Rusia avertizează 4 țări NATO cu „dreptul la autoapărare”, dacă permit dronelor ucrainene să le traverseze spațiul

Rusia a avertizat Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania că Moscova își rezervă „dreptul la autoapărare” dacă dronele ucrainene ar lovi Rusia traversând spațiul lor aerian.

Declarațiile secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, vin în contextul unui avertisment lansat de Moscova cu o zi înainte, potrivit căruia sprijinul european pentru capacitățile de drone ale Ucrainei ar putea avea „consecințe imprevizibile”, scrie Kyiv Independent.

Șoigu a invocat incidente în care drone s-au prăbușit în Finlanda și în statele baltice în timpul unor atacuri ucrainene asupra Ust-Luga, port rusesc din Marea Baltică.

De cealaltă parte, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, afirmă că Rusia ar fi redirecționat deliberat dronele pentru a provoca tensiuni în regiune.

Șoigu a susținut, fără a prezenta dovezi, că atacurile cu drone ale Ucrainei asupra Rusiei ar fi fost lansate tot mai des prin statele baltice, via Finlanda.

„Acest lucru s-ar putea întâmpla în două scenarii: fie sistemele occidentale de apărare aeriană sunt extrem de ineficiente, fie statele respective permit în mod deliberat utilizarea spațiului lor aerian, ceea ce înseamnă că sunt complice active la agresiunea împotriva Rusiei”, a spus el.

„În acest din urmă caz, conform dreptului internațional, articolul 51 din Carta ONU privind dreptul inerent la autoapărare în cazul unui atac armat devine aplicabil.”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, și alți oficiali europeni de rang înalt au avertizat anterior că Moscova ar putea fi pregătită pentru o posibilă confruntare militară cu Europa până în 2027.