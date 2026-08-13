 David Popovici s-a calificat cu un timp imperial în finala probei de 200 metri liber, la Campionatele Europene! Mâine este marea finală | adevarul.ro
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David Popovici s-a calificat cu un timp imperial în finala probei de 200 metri liber, la Campionatele Europene! Mâine este marea finală

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David Popovici și-a asigurat prezența în finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris, după o semifinală în care românul a controlat cursa și a încheiat primul, în 1:44,56.

David Popovici Foto/Profimedia
David Popovici Foto/Profimedia

Plecat de pe culoarul 5, Popovici a fost urmărit îndeaproape de britanicul James Guy în prima parte a cursei, iar germanul Lukas Martens a încercat să recupereze pe ultimii 50 de metri. Românul a rămas însă în frunte până la final și a atins primul peretele, cu un avantaj de 23 de sutimi față de Martens și de 58 de sutimi față de Guy.

Cum primii doi înotători din fiecare semifinală merg direct în ultimul act, Popovici nu mai depinde de rezultatele celei de-a doua semifinale. Finala de la 200 de metri liber este programată vineri, de la ora 19:36, iar David Popovici va înota pe culoarul favoritului, al patrulea.

Clasamentul în semifinala lui Popovici

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Clasamentul în a doua semifinală

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David Popovici, la un pas de o performanță rar întâlnită în istoria înotului

David Popovici poate scrie din nou istorie la Paris. Dacă va câștiga finala de la 200 de metri liber, românul va reuși pentru a treia oară consecutiv dubla 100 m / 200 m liber la Campionatele Europene, după succesele de la Roma, în 2022, și Belgrad, în 2024. O asemenea serie nu a mai fost realizată de niciun alt înotător.

Un nou aur la 200 m liber i-ar aduce lui Popovici și o altă performanță deosebită: ar deveni doar al treilea sportiv din istorie cu trei titluri europene consecutive în această probă. Pieter van den Hoogenband a reușit acest lucru în 2002, 2004 și 2006, iar Paul Biedermann a repetat performanța în 2008, 2010 și 2012.

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