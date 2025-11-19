Trump a desemnat Arabia Saudită drept „aliat major non-membru al NATO”

Donald Trump a desemnat marţi Arabia Saudită drept „aliat major non-membru al NATO”, în cadrul dineului de gală organizat la Casa Albă în onoarea prinţului moştenitor Mohammed bin Salman, aflat în vizită la Washington, relatează Reuters.

„În această seară, sunt încântat să anunţ că ducem cooperarea noastră militară la un nivel şi mai înalt, desemnând oficial Arabia Saudită ca aliat major non-membru al NATO, ceea ce este foarte important pentru ei”, a declarat preşedintele american, potrivit news.ro.

În prezent, nouăsprezece ţări beneficiază de acest statut privilegiat, care prevede o cooperare militară şi economică strânsă cu Statele Unite, fără a presupune angajamente în materie de securitate.

SUA şi Arabia Saudită au anunţat marţi mai multe acorduri privind vânzarea de arme, cooperarea nucleară civilă, inteligenţa artificială, dar şi mineralele critice.

În timpul dineului oficial la Casa Albă, marţi seara, Trump a declarat că „duce cooperarea militară la un nivel şi mai înalt” prin desemnarea Arabiei Saudite ca aliat major non-NATO.

Atacurile americane asupra instalaţiilor nucleare iraniene din iunie au făcut Arabia Saudită mai sigură, a adăugat Trump.

Ce a obţinut prinţul saudit de la Trump

Potrivit unei fişe informative a Casei Albe, cele două părţi au semnat un acord strategic în materie apărare, care „consolidează descurajarea în Orientul Mijlociu”, facilitează operaţiunile firmelor americane de apărare în ţară şi asigură „noi fonduri de împărţire a sarcinilor cu Arabia Saudită pentru a acoperi costurile SUA”.

Acordul pare să nu corespundă, totuşi, tratatului de tip NATO ratificat de Congres, pe care Arabia Saudită îl dorea iniţial.

Casa Albă a anunţat că Trump a aprobat livrările viitoare de avioane de vânătoare F-35, iar saudiţii vor achiziţiona şi 300 de tancuri americane.

Vânzarea avioanelor de vânătoare stealth către regatul saudit, care a solicitat achiziţionarea a 48 de avioane avansate, ar marca prima vânzare americană de avioane de vânătoare avansate către Riad, o schimbare semnificativă de politică. Acordul ar putea modifica echilibrul militar în Orientul Mijlociu şi pune la încercare conceptul Washingtonului de menţine un „avantaj militar calitativ” al Israelului. Până în prezent, Israelul a fost singura ţară din Orientul Mijlociu care deţinea avioane F-35.

Cele două ţări au semnat, de asemenea, o declaraţie comună privind finalizarea negocierilor pentru cooperarea în domeniul energiei nucleare civile, care, potrivit Casei Albe, ar constitui baza legală pentru un parteneriat pe termen lung în domeniul energiei nucleare.

Prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman (zis şi MBS), liderul de factor al Arabiei Saudite, a căutat un acord care să deblocheze accesul la tehnologia nucleară americană şi să ajute Arabia Saudită să ţină pasul cu Emiratele Arabe Unite şi Iran, adversarul tradiţional din regiune. Însă progresul unui astfel de pact nuclear a fost dificil, deoarece sauditii s-au opus unei condiţii americane care ar exclude îmbogăţirea uraniului sau reprocesarea combustibilului uzat – ambele căi potenţiale către fabricarea unei bombe.

Mbs creşte investiţiile în sua la 1.000 de miliarde de dolari

La începutul vizitei sale, prinţul moştenitor a fost întâmpinat cu o ceremonie fastuoasă prezidată de Trump pe peluza sudică, completată de o gardă de onoare militară, un salut cu tunuri şi un survol al avioanelor de luptă americane.

Aşezat lângă Trump, bin Salman a promis să crească investiţiile ţării sale în SUA la 1 trilion de dolari, de la 600 de miliarde de dolari, cât promisese când Trump a vizitat Arabia Saudită în mai. Însă nu a oferit detalii sau un calendar.

O investiţie de 1 trilion de dolari în SUA ar fi dificil de realizat pentru Arabia Saudită, având în vedere cheltuielile mari pentru o serie de proiecte ambiţioase la nivel naţional, inclusiv megalopolisuri futuriste care au depăşit bugetul.

Cele două părţi au semnat, de asemenea, un memorandum de înţelegere privind inteligenţa artificială şi un cadru de colaborare în domeniul mineralelor critice, a declarat Casa Albă.

Aflat în fruntea unui plan ambiţios, Vision 2030, pentru diversificarea economiei saudite şi reducerea dependenţei sale de petrol, bin Salman este de aşteptat să-şi promoveze eforturile la o conferinţă de investiţii la care vor participa o serie de directori de companii, miercuri, la Centrul John F. Kennedy pentru Arte Performative.