Video Incendiu la o instalație importantă de gaze din Qatar după un atac iranian cu rachete

Ministerul de Interne al Qatarului a confirmat că echipele de apărare civilă intervin la un incendiu izbucnit la principala instalație de gaze a țării, în urma unui atac cu rachete atribuit Iranului.

Atacul a vizat Ras Laffan Industrial City, un nod esențial care găzduiește unități de procesare a gazului natural lichefiat (GNL). Într-un comunicat oficial emis miercuri, QatarEnergy a raportat „pagube extinse” provocate de ceea ce a descris drept „atacuri cu rachete” asupra facilității.

În ciuda gravității incidentului, autoritățile au declarat că tot personalul a fost localizat și că, până în acest moment, nu au fost raportate victime.

Atacul are loc pe fondul escaladării rapide a tensiunilor în regiune. Cu doar câteva ore înainte, Iranul a avertizat că va viza infrastructura de petrol și gaze din întreaga regiune a Golfului. Amenințarea a venit în urma atacurilor israeliene și americane asupra zăcământului de gaze South Pars din Iran, primul astfel de atac din războiul curent.

Avertismentul Iranului s-a referit în mod specific la mai multe instalații energetice importante din regiune, inclusiv Complexul Petrochimic Mesaieed, Mesaieed Holding Company și Rafinăria Ras Laffan din Qatar. De asemenea, au fost menționate facilități din țările vecine, precum Rafinăria Samref și Complexul Petrochimic Jubail din Arabia Saudită, precum și câmpul de gaze Al Hosn din Emiratele Arabe Unite.

Nu este primul atac asupra infrastructurii energetice a Qatarului. Pe 2 martie, țara a suspendat producția de GNL după un atac anterior asupra instalației Ras Laffan, precum și după avarierea unui rezervor de apă la o centrală electrică din Mesaieed Industrial City.