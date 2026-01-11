search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Fanii din Arabia Saudită l-au surprins pe Șumudică. Banner special de bun-venit, la debut + Românul a făcut scandal pe teren din prima etapă

Publicat:

Debutul lui Marius Șumudică pe banca lui Al-Okhdood a venit într-un context dificil, într-un meci din etapa a 13-a a campionatului Arabiei Saudite. Echipa românului a cedat cu 0-1 în fața lui Al-Ahli, una dintre formațiile de top ale competiției.

Marius Șumudică Foto/Sportspictures
Marius Șumudică Foto/Sportspictures

Chiar dacă rezultatul a fost negativ, Al-Okhdood a fost foarte aproape de a obține un punct extrem de valoros în lupta pentru evitarea retrogradării. Adversara a aliniat un lot plin de jucători cunoscuți la nivel internațional, printre care Ivan Toney, Galeno, Roger Ibanez și Merih Demiral, ceea ce face ca prestația echipei lui Șumudică să fie una apreciabilă.

Numirea antrenorului român a stârnit reacții împărțite în mediul online, însă la stadion lucrurile au stat diferit. Suporterii l-au întâmpinat cu un banner de bun-venit, semn că are susținere din tribune.

بنر ترحيبي بـ سيد المدربين سوموديكا !🩵#معقل_الاخدود | #الأخدود_الأهلي pic.twitter.com/sUHxxqKJxF

— معقل الاخدود (@Maqel_alakhdoud) January 10, 2026

La 54 de ani, Șumudică este deja o prezență familiară în fotbalul saudit. El a mai antrenat în trecut la Al-Shabab, în două perioade diferite, dar și la Al-Raed, experiența acumulată fiind un atu important pentru noul său mandat.  

Marius Șumudică, moment tensionat la debut

La primul său meci pe banca lui Al-Okhdood, Marius Șumudică a fost implicat și într-un incident tensionat. După fluierul final, antrenorul român a avut un schimb de replici cu Ivan Toney, atacantul lui Al-Ahli și autorul golului decisiv.

Situația risca să degenereze, însă Roger Ibanez, fundașul formației adverse, a observat ce se întâmplă la marginea terenului și a intervenit rapid pentru a-i calma pe cei doi. Toney s-a îndreptat spre vestiare, nu înainte de a-i mai adresa câteva cuvinte lui Șumudică.

N-am avut timp să văd ce s-a întâmplat după meci. Am auzit că era un domn supărat pe acolo. Nu înțeleg motivul!”, a declarat Matthias Jaissle, antrenorul lui Al Ahli.

Deocamdată, motivul exact al disputei nu este cunoscut, însă episodul a atras atenția încă de la debutul antrenorului român în noul său mandat.

Top articole

