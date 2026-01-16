Statele din Golf care au jucat un rol-cheie în prevenirea unei posibile acțiuni militare a SUA în Iran

Arabia Saudită, Qatar și Oman au jucat un rol-cheie în prevenirea unei posibile acțiuni militare a SUA împotriva regimului din Iran. Potrivit unui oficial, cele trei țări „au condus un efort diplomatic susținut, intens și urgent pentru a-l convinge pe președintele Trump, în ultimul moment, să ofere Iranului șansa de a demonstra bunăvoință.”

Potrivit publicației The Times of Israel, care citează un oficial saudit de rang înalt familiarizat cu evoluția negocierilor, statele din regiune erau extrem de îngrijorate că un scenariu militar ar putea duce la destabilizarea pe scară largă a Orientului Mijlociu.

Oficialul a clarificat că au fost negocieri foarte intensive, desfășurate în culise, cu Washingtonul.

„Contactele continuă pentru a consolida încrederea deja realizată și starea pozitivă actuală,” a adăugat sursa. Potrivit partenerilor regionali ai Washingtonului, aceasta ar trebui să creeze spațiu pentru reducerea tensiunilor fără recurgerea la forță.

În paralel cu manevrele diplomatice, Statele Unite au crescut presiunea asupra Teheranului prin alte mijloace. Departamentul Trezoreriei al SUA a impus noi sancțiuni împotriva liderilor iranieni implicați în reprimare, afectând 18 persoane și entități.

Un semnal suplimentar privind o posibilă pauză în escaladare a venit din partea diplomaților iranieni. Ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, a declarat că președintele SUA i-ar fi informat pe iranieni cu privire la intenția sa de a nu ataca țara.

La sfârșitul lunii decembrie, au izbucnit proteste de masă în întreaga țară, care s-au transformat rapid în tulburări. Oamenii au ieșit în stradă din cauza problemelor economice, dar manifestațiile s-au transformat rapid într-o revoltă împotriva regimului Khamenei.

Autoritățile au închis internetul la nivel național și au lansat o reprimare brutală. Activștii pentru drepturile omului susțin că numărul morților ar putea depăși 12.000.

În ultimele zile, președintele Donald Trump a lăsat să se înțeleagă intenția sa de a interveni și de a lovi regimul, îndemnând populația iraniană să continue protestele și promițând că ajutorul va sosi în curând.

Totuși, iranienii nu au primit niciodată acest ajutor. Conform celor mai recente rapoarte, protestele au început deja să se diminueze.