Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
Regele Salman al Arabiei Saudite, în vârstă de 90 de ani, a fost externat. „Examenele medicale s-au dovedit liniștitoare”

Publicat:

Regele Salman al Arabiei Saudite, în vârstă de 90 de ani, a fost externat după o serie de teste medicale considerate „liniștitoare”. Starea lui de sănătate este urmărită cu interes la nivel internațional, datorită rolului său în politica energetică globală.

Regele Salman bin Abdulaziz Al Saud, în urmă cu 8 ani. FOTO: arhivă
Regele Salman bin Abdulaziz Al Saud, în urmă cu 8 ani. FOTO: arhivă

Regele Salman bin Abdulaziz Al Saud, suveranul Arabiei Saudite, a fost externat vineri, 16 ianuarie, din Spitalul King Faisal din Riad, după ce a efectuat o serie de examene medicale ale căror rezultate au fost considerate „liniștitoare”, a anunțat Curtea Regală, citată de presa internațională.

Monarhul, care conduce Arabia Saudită din 2015, a fost recent tratat pentru o inflamație pulmonară, iar starea sa de sănătate a atras atenția la nivel internațional, având în vedere rolul semnificativ pe care îl are ţara sa în piața energetică globală. Practic, Arabia Saudită este cel mai mare exportator de petrol din lume, iar deciziile politice și economice luate la nivelul conducerii regale pot influența piețele internaționale.

Salman bin Abdulaziz deține funcția oficială de rege și custode al celor două moschei sfinte, însă, în realitate, conducerea internă a regatului este gestionată de fiul său, Mohammed bin Salman, numit în 2017 prinț moștenitor.

În ciuda vârstei și a problemelor de sănătate, regele continuă să joace un rol simbolic și instituțional important, iar sănătatea sa este monitorizată cu atenție de autoritățile regale și urmărită îndeaproape de comunitatea internațională.

„Regele a părăsit azi (vineri) Spitalul de specialitate King Faisal, la Riad, după ce a efectuat examene medicale care s-au dovedit liniștitoare”, a transmis vineri Curtea Regală.

Anterior, aceasta anunţase și internarea regelui, precizând că procedura a avut caracter preventiv și de rutină şi subliniind că nu există motive de îngrijorare.

Informațiile oficiale despre starea sănătății monarhului sunt destul de rare, Arabia Saudită păstrând, în mod tradiţional, discreţia în legătură cu astfel de detalii.

Istoricul medical al regelui Salman arată că acesta a mai fost supus în ultimii ani unor internări și tratamente preventive.

Astfel, în 2024, regele a fost tratat pentru o infecție pulmonară, după care s-a refăcut complet.. În 2022, el a fost internat pentru o serie de examene medicale de rutină, printre care o colonoscopie, și a rămas în spital timp de o săptămână „pentru odihnă după cum preciza agenția oficială SPA la acea vreme.

De asemenea, în trecut regele a mai fost supus unor intervenții și proceduri medicale legate de sănătatea cardiacă și de vezica biliară, toate acestea fiind gestionate discret, fără informații publice detaliate.

Starea de sănătate a regelui din Arabia Saudită este privită cu interes nu doar în interiorul regatului, ci și la nivel internațional, având în vedere impactul pe care deciziile sale și ale conducerii regale îl au asupra politicii și economiei globale, în special în sectorul petrolier.

