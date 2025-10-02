search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Kadîrov îl amenință pe generalul rus Șamanov, poreclit „măcelarul Ceceniei”: „Aceste crime se vor întoarce împotriva lui”

0
0
Publicat:

Un conflict de proporții a izbucnit recent între liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, și fostul comandant al Forțelor Aeropurtate ruse, generalul Vladimir Șamanov, actual deputat în Duma de Stat. El mai este și poreclit „măcelarul Ceceniei”. „A scos bărbații pe câmp și a ordonat împușcarea lor”, a spus Kadîrov.

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov FOTO: Profimedia
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov FOTO: Profimedia

Schimbul de replici a readus în prim-plan rănile nevindecate ale celor două războaie cecene din anii ’90 și începutul anilor 2000.

Totul a pornit de la un pachet legislativ aprobat de Duma de Stat, pe 25-26 septembrie, privind redenumirea a trei așezări din Cecenia. Vladimir Șamanov a criticat în plen decizia, afirmând că schimbarea denumirilor reprezintă „o ștergere a istoriei”.

Replica lui Kadîrov nu s-a lăsat așteptată. Într-un discurs și într-o postare pe Telegram, liderul cecen l-a acuzat pe Șamanov de „crime împotriva poporului cecen”, amintind de perioada în care generalul rus conducea operațiuni militare în regiune, în timpul primului și celui de-al doilea război cecen.

„A fost cel mai crud general față de poporul cecen. A scos bărbații pe câmp și a ordonat împușcarea lor. Aceste crime se vor întoarce împotriva lui”, a spus Kadîrov. Totodată, acesta l-a trimis ironic pe Șamanov „să-și testeze abilitățile pe frontul din Ucraina”, potrivit dialog.

Generalul rus Vladimir Șamanov FOTO: X
Generalul rus Vladimir Șamanov FOTO: X

Afirmațiile lui Kadîrov readuc în atenție unul dintre cele mai sensibile capitole din istoria recentă a Rusiei-războaiele cecene. Pentru mulți locuitori ai Ceceniei, Vladimir Șamanov este încă asociat cu tactici brutale și represiuni împotriva civililor.

De partea cealaltă, în cercurile militare de la Moscova, generalul este privit drept unul dintre comandanții care „au restabilit ordinea” în Caucaz. 

Pentru Kremlin, disputa depășește granițele unui simplu schimb de replici. Conflictul verbal riscă să escaladeze și să continue cu atacuri publice reciproce, ceea ce ar spori instabilitatea politică, spun experții.

În același timp, susține dialog, faptul că un lider regional acuză direct un general respectat slăbește imaginea unității de putere federale și erodează prestigiul instituțiilor statului. În plan social, tema memoriei războiului și a identității regionale inflamează rapid opinia publică și poate mobiliza tabere opuse.

Potrivit publicației citate, într-o perioadă în care Rusia este deja angajată într-un conflict de amploare în Ucraina, orice semn de tensiune internă devine un risc strategic pentru Kremlin.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
digi24.ro
image
Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă în jumătate din țară. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
O tânără femeie s-a stins din viață din cauza unei DIETE extreme. Medicii, șocați când au aflat cât cântărea la momentul decesului
gandul.ro
image
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
mediafax.ro
image
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea tenisului
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
Afișe cu un nigerian arestat și acuzat de viol, lipite în Capitală, cu mesajul „Apără-ţi oraşul!”. Poliția vrea să știe cine e în spate
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Putin sare în apărarea lui Călin Georgescu, la 3 ore după ce Nicușor Dan a prezentat la UE raportul despre alegerile prezidențiale
antena3.ro
image
Virusul care face ravagii în fermele din Europa a ajuns în România. Primul focar confirmat la Câlnic
observatornews.ro
image
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
A doua etapă a recalculării pensiilor. Câți bani primesc românii care au avut sporuri, prime sau al 13-lea salariu
playtech.ro
image
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a trezit cu inspectorii peste el după ce a refuzat să predea cheile
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fără milă! Elvețienii, concluzie categorică după ce au văzut FCSB - Young Boys: ”E clar”
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
A murit un cunoscut antreprenor! Compania pe care o conducea a anunțat două zile de doliu
kanald.ro
image
1 leu/kWh pentru clienții casnici cu un venit mai...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
DOCUMENTUL fără de care nu ai cum să plăteşti facturile la iarnă!
romaniatv.net
image
ANAF găsește mai ușor românii care înșeală statul. Nicușor Dan anunță sistemul informatic care e deja performant
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”
click.ro
image
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
click.ro
image
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
click.ro
Regina Letizia si sora sa, Telma Ortiz Profimedia 3 jpg
După ce Regina Letizia a împărțit același bărbat cu propria sa soră, viața Telmei Ortiz a ajuns ținta ironiilor
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”

OK! Magazine

image
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe