkot pentru o eventuală cooperare parlamentară.

Abbas a precizat că formațiunea sa nu intenționează să intervină în domeniile apărării și politicii externe. Prioritățile Ra’am rămân problemele economice și sociale ale cetățenilor arabi ai Israelului.

Aritmetica parlamentară continuă însă să fie dificilă.

Blocul lui Eisenkot, format din patru partide, dispune de 48 de mandate. Adăugarea celor opt parlamentari ai Ra’am ar ridica totalul la 56, sub pragul de 61 necesar unei majorități absolute.

Celelalte 11 mandate arabe aparțin Listei Comune, ale cărei poziții ideologice fac improbabilă intrarea directă într-un guvern condus de Eisenkot.

În aceste condiții, este analizată formula unui guvern minoritar susținut din exterior, printr-un acord parlamentar cu Ra’am și, eventual, cu reprezentanții Iudaismului Unit al Torei.

Nici formula guvernului de uniune nu rezolvă automat problema majorității. Cele 27 de mandate ale Likud, cele 21 ale Yashar și cele 12 ale formațiunii lui Bennett ar însuma 60 de locuri în Knesset.

Partidele ultraortodoxe ar putea deveni din nou decisive.

Aici reapare una dintre marile contradicții ale politicii israeliene: necesitatea recrutării tinerilor ultraortodocși în armată și opoziția liderilor religioși față de eliminarea privilegiilor de care beneficiază studenții instituțiilor religioase.

Netanyahu nu poate abandona cu ușurință partenerii ultraortodocși, iar Eisenkot nu poate ignora solicitările unei societăți care a suportat costurile umane ale unui război prelungit.

Trei scenarii pentru viitorul Israelului

Primul scenariu: guvernul de uniune națională.

Eisenkot devine prim-ministru, iar Netanyahu ocupă funcția de premier alternativ, în cadrul unui acord de rotație.

Formula ar putea reduce polarizarea politică și ar permite constituirea unui executiv cu o reprezentare parlamentară mai largă.

Riscurile sunt însă considerabile. Avigdor Liberman și Yair Golan au exclus cooperarea cu Netanyahu, iar Yair Lapid și-a exprimat opoziția față de oferta acestuia. Blocul schimbării s-ar putea dezintegra înainte chiar de formarea noului guvern.

Totul va depinde de garanțiile privind transferul puterii, de investigarea evenimentelor din 7 octombrie și de legislația referitoare la recrutarea militară.

Al doilea scenariu: guvernul schimbării, fără Netanyahu.

Eisenkot formează un executiv susținut de actualii săi parteneri, de Ra’am și, eventual, de reprezentanți ai partidelor ultraortodoxe.

Ar fi o schimbare politică majoră pentru Israel, dar guvernul ar avea o existență parlamentară dificilă. Netanyahu, trecut în opoziție, ar exploata orice tensiune dintre componentele majorității și ar acuza noua conducere că depinde de voturile partidelor arabe.

Stabilitatea unui asemenea executiv ar fi testată încă din primele luni.

Al treilea scenariu: eșecul negocierilor și noi alegeri anticipate.

Dacă Eisenkot nu reușește să formeze o majoritate, mandatul său ar putea fi prelungit sau încredințat unui alt candidat, conform procedurilor constituționale israeliene.

În cazul eșecului tuturor variantelor, Israelul ar putea reveni la urne.

Paradoxal, acest scenariu nu ar fi neapărat cel mai dezavantajos pentru Netanyahu. El ar continua să conducă guvernul interimar și ar primi o nouă șansă de a-și mobiliza electoratul.

Pentru Israel, însă, ar însemna prelungirea incertitudinii politice într-un context regional extrem de complicat.

Concluzie: Netanyahu nu a renunțat la putere

Benjamin Netanyahu nu mai negociază de pe poziția de forță pe care a ocupat-o ani la rând. Alegerile i-au redus libertatea de acțiune, partenerii săi tradiționali nu îi mai pot garanta majoritatea, iar opoziția a ajuns mai aproape ca oricând de formarea unui guvern fără el.

Dar ar fi prematur să-l considerăm învins.

Acceptând public să fie al doilea, Netanyahu încearcă să rămână indispensabil în ecuația politică israeliană. El transformă propria slăbiciune parlamentară într-o dilemă pentru adversarii săi și folosește ideea unității naționale pentru a împiedica izolarea Likud.

Manevra sa demonstrează că pierderea majorității parlamentare nu înseamnă automat pierderea inițiativei politice.

Duminică, generalul Eisenkot nu negociază doar funcția de prim-ministru. Negociază dreptul de a guverna efectiv Israelul.

Experiența lui Benny Gantz ar trebui să-i amintească faptul că, în politica israeliană, una este să primești promisiunea puterii și cu totul alta este să ajungi să o exerciți.

Netanyahu este dispus să cedeze fotoliul de premier. Rămâne de văzut dacă este dispus să cedeze și puterea.