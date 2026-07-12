CTP spune că nu urmărește finala masculină de la Wimbledon dintre Sinner și Zverev. „Roboții chinezești vor face și mai bine felul ăsta de tenis”

Cunoscut și pentru analizele pe care le face meciurilor de tenis, publicistul Cristian Tudor Popescu a anunțat că nu va urmări finala probei masculine a turneului de la Wimbledon. „Un fel de box cu racheta”, a concluzionat acesta.

La această oră este în curs de desfășurarea disputa dintre Jannik Sinner (Italia) și Alexander Zverev (Germania). Iar primul set a fost câștigat cu 7-6/7 de neamț după 65 de minute.

Într-o postare pe rețelele sociale, CTP a notat: „Fiecare cu tenisul lui. Îmi pare rău, stimați iubitori ai tenisului, dar nu mai sunt în stare, cu tot respectul, să mă uit la finala Wimbledon Sinner - Zverev. Doi jucători de peste 1,90 m, care vor servi ași fără număr, performanță pe care ar putea să o realizeze și solo, fiecare pe câte un teren, și care nu mă privește și nu mă interesează ca spectator... În rest, ore în șir, un joc automatizat, în forță, un fel de box cu racheta. Probabil, nu peste mult timp, roboții chinezești vor face și mai bine felul ăsta de tenis. Sau, poate că sunt eu prea bătrân”.

Vineri, Sinner l-a învins categoric (cu 6-4, 6-4, 6-4) pe multiplul campion Novak Djokovic, calificându-se în finala de la Wimbledon şi arătând acelaşi tip de dominanţă pe care o afişase înainte de înfrângerea din turul al doilea de la Paris

În aceeași fază a competiției, Alexander Zverev a pus capăt (7-6/0, 6-2, 6-4) parcursului de vis al britanicului Arthur Fery, beneficiar al unui wild card, calificându-se pentru prima dată în finala de la Wimbledon.