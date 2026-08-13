Un incendiu urmat de o explozie a izbucnit joi la o importantă fabrică de muniție din Colleferro, la sud de Roma, potrivit presei locale. Incidentul s-a produs la fosta fabrică Simmel Difesa, deținută în prezent de KNDS Ammo Italy. Compania produce muniție de calibru mediu și mare pentru forțele terestre și navale, precum și combustibili solizi utilizați pentru lansatoare aerospațiale, potrivit agenției de presă ANSA.

Din primele informații, incendiul și explozia s-ar fi produs în secția în care este presată pulberea.

Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața locului, însă, potrivit relatărilor, nu au putut interveni deocamdată.

Nu au fost oferite, până în acest moment, informații privind eventuale victime sau amploarea pagubelor.

Zona ocupată de companie este foarte mare, dar din fericire explozia nu a provocat răniți. Accidentul s-a produs în departamentul de presare a explozibililor.

Pompierii lucrează în continuare pentru a securiza zona, iar Carabinierii din Colleferro și Unitatea de Investigații Frascati sunt, de asemenea, la fața locului pentru a investiga.

Parchetul din Velletri anchetează infracțiunea de incendiere intenționată; procurorul de serviciu va efectua în curând o inspecție la fața locului, relatează ANSA. În octombrie 2007, o explozie puternică a avut loc la uzina numită pe atunci Simmel Difesa, soldată cu un mort și 13 răniți

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs incidentul și dacă acesta a fost provocat de o defecțiune tehnică sau de un alt factor.

Tot azi a avut loc o explozie la o instalație de stocare a petrolului din Portul Rotterdam, din Olanda, a ucis o persoană și a rănit mai multe joi, au declarat oficialii, precizând că nu se cunoaște cauza.

Un purtător de cuvânt al companiei majore de tranzacționare a energiei Gunvor a declarat că un „incident” a avut loc în timpul lucrărilor de întreținere la un rezervor de stocare. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că nu există indicii imediate de sabotaj și că toate scenariile posibile sunt investigate, potrivit Reuters.

Rotterdam este cel mai mare port din Europa și găzduiește rafinării de petrol, terminale de gaz natural lichefiat și multiple instalații petrochimice. Shell, Exxon Mobil, BP și Gunvor Energy se numără printre marile companii energetice care operează în port.

Explozia s-a produs în jurul orei 11:30 (09:30 GMT). Gunvor a declarat că cooperează cu autoritățile locale.

Shell a precizat că operațiunile sale din port nu au fost afectate de explozie.

Un purtător de cuvânt al Portului Rotterdam a declarat că terminalele GNL nu au fost afectate.

Exxon Mobil a închis toate unitățile de la rafinăria sa din Rotterdam, cu o capacitate de 191.000 de barili pe zi, din cauza unei pene de curent, a declarat firma de consultanță Wood Mackenzie într-o alertă către clienți, citată de Reuters. Exxon Mobil nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

În contextul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, instalațiile energetice europene și alte infrastructuri critice ar putea deveni ținte ale sabotajelor și atacurilor cibernetice.

În iulie, Letonia a plasat o instalație subterană de stocare a gazelor și o centrală hidroelectrică sub pază sporită după ce a primit informații.

Estonia a raportat anterior activități de recunoaștere a infrastructurii energetice de către Federația Rusă - în special, s-a făcut referire la centrale electrice și cariere de șist, iar printre posibilele obiective ale unor astfel de activități s-au numărat pregătirea de sabotaje și atacuri cibernetice.