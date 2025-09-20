Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Ce funcții cheie a mai avut adolescentul

Liderul cecen Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani să supravegheze, în calitate de șef al Fiscului, colectarea impozitelor de proprietate de la organizațiile municipale din Cecenia.

Ramzan Kadîrov a anunțat cea mai recentă numire a fiului său într-o întâlnire despre dezvoltarea socio-economică a Ceceniei miercuri, atribuindu-i supravegherea colectării impozitelor pe proprietate. Adam Kadîrov a avut cel puțin șapte poziții oficiale în ultimii doi ani, potrivit The Moscow Times.

A fost numit mai întâi șef de securitate al tatălui său în 2023, același an în care a devenit cunoscut pentru atacarea unui prizonier adolescent acuzat că a ars Coranul.

În loc să fie pedepsit pentru bătaie, tânărul Kadîrov a primit de atunci numeroase premii guvernamentale și promovări în Cecenia.

Adam Kadîrov este, de asemenea, secretar al Consiliului de Securitate al Ceceniei, consilier principal al Ministerului de Interne regional și supraveghetor al două agenții ruse.

Ramzan Kadîrov, vârstă de 48 de ani, conduce Cecenia cu o autonomie extinsă din 2007 în schimbul loialității față de Kremlin.

Organizațiile media în exil au documentat stilul de viață extravagant al familiei, inclusiv flote de mașini de lux, ceasuri scumpe și nunți extravagante.

Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei și aliat fidel al regimului de la Kremlin, se confruntă cu o deteriorare vizibilă și accelerată a stării de sănătate. Informațiile au fost publicate de surse independente din presa rusă, inclusiv de „Novaya Gazeta. Europa”, care notează că prezența sa publică devine tot mai rară și mai formală, în timp ce capacitatea lui de a conduce republica este serios afectată.

Potrivit relatărilor, Ramzan Kadîrov se deplasează cu mare dificultate din cauza bolii, despre care unele surse afirmă că incurabilă.