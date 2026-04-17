search
Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Război în Ucraina

Revoluția tăcută din armata ucraineană: cum s-au transformat unitățile rudimentare de voluntari în corpuri de elită

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

La începutul invaziei rusești, când incertitudinea plana asupra viitorului, un magnat ucrainean în domeniul agricol a ascultat de un impuls: a format o unitate de voluntari de doar 30 de oameni. Nu știa dacă va supraviețui războiului. În prezent,  unitatea pe care a creat-o a devenit un simbol al transformării în profunzime al unei armate ucrainene ce lasă treptat în urmă moștenirea sovietică, relatează AP.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Acel grup s-a transformat într-un corp de aproximativ 40.000 de militari și este considerat unul dintre cele mai eficiente din cadrul forțelor de apărare ale Ucrainei. Fondatorul său, Vsevolod Kozhemyako, în prezent consilier al comandantului Corpului Khartiia, subliniază că lecția principală a războiului este clară: securitatea țării invadate depinde, în primul rând, de propria armată.

„Ucraina are nevoie de o armată modernă și eficientă. Este principala garanție a securității noastre”, spune el, adăugând că viitorul țării depinde de generațiile care aleg să rămână și să lupte pentru acest teritoriu.

Ruptura de trecutul sovietic

Ascensiunea rapidă a Corpului Khartiia reflectă o reformare mai amplă în armata ucraineană, alături de alte formațiuni noi, precum Corpul 3 de Armată sau Brigada Azov. Aceste unități încearcă să se desprindă de moștenirea sovietică - un sistem caracterizat de rigiditate, birocrație excesivă și o cultură în care veștile proaste sunt adesea ascunse din teama de pedeapsă.

După prăbușirea Uniunii Sovietice, Ucraina a moștenit o armată numeroasă, dar slăbită de subfinanțare și corupție. Problemele au devenit evidente în 2014, odată cu anexarea Crimeei și invazia rusă în estul țării. Reformele inițiate atunci au ajutat Ucraina să reziste și invaziei din 2022, însă pe parcursul războiului, vechile disfuncționalități au început să iasă din nou la suprafață.

Kozhemyako spune că de la bun început a înțeles că unitatea sa trebuie să funcționeze diferit. Mulți dintre cei care i s-au alăturat erau civili, unii provenind din mediul de afaceri, care refuzau să intre într-un sistem militar rigid de sovietic, și totuși erau dornici să lupte. Astfel ei au și-au pus amprenta, introducând o mentalitate care valorizează inițiativa.

Metode occidentale și adaptare continuă

Noua structură s-a bazat pe metode inspirate din armata americană, combinate cu experiența directă de pe câmpul de luptă. Protocoale precum Troop Leading Procedures (TLP), care permit unităților de nivel inferior să planifice rapid operațiuni, sau After Action Reviews (AAR), care analizează fiecare misiune pentru a identifica lecțiile învățate, au devenit esențiale.

Aceste mecanisme au fost adaptate și perfecționate constant, mai ales în contextul utilizării accelerate a tehnologiei.

Tehnologia și încrederea, noile tactici

Una dintre cele mai spectaculoase evoluții ale corpului a fost integrarea tehnologiei în operațiuni zilnice. În decembrie 2024, Khartiia a realizat, în apropiere de Harkiv, ceea ce a fost descris drept primul atac complet robotizat asupra pozițiilor rusești - un punct de cotitură considerat de experți militari americani drept un reper pentru modul în care războiul modern se transformă și redefinește supraviețuirea pe câmpul de luptă.

Cum îi răspunde un comandant CEO-ului Rheinmetall, după ce acesta a comparat dronele ucrainene cu piese de Lego

Tehnologia nu este însă singurul element definitoriu. Cultura organizațională joacă un rol la fel de important. Un comandant de pluton, în vârstă de 23 de ani, transferat dintr-o unitate obișnuită în corpul  Khartiia, care lucrează cu roboți tereștri pentru misiuni de evacuare și aprovizionare, a remarcat diferența: mai puține formalități și disciplină rigidă și o relație bazată pe încredere între soldați și comandanți.

„Oamenii înțeleg de ce sunt aici și nu sunt încărcați cu sarcini inutile”, spune acesta, amintind de contrastele puternice față de structurile tradiționale, unde ierarhia rigidă descuraja comunicarea sinceră.

„Când ofițerii te privesc de sus, cum se întâmplă în unitățile din spate, devin aproape ca niște inamici pentru tine”, a spus el. „În Khartiia, relațiile sunt diferite. Când pleci într-o misiune, ai încredere în cei care îți dau ordine.”

Rezultate pe câmpul de luptă

Eficiența acestui model s-a transpus în rezultate concrete. În decembrie 2025, Corpul Khartiia a condus un contraatac în direcția Kupiansk, eliberând mai multe sate și împingând linia frontului până la râul Oskil. Deși zona era o prioritate strategică pentru Rusia și forțele Moscovei au depus eforturi istovitoare, nu au  reușit totuși să obțină câștiguri semnificative.

Potrivit evaluării Institutului pentru Studiul Războiului, operațiunea este o mărturie că Ucraina este încă capabilă „să desfășoare contraofensive eficiente, și să obțină câștiguri tactice, în special atunci când adversarul este suprasolicitat”.

Management în stil business într-un război modern

Un alt element distinctiv al corpului este modul în care a integrat practici din mediul de afaceri. Khartiia și-a construit propriul sistem de recrutare  o identitate de brand și o strategie activă de comunicare, folosind rețelele sociale și colaborând cu figuri publice pentru a atrage voluntari și donații.

„Principiile care funcționează în business se aplică perfect aici - doar că nu concurezi pentru profit, ci pentru oameni, echipamente și atenția voluntarilor”, explică un ofițer implicat în campaniile de recrutare.

Un model care se extinde

Întrând într-un post de comandă subteran, unde ecrane mari afișează în timp real imagini de pe front, atmosfera amintește mai degrabă de o sală de gaming decât de un centru militar clasic. Aici, comandanții insistă pe o filozofie clară: antrenamente dure, dar accentul pe protejarea vieții soldaților în luptă.

Mărturii despre criza recrutării în armata ucraineană: „Un bilet doar dus”

„Unul dintre secretele noastre este că nu-i menajăm pe oameni în timpul antrenamentelor, îi antrenăm în mod constant”, a spus el. „Dar în timpul luptelor, este exact invers. Oamenii sunt pe primul loc. Nu economisim drone sau echipamente în detrimentul oamenilor”, spune un ofițer superior.

Khartiia încearcă acum să extindă acest model, colaborând cu alte unități, inclusiv Corpul 3 de Armată, pentru a crea un sistem comun de instruire și împărțire de resurse. Cele două formațiuni, care însumează aproximativ 80.000 de militari din cei circa 300.000 desfășurați pe front, speră să aducă schimbarea la nivelul întregii armate.

Totuși, nu există încă o certitudine că comandamentul superior va fi dispus să abandoneze vechile practici sovietice.

„Vrem să oferim un instrument Statului Major. Dacă îl vor accepta sau nu, este decizia lor”, a declarat Andrii Biletskyi, comandantul Corpului 3 de Armată.

Confruntată cu un război dur, acești pionieri au ajuns la o concluzie pragmatică: cea mai sigură garanție a viitorului ar putea fi chiar capacitatea armatei de a se reinventa din interior.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
digi24.ro
image
Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan avansează un scenariu exploziv: „E posibil să avem un guvern minoritar.” Președintele susține că PSD a încălcat acordul cu PNL, dar că referendumul PSD este legitim
gandul.ro
image
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
mediafax.ro
image
Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze
fanatik.ro
image
„Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”. Interviu cu prof. dr. Monica Cîrstoiu, care desființează miturile „anticezariană” de pe panourile din București
libertatea.ro
image
„Lumea e devastată de o mână de tirani”. Papa Leon, după disputa cu Trump: Manipulează „numele lui Dumnezeu” pentru propriul câștig
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
FOTO O Jurnalistă celebră și un antrenor uriaș, filmați pe ascuns împreună! Ambii sunt căsătoriți
digisport.ro
image
Un ciclon lovește puternic România, iar apoi în țara noastră va ajunge un val de aer polar: Vremea o va lua razna pe în a doua jumătate a lunii aprilie
stiripesurse.ro
image
Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie
antena3.ro
image
Carburanţii, mai ieftini cu un leu, temporar. Când se vor scumpi iar
observatornews.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
cancan.ro
image
Un pensionar a obligat Casa de Pensii să îi recunoască 15 ani ca munciți la grupa a II-a. Ce meserie a avut?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Eşti filmat în loc public iar imaginile sunt postate pe reţelele sociale. Ce poţi face, conform Codului Civil
playtech.ro
image
Problemele medicale cu care se confruntă o cunoscută tenismenă. A decis să nu mai ascundă nimic
fanatik.ro
image
AUR coboară la 37%, minimul după prezidențiale. Analist: „Extrema dreaptă-balamuc e în declin. George Simion este un semnal de alarmă pentru noi toți”
ziare.com
image
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Foști judecători CCR explică, pas cu pas, cum Bolojan poate rămâne în funcție. Aprobare vs. vot de încredere
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Izvorul Tămăduirii 2026. Tradiții și miracole în Vinerea Luminată. Ce este interzis și ce este obligatoriu astăzi
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme
click.ro
image
Filmările la „Survivor” s-au încheiat. Cine sunt cei doi concurenți care se luptă pentru marele premiu de 100.000 de euro
click.ro
image
A rămas fără dinți după ce a mers în Turcia să-și repare dantura: „Aș vrea să pot da timpul înapoi”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prietenii lui Valentin Sanfira rup tăcerea despre trecutul lui. Ce obișnuia să facă fostul soț al Codruței Filip: „Mi-a spus el în culise”
image
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme

OK! Magazine

image
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță