Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Războiul cu Iranul ar putea costa SUA până la 1 trilion de dolari, mai mult decât era estimat. Expert: „Sunt costuri pe care le transferăm generațiilor viitoare”

Război în Orientul Mijlociu
Războiul din Iran ar putea genera costuri mult mai mari decât cele raportate oficial, avertizează o analiză realizată de o profesoară de la Harvard. Potrivit estimărilor, nota de plată pentru contribuabilii americani ar putea ajunge la 1 trilion de dolari.

Războiul din Iran ar putea genera costuri mult mai mari decât cele raportate oficial. FOTO: EPA-EFE

În primele șase zile ale conflictului dintre Statele Unite și Iran, desfășurat alături de Israel, cheltuielile s-au ridicat la 11,3 miliarde de dolari, conform datelor transmise de Pentagon Congresului.

Cu toate acestea, Linda Bilmes, expertă în politici publice, susține că suma reală este semnificativ mai mare, din cauza diferențelor dintre costurile raportate și cele efective, conform CNBC.

„Aceste discrepanțe sunt unul dintre motivele pentru care suma de 11,3 miliarde de dolari anunțată este mai degrabă de 16 miliarde și reflectă un decalaj persistent între ceea ce raportează Pentagonul și costul real al războiului”, a explicat aceasta.

Potrivit analizei, costurile pe termen scurt ale conflictului se ridică la aproximativ 2 miliarde de dolari pe zi, incluzând muniția, desfășurarea trupelor și pierderile de echipamente. De exemplu, distrugerea unor avioane de vânătoare F-15 implică costuri de înlocuire mult mai mari decât cele raportate inițial.

Bilmes atrage atenția că Pentagonul folosește adesea costuri istorice, mai mici, în locul celor actuale de înlocuire, ceea ce duce la subestimarea cheltuielilor reale.

Pe lângă acestea, costurile cresc și din cauza contractelor pe termen lung încheiate cu giganți din industria de apărare, precum Lockheed Martin și Boeing, pentru refacerea stocurilor de rachete și interceptoare. Un interceptor poate ajunge la aproximativ 4 milioane de dolari, în timp ce dronele utilizate de Iran ar costa doar în jur de 30.000 de dolari bucata.

Pe termen lung, impactul financiar este amplificat de reconstrucția infrastructurii afectate, inclusiv a bazelor militare ale aliaților din Golf, dar și de costurile medicale și beneficiile pentru militarii americani desfășurați în regiune. Aproximativ 55.000 de soldați ar putea necesita sprijin pe viață, după expunerea la riscuri și toxine.

În acest context, Casa Albă a solicitat Congresului majorarea bugetului apărării la 1,5 trilioane de dolari, cea mai mare creștere de la Al Doilea Război Mondial. Separat, Pentagonul a cerut alocarea a încă 200 de miliarde de dolari pentru conflictul cu Iranul.

Experții avertizează că aceste cheltuieli vor pune presiune suplimentară pe datoria publică a SUA, care depășește deja 31 de trilioane de dolari. Spre comparație, în timpul Războiul din Irak, costurile totale au fost estimate la aproximativ 2 trilioane de dolari, într-un context în care datoria publică era mult mai redusă.

„Ne împrumutăm pentru a finanța acest război la dobânzi mai mari, peste un nivel deja ridicat al datoriei. Rezultatul este că doar costurile dobânzilor vor adăuga miliarde de dolari la costul total al acestui război. Iar, spre deosebire de costurile inițiale, acestea sunt costuri pe care le transferăm în mod explicit generațiilor viitoare”, a concluzionat Linda Bilmes.

Războiul din Iran evoluează imprevizibil, după eșecul negocierilor, cu toate că SUA au de partea lor forța militară. Iranienii, în schimb, compensează și aplică o lovitură cumplită, explică, pentru „Adevărul”, Ioana Constantin-Bercean, astfel că nota de plată i-ar putea „răni” tocmai pe învingători.

Negocierile de la Islamabad, de la finalul săptămânii trecute au eșuat, astfel că pacea în Orientul Mijlociu se lasă așteptată. Statele Unite ale Americii și Iranul sunt prinse într-o încleștare asimetrică, în care superioritatea celei dintâi este contracarată printr-o tactică puțin anticipată la Washington. Acest lucru face ca dinamica războiului să-i surprindă pe analiștii militari și politici din toată lumea, în condițiile în care lucrurile par să se schimbe uneori de la o oră la alta.

