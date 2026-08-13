 Scandal la Spitalul de Psihiatrie: O mamă acuză tratamente inumane aplicate fiicei sale. Răspunsul medicilor | adevarul.ro
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Scandal la Spitalul de Psihiatrie: O mamă acuză tratamente inumane aplicate fiicei sale. Răspunsul medicilor

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O tânără de 25 ani, cu afecțiuni neurologice congenitale și tulburări de comportament asociate, a ajuns, în decurs de câteva ore, în trei unități medicale din Timișoara și Gătaia. Mama acesteia acuză condiții pe care le consideră umilitoare, dar și că fata ar fi fost legată de pat în mod abuziv. De cealaltă parte, reprezentanții Spitalului de Neuropsihiatrie Gătaia susțin că toate procedurile au fost aplicate cu respectarea legislației în vigoare. 

Camelia Marcu alături de fiica sa (stânga). FOTO: Facebook
Camelia Marcu alături de fiica sa (stânga). FOTO: Facebook

Potrivit mamei, Camelia Marcu, criza a început acasă, după o perioadă de aproximativ 8 săptămâni în care fiica sa, aflată sub tratament cu mai multe antipsihotice și antiepileptice, a început să manifeste simptome pe care familia nu le-a putut explica.

După un prim consult la Spitalul Județean din Timișoara, fără un rezultat care să lămurească situația, familia a ajuns la Spitalul de Psihiatrie din Timișoara. Mama spune că aici fiica sa a fost dusă într-un izolator și că, în ciuda stării în care se afla, nu i s-a permis să o ajute să se calmeze.

„Doamne, cred că o rezidentă și un medic, că n-aveau numele, cu ecuson, m-au băgat într-un izolator, un izolator mai micuț. Erau 40 grade. Ea se zbătea, își smulgea părul din cap. În fine, eu încercam să o mobilizez, dar ei au personal care să mobilizeze. Adică fetița nu să fie legată sau cumva, ci ei să-mi fie alături, să o ținem pe fetiță, să vorbim, să-i facem lucruri care s-o țină calmă, stau măcar să-i depisteze problema. Nu m-au lăsat nici măcar", a declarat Camelia Marcu pentru Adevărul.

Femeia spune că, în timpul așteptării pentru transfer, a cerut în repetate rânduri să își plimbe fiica prin curtea spitalului. Susține că solicitarea i-a fost refuzată.

„I-am rugat să mă lase prin curte să o plimb. Nu, că văd ceilalți cu handicap și pun întrebări și nu știu ce. Zic, atunci lăsați-mă pe trotuar, afară. Sunt cu soțul, ținem fata de o mână și o plimbăm. Sub nicio formă. Și atunci, până la urmă, nu știu după câte ore, să nu exagerez, dar oricum cred că după cinci-șase ore a ajuns salvarea", povestește femeia.

Medic de la Gătaia: „Procedura de contenție este prevăzută de lege”

Ulterior, tânăra a ajuns la Spitalul de Neuropsihiatrie Gătaia, unde a fost preluată în regim de spitalizare de zi. Medicul Gabrijel Petrovic spune că pacienta nu a fost trimisă la Gătaia la inițiativa personalului de aici, ci direct de la Spitalul de Psihiatrie Timișoara. El susține că procedura de contenție a fost aplicată în limitele prevăzute de lege și că momentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere.

„Avem procedură de contenție, ca toate spitalele, conform legii, în România și în Uniunea Europeană. O procedură de contenție este consemnată peste tot. Avem camere video în acel pavilion. Nu a fost contenționată mai mult decât prevede legislația, adică mai mult de două ore. Perioada în care a fost monitorizată a început de la ora 15:15", a subliniat Gabrijel Petrovic pentru „Adevărul”.

Medicul mai afirmă că, pe durata șederii la Gătaia, tinerei nu i-a fost administrat niciun tratament psihotrop și că întreaga perioadă petrecută în pavilion poate fi verificată pe înregistrările video.

„Nu a fost injectată la noi, nu a primit tratament psihotrop. În unitatea noastră se poate vedea pe camere, iar la soft nu se poate umbla. Există înregistrări din acel pavilion, de când a intrat pacienta și până la externare. A fost internată în regim de spitalizare de zi. Atât a petrecut la noi în spital", a explicat Gabrijel Petrovic.

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O vânătaie și două explicații diferite

Mama spune că, atunci când și-a preluat fiica, a observat o vânătaie despre care crede că ar fi putut apărea în timpul imobilizării. Ea precizează însă că nu poate spune dacă leziunea a fost provocată intenționat.

„Probabil atunci când au vrut să-i facă clisma, ea, fiind și foarte slabă, a fost strânsă cu mâna. Avea o vânătaie foarte mare între pulpă și partea superioară a piciorului și fesă. O vânătaie, o urmă de strângere. Atunci era rozalie. Nu pot să dau vina că au făcut-o intenționat sau neintenționat", a subliniat Camelia Marcu.

Medicul Petrovic respinge acuzațiile de agresiune și spune că, la externare, polițiștii au întocmit un proces-verbal în incinta spitalului.

„A fost externată în cursul nopții, la solicitarea mamei, care a intrat în spital însoțită de poliție, cu două echipaje. Poliția a făcut proces-verbal constatator la fața locului. Am făcut poze, din care reiese că nu a fost agresată, fără echimoze", a explicat Gabrijel Petrovic.

Cine putea decide pentru pacientă? Disputa privind tutela

Un alt punct de dispută este legat de cine avea dreptul legal să semneze documentele medicale ale tinerei. Aceasta nu este pusă sub interdicție judecătorească și nu are un tutore desemnat oficial. Medicul Gabrijel Petrovic face distincție între calitatea de asistent personal, pe care o are mama, și cea de tutore, care presupune o procedură judiciară.

„Fata nu este pusă sub interdicție, deci nu are tutore. Are certificat de handicap cu asistent personal. Faptul că mama este asistentul personal reprezintă o calitate medico-socială, nu una juridică. Pentru tutelă trebuie să treacă prin instanță, cu o decizie judecătorească. Pacientul trebuie pus sub interdicție, iar apoi este numit tutorele. Ei nu au trecut prin această procedură juridică", a subliniat Gabrijel Petrovic.

Potrivit medicului, documentele pentru perioada petrecută în spital au fost semnate de tatăl tinerei. Mama contestă însă modul în care a fost luată decizia și spune că soțul său a acceptat internarea fără să o consulte.

„Acum, de 2 săptămâni, de când este la pensie, cumva a dat semnătură ca fetița să fie internată, ca să fie liniștit el acasă. Că el nu poate să suporte în continuu ca eu să mă îngrijesc de fetiță. Poate că noi nu suntem divorțați, avem o relație bună, dar el așa vede lucrurile. Și a dat semnătură ca fetița să rămână, ceea ce nu mi se pare corect", a susținut Camelia Marcu.

Tânăra a fost dusă Spitalul Obregia din București

În cele din urmă, mama a decis transferul fiicei sale la Spitalul Obregia din București, pe propria răspundere. Ea consideră că unitatea din Capitală este mai potrivită pentru afecțiunea tinerei. Medicul de la Gătaia spune însă că starea pacientei s-a ameliorat în perioada în care s-a aflat în unitatea medicală.

„În acest moment, pacienta este bine. În cursul nopții s-a liniștit. Deja când a revenit mama cu poliția, pacienta era liniștită", a explicat Gabrijel Petrovic.

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