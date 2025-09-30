Qatarul ar fi primit garanții de securitate din partea lui Trump și o o promisiune de la Netanyahu că Israel că nu va mai ataca această țară

Qatarul a anunțat că a primit garanții privind securitatea sa din partea SUA şi o promisiune de la Israel că nu va mai ataca țara din Golf, asigurări primite în timpul unei conversații telefonice desfășurate luni între cele trei state, transmit marți AFP și Reuters.

„Asigurările în materie de securitate și angajamentele care au fost date” în timpul acestei conversații „de către președintele Trump şi premierul israelian au fost foarte clare'' şi însoţite de „garantarea de către preşedintele american a faptului că Qatarul nu va fi niciodată atacat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe qatarez, Majed al-Ansari, , transmit, marţi, AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Acesta s-a declarat „mulţumit” de aceste „garanţii” şi a adăugat că Doha a primit de asemenea „un angajament din partea Israelului” că acesta nu va mai ataca.

Marţi, la prânz, Qatarul a anunţat că o reuniune este prevăzută în cursul serii cu reprezentanţii mişcării islamiste palestiniene Hamas pentru a discuta, în prezenţa reprezentanţilor Turciei, despre planul lui Donald Trump pentru a se pune capăt războiului din Fâşia Gaza.

„Delegaţia negociatorilor (Hamas) a promis să studieze planul într-o manieră responsabilă”, a precizat Majed al-Ansari.

La aproape doi ani de la declanşarea conflictului din Fâşia Gaza, Casa Albă a publicat o propunere în 20 de puncte menită să pună capăt definitiv conflictului din enclava palestiniană.

„Este încă prea devreme pentru a vorbi despre răspunsuri, dar suntem într-adevăr optimişti întrucât acest plan, aşa cum noi am spus-o, este un plan global”, a mai menţionat reprezentantul MAE qatarez.

Actualul conflict din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul de o violenţă fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor teroriste palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Israelul a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până luni la prânz, au murit 66.055 de persoane şi alte 168.346 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.