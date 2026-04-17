SUA ar putea amâna livrările de armament către state europene. Ucraina, printre țările afectate

SUA au informat unii oficial europeni că livrările unor categorii de armament contractate anterior ar putea fi întârziate, întrucât războiul cu Iranul continuă să consume din stocuri.

Potrivit Reuters, care citează cinci surse familiarizate cu situația, mai multe țări europene vor fi afectate, inclusiv din regiunea baltică și din Scandinavia.

Unele dintre armele vizate au fost achiziționate de țări europene prin programul Foreign Military Sales (FMS), dar nu au fost încă livrate, au adăugat sursele. Aceste livrări vor fi probabil amânate, au transmis oficialii americani omologilor europeni.

Casa Albă și Departamentul de Stat au direcționat solicitările către Pentagon, care nu a răspuns unei cereri de comentarii.

Prin programul FMS, statele cumpără armament american cu sprijinul Washingtonului, care, sub administrația Donald Trump, a încurajat aliații din NATO să achiziționeze mai mult echipament din SUA.

Și Ucraina ar putea rămâne fără rachete de apărare antiaeriană pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

„Rezervele noastre de rachete se epuizează. Avem nevoie de mai multe rachete PAC-3 pentru a putea respinge viitoarele atacuri ale agresorului rus”, subliniază Dmitro, inginer-şef al unui sistem de apărare aeriană Patriot, într-un videoclip difuzat de Forţele aeriene ucrainene, potrivit Agerpres.

Potrivit soldaților, sistemul de fabricație americană a permis interceptarea a peste 40 de rachete balistice în timpul recentei campanii de iarnă a Rusiei împotriva sistemului energetic al Ucrainei, dar ar fi putut fi un număr mai mare „dacă am fi avut suficientă muniție”, afirmă Pavlo, comandantul adjunct al unității.