search
Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Poarta Lacrimilor”, următorul punct de blocaj care ar putea pune sub presiune transportatorii globali după Ormuz

0
0
Publicat:

Strâmtoarea Bab el-Mandeb, situată la extremitatea sudică a Mării Roșii, apare tot mai clar ca un al doilea front într-o criză pe care experții o descriu drept cea mai severă perturbare a piețelor energetice globale din epoca modernă.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb, sau ”Poarta lacrimilor”

Cunoscută în arabă drept „Poarta Lacrimilor”, această trecătoare maritimă îngustă ar putea, potrivit analiștilor, să își confirme numele — nu doar pentru regiune, ci și pentru economia globală.

După săptămâni de tensiuni, militanții Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au intrat în conflict, lansând atacuri cu rachete asupra Israelului și determinând noi avertismente din partea Statelor Unite privind riscurile pentru transportul maritim.

Până în prezent, atacurile au vizat în principal obiective militare, însă Iranul a sugerat că ar putea exercita un control suplimentar asupra rutelor maritime în cazul unei escaladări, inclusiv prin implicarea directă a forțelor americane la sol.

Experții avertizează că o astfel de evoluție ar reprezenta un moment de escaladare major, cu potențialul de a provoca un deficit semnificativ de petrol la nivel global și de a reduce cererea prin efecte economice în lanț. În scenarii extreme, consumul energetic ar putea reveni la nivelurile înregistrate în perioada restricțiilor din pandemia de COVID-19.

De ce este această rută atât de importantă?

Strâmtoarea Bab el-Mandeb reprezintă una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume și un punct critic pentru economia globală.

Cu o lățime de aproximativ 30 de kilometri, aceasta leagă Oceanul Indian de Marea Roșie și, implicit, de Canalul Suez — una dintre cele mai rapide conexiuni comerciale între Europa și Asia.

Navele care vin din Oceanul Indian traversează această strâmtoare pentru a ajunge la Canalul Suez, evitând astfel ocoluri semnificative. În apropiere se află baze militare ale Statelor Unite, Franței și Chinei în Djibouti, ceea ce subliniază importanța strategică a zonei.

Înainte de intensificarea tensiunilor, aproximativ 12% din transporturile globale de petrol treceau prin Bab el-Mandeb, potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA.

În contextul în care Iranul își consolidează influența asupra Strâmtorii Ormuz, presiunea asupra acestei rute sudice este în creștere. Unele fluxuri comerciale au fost deja redirecționate, ceea ce a dus la creșterea traficului în Marea Roșie, pe măsură ce exportatorii caută alternative.

„Este vorba de trei până la patru petroliere în plus pe zi, ceea ce reprezintă totuși o diferență notabilă”, a declarat Rico Luman, economist în domeniul transporturilor la banca ING.

În cazul în care „Poarta Lacrimilor” ar fi afectată, navele ar fi nevoite să ocolească Africa prin Capul Bunei Speranțe, ceea ce ar prelungi semnificativ durata transporturilor și ar crește costurile globale ale lanțurilor de aprovizionare.

Un nou punct de blocaj pentru energie?

Militanții Houthi, aflați în zonele muntoase din Yemen, dispun de capacitatea de a perturba transportul maritim prin utilizarea dronelor și a rachetelor.

Acest lucru a fost demonstrat în timpul războiului Israel–Gaza, când gruparea a vizat în mod repetat nave comerciale și militare, descurajând traficul prin Bab el-Mandeb.

În ciuda campaniilor militare desfășurate de-a lungul unui deceniu de coaliții occidentale și conduse de Arabia Saudită, gruparea controlează în continuare porțiuni extinse ale coastei yemenite la Marea Roșie.

Analiștii consideră că această poziție oferă Iranului un instrument strategic important în influențarea dinamicii regionale.

Potrivit lui Ali Mamouri, cercetător la Universitatea Deakin, există posibilitatea ca Bab el-Mandeb să devină un nou punct critic pentru aprovizionarea globală cu energie.

„Iranul are o strategie clară de escaladare… iar Houthi reprezintă un atu semnificativ pentru acesta”, a explicat el.

Țintirea traficului maritim permite Teheranului să exercite presiune fără a declanșa neapărat un răspuns militar direct din partea Statelor Unite.

„Nu doresc să își folosească toate opțiunile dintr-o dată”, a adăugat Mamouri.

La rândul său, un oficial iranian citat de presa de stat a afirmat că Iranul ar putea viza transportul maritim din Marea Roșie dacă SUA ar desfășura trupe terestre sau ar intensifica operațiunile navale.

„Strâmtoarea Bab el-Mandeb se numără printre cele mai strategice din lume, iar Iranul are atât voința, cât și capacitatea de a reprezenta o amenințare credibilă”, a declarat oficialul.

Ce s-ar întâmpla dacă ruta ar fi blocată?

Experții avertizează că piețele energetice ar fi printre cele mai afectate.

Prețurile petrolului ar putea crește semnificativ în cazul întârzierii sau redirecționării livrărilor. Costurile de transport ar urca, alimentând inflația la nivel global, iar lanțurile de aprovizionare — deja fragile — ar putea suferi noi perturbări, inclusiv în sectoare esențiale precum combustibilii și alimentele.

Jason Miller, profesor de management al lanțurilor de aprovizionare la Universitatea de Stat din Michigan, afirmă că impactul unui al doilea punct de blocaj ar fi amplu.

„Dacă rebelii Houthi ar putea opri traficul petrolier al navelor de mare capacitate prin Marea Roșie, am adăuga aproximativ 5 milioane de barili pe zi la volumul blocat”, a explicat el.

„Am ajunge astfel la un deficit global de aproximativ 16 milioane de barili pe zi între ofertă și cerere.”

Deși un astfel de scenariu nu s-a materializat încă, el avertizează că o escaladare prelungită ar putea genera consecințe majore.

„Lumea ar trebui să revină la un nivel de consum energetic similar cu cel din perioada restricțiilor COVID-19”, a spus Miller.

„Este un scenariu care provoacă îngrijorare serioasă în rândul specialiștilor din domeniul logistic și al piețelor de mărfuri.”

El subliniază că atacurile asupra transportului maritim ar fi, cel mai probabil, o etapă ulterioară într-un proces de escaladare.

„Nu suntem încă acolo”, a precizat profesorul.

„Dar dacă situația continuă încă o lună sau două, iar Marea Roșie devine inaccesibilă, acesta este tipul de scenariu extrem de îngrijorător cu care ne-am putea confrunta.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile răsfățate de astre în aprilie 2026. E cea mai bună lună din tot anul, vor înflori, iar reușitele vor fi la tot pasul
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV

OK! Magazine

image
Secretul năucitor de la Palat! Cancerul unui membru regal cheie a fost ascuns peste 8 ani

Click! Pentru femei

image
Înainte de-a se mărita, Scarlett Johansson a avut un iubit de care aproape că a uitat…

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?