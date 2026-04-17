Revoluția tăcută din armata ucraineană: cum s-au transformat unitățile rudimentare de voluntari în corpuri de elită

La începutul invaziei rusești, când incertitudinea plana asupra viitorului, un magnat ucrainean în domeniul agricol a ascultat de un impuls: a format o unitate de voluntari de doar 30 de oameni. Nu știa dacă va supraviețui războiului. În prezent, unitatea pe care a creat-o a devenit un simbol al transformării în profunzime al unei armate ucrainene ce lasă treptat în urmă moștenirea sovietică, relatează AP.

Acel grup s-a transformat într-un corp de aproximativ 40.000 de militari și este considerat unul dintre cele mai eficiente din cadrul forțelor de apărare ale Ucrainei. Fondatorul său, Vsevolod Kozhemyako, în prezent consilier al comandantului Corpului Khartiia, subliniază că lecția principală a războiului este clară: securitatea țării invadate depinde, în primul rând, de propria armată.

„Ucraina are nevoie de o armată modernă și eficientă. Este principala garanție a securității noastre”, spune el, adăugând că viitorul țării depinde de generațiile care aleg să rămână și să lupte pentru acest teritoriu.

Ruptura de trecutul sovietic

Ascensiunea rapidă a Corpului Khartiia reflectă o reformare mai amplă în armata ucraineană, alături de alte formațiuni noi, precum Corpul 3 de Armată sau Brigada Azov. Aceste unități încearcă să se desprindă de moștenirea sovietică - un sistem caracterizat de rigiditate, birocrație excesivă și o cultură în care veștile proaste sunt adesea ascunse din teama de pedeapsă.

După prăbușirea Uniunii Sovietice, Ucraina a moștenit o armată numeroasă, dar slăbită de subfinanțare și corupție. Problemele au devenit evidente în 2014, odată cu anexarea Crimeei și invazia rusă în estul țării. Reformele inițiate atunci au ajutat Ucraina să reziste și invaziei din 2022, însă pe parcursul războiului, vechile disfuncționalități au început să iasă din nou la suprafață.

Kozhemyako spune că de la bun început a înțeles că unitatea sa trebuie să funcționeze diferit. Mulți dintre cei care i s-au alăturat erau civili, unii provenind din mediul de afaceri, care refuzau să intre într-un sistem militar rigid de sovietic, și totuși erau dornici să lupte. Astfel ei au și-au pus amprenta, introducând o mentalitate care valorizează inițiativa.

Metode occidentale și adaptare continuă

Noua structură s-a bazat pe metode inspirate din armata americană, combinate cu experiența directă de pe câmpul de luptă. Protocoale precum Troop Leading Procedures (TLP), care permit unităților de nivel inferior să planifice rapid operațiuni, sau After Action Reviews (AAR), care analizează fiecare misiune pentru a identifica lecțiile învățate, au devenit esențiale.

Aceste mecanisme au fost adaptate și perfecționate constant, mai ales în contextul utilizării accelerate a tehnologiei.

Tehnologia și încrederea, noile tactici

Una dintre cele mai spectaculoase evoluții ale corpului a fost integrarea tehnologiei în operațiuni zilnice. În decembrie 2024, Khartiia a realizat, în apropiere de Harkiv, ceea ce a fost descris drept primul atac complet robotizat asupra pozițiilor rusești - un punct de cotitură considerat de experți militari americani drept un reper pentru modul în care războiul modern se transformă și redefinește supraviețuirea pe câmpul de luptă.

Tehnologia nu este însă singurul element definitoriu. Cultura organizațională joacă un rol la fel de important. Un comandant de pluton, în vârstă de 23 de ani, transferat dintr-o unitate obișnuită în corpul Khartiia, care lucrează cu roboți tereștri pentru misiuni de evacuare și aprovizionare, a remarcat diferența: mai puține formalități și disciplină rigidă și o relație bazată pe încredere între soldați și comandanți.

„Oamenii înțeleg de ce sunt aici și nu sunt încărcați cu sarcini inutile”, spune acesta, amintind de contrastele puternice față de structurile tradiționale, unde ierarhia rigidă descuraja comunicarea sinceră.

„Când ofițerii te privesc de sus, cum se întâmplă în unitățile din spate, devin aproape ca niște inamici pentru tine”, a spus el. „În Khartiia, relațiile sunt diferite. Când pleci într-o misiune, ai încredere în cei care îți dau ordine.”

Rezultate pe câmpul de luptă

Eficiența acestui model s-a transpus în rezultate concrete. În decembrie 2025, Corpul Khartiia a condus un contraatac în direcția Kupiansk, eliberând mai multe sate și împingând linia frontului până la râul Oskil. Deși zona era o prioritate strategică pentru Rusia și forțele Moscovei au depus eforturi istovitoare, nu au reușit totuși să obțină câștiguri semnificative.

Potrivit evaluării Institutului pentru Studiul Războiului, operațiunea este o mărturie că Ucraina este încă capabilă „să desfășoare contraofensive eficiente, și să obțină câștiguri tactice, în special atunci când adversarul este suprasolicitat”.

Management în stil business într-un război modern

Un alt element distinctiv al corpului este modul în care a integrat practici din mediul de afaceri. Khartiia și-a construit propriul sistem de recrutare o identitate de brand și o strategie activă de comunicare, folosind rețelele sociale și colaborând cu figuri publice pentru a atrage voluntari și donații.

„Principiile care funcționează în business se aplică perfect aici - doar că nu concurezi pentru profit, ci pentru oameni, echipamente și atenția voluntarilor”, explică un ofițer implicat în campaniile de recrutare.

Un model care se extinde

Întrând într-un post de comandă subteran, unde ecrane mari afișează în timp real imagini de pe front, atmosfera amintește mai degrabă de o sală de gaming decât de un centru militar clasic. Aici, comandanții insistă pe o filozofie clară: antrenamente dure, dar accentul pe protejarea vieții soldaților în luptă.

„Unul dintre secretele noastre este că nu-i menajăm pe oameni în timpul antrenamentelor, îi antrenăm în mod constant”, a spus el. „Dar în timpul luptelor, este exact invers. Oamenii sunt pe primul loc. Nu economisim drone sau echipamente în detrimentul oamenilor”, spune un ofițer superior.

Khartiia încearcă acum să extindă acest model, colaborând cu alte unități, inclusiv Corpul 3 de Armată, pentru a crea un sistem comun de instruire și împărțire de resurse. Cele două formațiuni, care însumează aproximativ 80.000 de militari din cei circa 300.000 desfășurați pe front, speră să aducă schimbarea la nivelul întregii armate.

Totuși, nu există încă o certitudine că comandamentul superior va fi dispus să abandoneze vechile practici sovietice.

„Vrem să oferim un instrument Statului Major. Dacă îl vor accepta sau nu, este decizia lor”, a declarat Andrii Biletskyi, comandantul Corpului 3 de Armată.

Confruntată cu un război dur, acești pionieri au ajuns la o concluzie pragmatică: cea mai sigură garanție a viitorului ar putea fi chiar capacitatea armatei de a se reinventa din interior.