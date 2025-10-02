Kadîrov îl amenință pe generalul rus Șamanov, poreclit „măcelarul Ceceniei”: „Aceste crime se vor întoarce împotriva lui”

Un conflict de proporții a izbucnit recent între liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, și fostul comandant al Forțelor Aeropurtate ruse, generalul Vladimir Șamanov, actual deputat în Duma de Stat. El mai este și poreclit „măcelarul Ceceniei”. „A scos bărbații pe câmp și a ordonat împușcarea lor”, a spus Kadîrov.

Schimbul de replici a readus în prim-plan rănile nevindecate ale celor două războaie cecene din anii ’90 și începutul anilor 2000.

Totul a pornit de la un pachet legislativ aprobat de Duma de Stat, pe 25-26 septembrie, privind redenumirea a trei așezări din Cecenia. Vladimir Șamanov a criticat în plen decizia, afirmând că schimbarea denumirilor reprezintă „o ștergere a istoriei”.

Replica lui Kadîrov nu s-a lăsat așteptată. Într-un discurs și într-o postare pe Telegram, liderul cecen l-a acuzat pe Șamanov de „crime împotriva poporului cecen”, amintind de perioada în care generalul rus conducea operațiuni militare în regiune, în timpul primului și celui de-al doilea război cecen.

„A fost cel mai crud general față de poporul cecen. A scos bărbații pe câmp și a ordonat împușcarea lor. Aceste crime se vor întoarce împotriva lui”, a spus Kadîrov. Totodată, acesta l-a trimis ironic pe Șamanov „să-și testeze abilitățile pe frontul din Ucraina”, potrivit dialog.

Afirmațiile lui Kadîrov readuc în atenție unul dintre cele mai sensibile capitole din istoria recentă a Rusiei-războaiele cecene. Pentru mulți locuitori ai Ceceniei, Vladimir Șamanov este încă asociat cu tactici brutale și represiuni împotriva civililor.

De partea cealaltă, în cercurile militare de la Moscova, generalul este privit drept unul dintre comandanții care „au restabilit ordinea” în Caucaz.

Pentru Kremlin, disputa depășește granițele unui simplu schimb de replici. Conflictul verbal riscă să escaladeze și să continue cu atacuri publice reciproce, ceea ce ar spori instabilitatea politică, spun experții.

În același timp, susține dialog, faptul că un lider regional acuză direct un general respectat slăbește imaginea unității de putere federale și erodează prestigiul instituțiilor statului. În plan social, tema memoriei războiului și a identității regionale inflamează rapid opinia publică și poate mobiliza tabere opuse.

Potrivit publicației citate, într-o perioadă în care Rusia este deja angajată într-un conflict de amploare în Ucraina, orice semn de tensiune internă devine un risc strategic pentru Kremlin.