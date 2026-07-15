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Iranul amenință să blocheze şi Strâmtoarea „Poarta Lacrimilor”, ceea ce ar declanșa o nouă criză energetică

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Iranul amenință că ar putea folosi rebelii houthi din Yemen pentru a bloca Strâmtoarea Bab el-Mandeb, „Poarta Lacrimilor, una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii, ceea ce ar putea provoca o nouă criză energetică.

Rebelii houthi sunt pregătiţi să ajute Iranul. FOTO: EPA-EFE
Rebelii houthi sunt pregătiţi să ajute Iranul. FOTO: EPA-EFE

După Strâmtoarea Ormuz, Iranul amenință o altă rută maritimă importantă: Bab el-Mandeb, pasajul îngust dintre Yemen și Cornul Africii care leagă Marea Roșie de Golful Aden.

Teheranul ar putea apela la rebelii houthi pentru a bloca această cale de navigație, cunoscută și sub numele de „Poarta Lacrimilor”, o rută traversată de nave care transportă petrol, gaze și mărfuri între Asia și Europa, notează Reuters.

O eventuală închidere a strâmtorii ar afecta traficul prin Marea Roșie și ar pune probleme companiilor care folosesc Canalul Suez, una dintre principalele legături maritime dintre Asia și piețele europene. Pentru navele care evită această zonă, alternativa este ocolirea Africii pe la Capul Bunei Speranțe, un traseu mai lung și mai costisitor.

Ameninţarea este una de luat în seamă, dat fiind faptul că Iranul are deja legături strânse cu rebelii houthi, gruparea care controlează zone importante din nordul Yemenului, inclusiv capitala Sanaa și regiuni de pe litoralul Mării Roșii.

În ultimii ani, rebelii houthi au atacat nave comerciale cu drone și rachete, susținând că țintele lor au legături cu Israelul, Statele Unite sau aliații acestora, determinând mai multe companii de transport să renunțe temporar la ruta prin Marea Roșie.

În acest context, un oficial houthi a avertizat luni, 13 iulie, că forțele armate din Yemen ar putea închide Strâmtoarea Bab el-Mandeb dacă Arabia Saudită continuă atacurile asupra țării.

Mohammed al-Farah, membru al biroului politic al mișcării Ansarullah, a spus că o astfel de decizie ar putea avea efecte puternice asupra pieței petrolului.

„Dacă situația actuală se agravează, strâmtoarea Bab el-Mandeb și strâmtoarea Ormuz vor fi închise într-o alianță operațională. Prețurile petrolului ar crește atunci vertiginos la 200 de dolari pe baril, într-un șoc teribil”, a avertizat el.

Bab el-Mandeb și Ormuz sunt două dintre cele mai importante puncte de trecere pentru transporturile de ţiţei. Prin Ormuz trece o parte importantă a exporturilor de petrol din statele Golfului, în timp ce Bab el-Mandeb este ruta prin care navele ajung din Oceanul Indian către Marea Roșie și Canalul Suez.

Fawaz Gerges, cercetător în problemele Orientului Mijlociu, a declarat pentru Reuters că Iranul arată astfel că poate declanşa o nouă criză energetică la nivel mondial.

„Iranul este dispus să meargă până la capăt. Acum escaladează atât pe plan local, cât și pe plan regional. Mesajul este că nu doar Ormuz, ci și Bab al-Mandab este în pericol”, a spus Fawaz Gerges.

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