Escaladare în Orientul Mijlociu: Trump ia în calcul un „atac masiv” asupra Iranului. SUA și aliații emit alerte de călătorie

Departamentul de Stat al SUA le-a cerut cetățenilor americani aflați în Orientul Mijlociu să se pregătească pentru anularea zborurilor, închiderea temporară a spațiilor aeriene și alte perturbări majore ale călătoriilor. Avertismentul vine după ce președintele Donald Trump a declarat că este aproape de o decizie privind declanșarea unui „atac masiv” asupra Iranului.

Alerta a fost emisă în contextul în care Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat Axios, că este „aproape” de o decizie privind lansarea unui atac de amploare asupra Iranului. Președintele american a susținut că o asemenea operațiune ar putea fi mai mare decât campaniile militare desfășurate anterior și că forțele americane sunt deja pregătite, fără a afirma însă că decizia finală a fost luată, scrie Mediafax.

În alerta globală de securitate emisă, Departamentul de Stat din SUA spune că situația din Orientul Mijlociu rămâne complexă și se poate deteriora în mod neprevăzut. Americanii din regiune sunt îndemnați să dea dovadă de vigilență sporită și să fie pregătiți pentru anulări de curse, închideri periodice ale spațiului aerian și modificări bruște ale rutelor.

Cetățenilor americani aflați în afara regiunii li se recomandă să își reanalizeze inclusiv călătoriile care presupun tranzitarea Orientului Mijlociu. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice direct la operatori dacă zborurile lor mai sunt programate și să urmărească alertele ambasadelor.

Avertismentul mai notează că reprezentanțe diplomatice americane, inclusiv din afara Orientului Mijlociu, au fost vizate, iar Iranul sau grupările care susțin Teheranul ar putea ataca interese, instituții ori companii asociate Statelor Unite.

Marea Britanie, Australia, Canada și Franța au emis avertismente similare

Statele Unite nu sunt singura țară care le cere cetățenilor să își revizuiască planurile de călătorie.

Ministerul britanic de Externe a actualizat pe 22 iulie recomandările pentru Iran și a retras temporar personalul britanic din această țară. Londra recomandă evitarea tuturor călătoriilor în Iran și îi avertizează pe britanicii aflați în întregul Orient Mijlociu să se pregătească pentru închiderea aeroporturilor și anularea zborurilor. Cetățenii sunt sfătuiți să aibă documentele de călătorie valabile și să își păstreze permanent o variantă de plecare.

Australia a ridicat la nivelul „reanalizați necesitatea călătoriei” avertismentele pentru Bahrain, Israel, Iordania, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Pentru Iran, Irak, Liban, teritoriile palestiniene, Siria și Yemen, recomandarea este de evitare totală a călătoriilor. Canberra avertizează că spațiile aeriene și frontierele se pot închide fără preaviz și că războiul a provocat inclusiv probleme de aprovizionare cu combustibil și perturbări ale transporturilor în afara regiunii.

Canada le recomandă cetățenilor să evite complet Iranul, iar celor aflați deja acolo să plece dacă pot face acest lucru în siguranță. Autoritățile canadiene avertizează că posibilitatea acordării de sprijin consular este extrem de limitată în timpul conflictului și că oamenii nu trebuie să presupună că vor putea fi evacuați de stat.

Franța menține, la rândul său, recomandarea fermă de evitare a Iranului și le cere francezilor aflați temporar acolo să părăsească imediat țara, invocând atât conflictul, cât și riscul de arestare sau detenție arbitrară.

EASA le cere companiilor europene să ocolească Golful și Iordania

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a extins până la 31 august avertismentul prin care recomandă operatorilor să nu folosească spațiile aeriene ale Bahrainului, Kuweitului, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite, precum și o parte a spațiului aerian de deasupra Golfului Oman.

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EASA invocă atacurile cu rachete și drone, activarea sistemelor de apărare antiaeriană și riscul ca un avion civil să fie identificat greșit sau afectat de interceptări și de căderea resturilor proiectilelor.

Pe 22 iulie, instituția a adăugat și întregul spațiu aerian al Iordaniei pe lista zonelor care ar trebui evitate de companiile europene. Recomandarea este valabilă pentru toate altitudinile, după intensificarea atacurilor asupra unor obiective militare din această țară.

Consecințele sunt deja vizibile. Emirates, Etihad, flydubai și Air Arabia au anulat sau reprogramat mai multe curse între Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain pentru 22 și 23 iulie. Cele mai multe zboruri din Dubai și Abu Dhabi continuă însă să fie operate, ceea ce înseamnă că perturbările diferă de la o rută la alta, iar pasagerii trebuie să verifice numărul exact al cursei înainte de a se deplasa la aeroport.

Ce s-a întâmplat la începutul războiului: aeroporturi lovite și pasageri blocați

Actualele avertismente sunt determinate și de haosul produs în aviație la începutul războiului.

După atacurile americano-israeliene din 28 februarie și riposta Iranului, aeroporturile din Dubai, Abu Dhabi și Kuweit au fost afectate, iar marile noduri aeriene ale regiunii au fost închise sau au funcționat cu restricții severe. Spațiile aeriene ale Iranului, Irakului, Kuweitului, Israelului, Bahrainului, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului au fost închise total sau parțial.

Mii de zboruri au fost anulate, aeronavele aflate deja în aer au fost redirecționate sau întoarse, iar zeci de mii de pasageri au rămas blocați în aeroporturi din Orientul Mijlociu, Europa și Asia. Dubai și Doha sunt două dintre cele mai importante noduri de legătură între Europa și Asia, astfel că închiderea lor a produs perturbări în lanț la nivel mondial.

Sute de români au rămas blocați în Dubai, Israel și alte state

Criza de la începutul războiului a afectat direct și numeroși cetățeni români, inclusiv familii cu copii și grupuri de elevi.

Pe 3 și 4 martie, 318 cetățeni români au revenit din Israel prin curse charter, fiind sprijiniți de echipele consulare în aeroportul din Cairo. Un alt grup format din 172 de români și doi cetățeni moldoveni a părăsit Israelul pe cale terestră, a trecut frontiera în Egipt și a fost preluat din Taba pentru un zbor către București.

Pe 5 martie, două curse din Dubai au adus la București 250 de cetățeni români. În acel moment, MAE avea în evidență 744 de persoane care reușiseră să revină în România după ce solicitaseră asistență consulară.

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O zi mai târziu, România a organizat un zbor de evacuare de la Muscat, în Oman, pentru 127 de cetățeni români. Dintre aceștia, 95 erau minori, inclusiv grupuri de elevi din județele Neamț, Suceava și Vrancea care rămăseseră blocate în regiune. Alte 16 persoane au fost evacuate din Iordania cu ajutorul unui zbor organizat de Cehia.

Până la 6 martie, peste 1.000 de cetățeni români reveniseră în țară prin zboruri de evacuare, curse de repatriere asistată sau zboruri comerciale.

Ulterior, pe 13 martie, alte 96 de persoane, printre care 21 de minori, 19 cazuri medicale și o femeie însărcinată, au fost repatriate de la Muscat. Pentru a ajunge la aeroport, românii aflați în Emiratele Arabe Unite au fost transportați cu autocarele până în Oman, sub escorta unei echipe consulare mobile. Unii dintre turiștii rămași în Dubai își epuizaseră între timp resursele financiare.

Ministerul român de Externe le-a recomandat cetățenilor aflați în regiune să verifice în permanență mesajele companiilor aeriene și să nu se deplaseze la aeroport fără confirmarea certă că zborul va fi operat. Pe pagina dedicată crizei, MAE a indicat evitarea călătoriilor neesențiale în Bahrain, Kuweit, Iordania, Qatar și Emiratele Arabe Unite și părăsirea imediată a Iranului și Israelului.