Miercuri, 27 Mai 2026
Ultimele știri

De teama unei epidemii de Ebola, Uganda își închide granițele cu Congo, țară în care virusul face ravagii

Uganda a anunțat închiderea temporară a granițelor cu Republica Democratică Congo, ca măsură de urgență în fața extinderii epidemiei de Ebola din țara vecină, a declarat un oficial de rang înalt al Ministerului Sănătății din Kampala.

Rata medie de mortalitate în cazul Ebola este de aproximativ 50%. FOTO AFP

Decizia vizează limitarea circulației persoanelor, însă frontiera rămâne deschisă pentru echipele medicale implicate în combaterea bolii, pentru convoaiele umanitare, transporturile de alimente și marfă, precum și pentru anumite structuri ale forțelor de securitate, toate operate în condiții stricte, potrivit AFP, citată de News.ro.

Orice persoană care intră în Uganda venind din RDC va fi obligată să se izoleze timp de 21 de zile.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat pe 17 mai că focarul de Ebola din estul Congo reprezintă o urgență de sănătate publică de interes internațional, avertizând asupra riscului ridicat de răspândire în statele vecine. Ulterior, mai multe guverne au intensificat controalele și măsurile de prevenție pentru călători.

Conducerea OMS a cerut miercuri un armistițiu în estul RDC, unde luptele dintre grupări armate provoacă strămutări masive și favorizează răspândirea virusului în taberele supraaglomerate, potrivit Reuters.

Până în prezent, autoritățile din Congo au raportat peste 900 de cazuri suspecte și peste 200 de decese în trei provincii afectate, inclusiv Kivu de Nord - controlată de rebelii M23 - și Kivu de Sud, unde operează gruparea Alliance Fleuve Congo.

Organizația umanitară Salvați Copiii avertizează că un sfert dintre decesele confirmate sunt copii și solicită intensificarea măsurilor de prevenire a infecției.

