Românca din Uganda care crește un copil abandonat: „Nu se moare atât de ebola, cât de foame și sărăcie”

Rozalia Ancuța Mureșan, o româncă originară din Borșa, județul Maramureș, spune că epidemia de Ebola din Uganda nu a schimbat semnificativ viața de zi cu zi a comunităților în care lucrează și că oamenii sunt afectați mult mai des de sărăcie, foamete și HIV.

„În fiecare zi ne luptăm cu boli și pierdem persoane dragi și nu este ebola, boala se numește «foame», «sărăcie» sau HIV”, a declarat aceasta pentru Agerpres.

Ancuța Mureșan are 42 de ani și a ajuns pentru prima dată în Uganda în 2016. Doi ani mai târziu a devenit misionară pe termen lung și conduce în prezent organizația creștină neguvernamentală Favored Anac Missions, care activează în districtul Kiboga.

Ea spune că autoritățile au recomandat măsuri de precauție după apariția unor cazuri de Ebola, însă activitatea în țară continuă normal.

„Am fost zilele trecute în Kampala și nu era nimic ieșit din comun, toate magazinele și restaurantele erau deschise”, a afirmat românca.

Sprijin pentru sute de copii și familii

Prin intermediul organizației pe care o conduce, românca oferă sprijin familiilor vulnerabile, finanțează accesul copiilor la educație și susține proiecte de sănătate și dezvoltare comunitară.

Potrivit acesteia, peste 150 de copii din Uganda sunt sponsorizați de români pentru a putea merge la școală. Organizația se ocupă și de forarea de fântâni în zonele în care accesul la apă potabilă este limitat.

„Unii dintre ei nu au băut niciodată o cană cu apă potabilă. În unele sate am văzut că oamenii beau apă împreună cu animalele, iar alții din mlaștină”, a spus Ancuța Mureșan.

Ea lucrează și cu copii malnutriți, oferă sprijin medical familiilor sărace și dezvoltă proiecte prin care localnicii sunt învățați diferite meserii, inclusiv croitoria.

Povestea copilului abandonat pe care îl crește

Pe lângă activitatea umanitară, românca îl crește pe Simon, un băiat ugandez care a fost abandonat la o groapă de gunoi și pe care l-a luat în grijă după ce a fost contactată de autoritățile locale.

Potrivit relatării sale, copilul avea aproximativ doi ani și cântărea doar patru kilograme atunci când a ajuns la spital, iar medicii nu îi mai dădeau șanse de supraviețuire, scrie Agerpres.

Ancuța Mureșan spune că a decis să îl îngrijească după ce băiatul a reacționat la prezența sa și a strigat-o „mamă”.

Astăzi, Simon are cinci ani și locuiește împreună cu ea în Uganda.

„Pentru mine, Uganda este acasă”

Românca descrie Uganda drept o țară a contrastelor, cu peisaje spectaculoase și oameni primitori, dar marcată de lipsuri severe și oportunități economice limitate.

„Am ajuns într-o zi la o bătrânică ce locuia singură și a rămas fără mâncare. Când am intrat în casă, am văzut că a mâncat buretele de la salteaua pe care dormea”, a povestit ea.

Cu toate dificultățile întâlnite, Ancuța Mureșan spune că nu intenționează să părăsească țara.

„Pentru mine Uganda este casa mea”, afirmă aceasta.

Potrivit directorului general al Africa CDC, epidemia de Ebola din Uganda este în prezent „sub control”. În aproape o lună au fost raportate 19 cazuri de infectare și două decese, a mai notat Agerpres.