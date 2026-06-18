Două insule grecești au declarat stare de urgență din cauza lipsei de apă potabilă

Ministerul Mediului și Energiei din Grecia a declarat stare de urgență pe insulele Alonissos și Tinos, din Marea Egee, din cauza lipsei de apă potabilă.

Decizia vine în contextul în care sezonul turistic intră în perioada cea mai aglomerată, iar consumul de apă crește puternic în lunile de vară.

Statutul de stare de urgență permite autorităților locale să accelereze implementarea unor măsuri pentru gestionarea crizei, fără a mai parcurge procedurile administrative obișnuite. Astfel, municipalitățile pot închiria rapid unități mobile de desalinizare și pot demara proiecte urgente pentru asigurarea alimentării cu apă, scrie Greek Reporter.

Criza se extinde pe mai multe insule

Problemele legate de resursele de apă nu se limitează la Alonissos și Tinos. În ultimul an, mai multe destinații turistice importante din Grecia s-au confruntat cu situații similare.

Printre insulele afectate se numără Karpathos, Leros, Patmos, Astypalea, Symi și Aegina. De asemenea, autoritățile au semnalat scăderi semnificative ale nivelului apei în principalele rezervoare care alimentează regiunea Atenei.

Situația a stârnit îngrijorări la nivel național, pe fondul verilor tot mai călduroase și mai secetoase.

Turismul pune presiune pe resursele de apă

Turismul reprezintă unul dintre principalele motoare ale economiei Greciei, însă creșterea numărului de vizitatori pune o presiune considerabilă asupra resurselor de apă ale insulelor.

În timpul verii, localități cu doar câteva mii de locuitori ajung să găzduiască zeci de mii de turiști. Potrivit autorităților, un turist poate consuma de până la de patru ori mai multă apă decât un rezident, din cauza utilizării piscinelor, a schimbării frecvente a lenjeriei în hoteluri, a întreținerii spațiilor verzi și a activităților din sectorul ospitalității.

Experții avertizează că, pe măsură ce schimbările climatice aduc veri mai lungi și mai uscate, astfel de crize ar putea deveni tot mai frecvente în insulele Greciei.