Culisele planului de pace propus de Trump pentru Fâșia Gaza. Prima reacție a Hamas

Qatar a informat administrația Trump că este în măsură să convingă gruparea Hamas să se dezarmeze și să accepte planul de pace în 20 de puncte al lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza, a relatat luni Sky News Arabia, potrivit Jerusalem Post.

Oficialii qatarezi i-ar fi spus lui Trump că sunt „capabili să convingă Hamas să accepte un acord care include demilitarizarea”, a declarat o sursă familiarizată cu detaliile pentru The Jerusalem Post.

Concomitent cu vizita premierululu israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, înalți oficiali qatarezi au fost prezenți la Washington, a declarat o sursă la curent cu detaliile pentru The Post.

În cursul întrevederii cu președintele american, Netanyahu a avut o convorborie telefonică cupremierul qatarez șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani în legătură cu tentativa israeliană de asasinare a conducerii Hamas la Doha, a dezvăluit o sursă pentru publicația citată.

Prezentarea de scuze de către premierul israelian pentru atacul asupra conducerii Hamas la Doha au fost o condiție prealabilă pentru continuarea implicării Qatarului în negocierile privind ostaticii ținuți în Gaza și un acord de armistițiu, a relatat postul public de televiziune israelian KAN.

Potrivit unui diplomat citat de AFP, care a făcut dezvăluirea sub rezerva anonimatului, Netanyahu şi-a exprimat regretul pentru încălcarea suveranităţii Qatarului şi moartea unui agent de securitate qatarez în atacurile din septembrie.

Un consilier qatarez a vizitat Casa Albă înaintea lui Netanyahu

În plus, două surse familiarizate cu situația au declarat pentru CNN că un consilier qatarez a vizitat Casa Albă înainte întrevederea Trump -Netanyahu.

În același timp, Emiratele Arabe Unite face presiuni asupra lui Netanyahu să accepte propunerea de pace pentru încheierea ostilităților în Fâșia Gaza, precum și abandoneze un potențial plan de anexare a Cisiordaniei, a declarat pentru Reuters un delegat familiarizat cu situația.

Emiratele Arabe Unite, cea mai importantă țară arabă care a normalizat relațiile cu Israelul în cadrul Acordurilor Abraham, l-au avertizat pe Netanyahu că anexarea ar închide ușa către o normalizare suplimentară a relațiilor Israelului cu principalele națiuni arabe și musulmane, inclusiv Arabia Saudită și Indonezia, a adăugat delegatul.

Egiptul şi Qatarul au predat Hamas planul de pace al lui Donald Trump

„Egiptul şi Qatarul au predat Hamas propunerea americană de încetare a focului în Gaza, iar mişcarea a confirmat că examinează planul într-un mod pozitiv şi obiectiv”, a declarat o sursă de securitate egipteană, citată recent de canalul de televiziune Al Qahera News, apropiat serviciilor de informaţii egiptene, potrivit EFE.

Mai multe media arabe au afirmat, la rândul lor, că prim-ministrul qatarez Mohamed bin Abdulrahman şi şeful Serviciului de Informaţii egiptean, Hasan Rashad, i-au informat pe liderii Hamas despre planul în 20 de puncte al lui Trump.

Acesta prevede un armistiţiu imediat, retragerea treptată a armatei israeliene, eliberarea completă a ostaticilor în schimbul eliberării a sute de deţinuţi palestinieni, trimiterea de ajutor umanitar prin intermediul ONU, dar și dezarmarea totală a Hamas, care ar urma să fie exclus de la guvernarea Fâşiei Gaza, şi înfiinţarea unui guvern de tranziţie format din tehnocraţi palestinieni şi experţi internaţionali, supravegheat de un „Consiliu al Păcii” prezidat de Donald Trump şi la care ar urma să participe fostul prim-ministru britanic Tony Blair.

Toţi ostaticii vor fi eliberaţi şi războiul se va încheia imediat, a subliniat într-o conferinţă de presă preşedintele american.

„Hamas va fi dezarmată, iar Gaza va fi demilitarizată. Israelul va păstra un perimetru de securitate, astfel că Gaza va avea o administraţie civilă paşnică. Ameninţarea Hamas va fi distrusă”, a declarat Trump.

Liderul de la Casa Albă a precizat că ţările arabe şi musulmane „vor negocia cu Hamas”.

Problema statului palestinian

Mai multe ţări arabe şi islamice, inclusiv actori influenţi precum Arabia Saudită şi Turcia, pe lângă Egipt şi Qatar, au acceptat planul, în timp ce grupul islamist palestinian Jihadul Islamic, care a participat alături de Hamas la atacurile din 7 octombrie pe teritoriul israelian, l-a respins, considerându-l o „reţetă pentru continuarea agresiunii împotriva” Palestinei.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marţi dimineaţa, într-un videoclip publicat pe reţelele sociale, că în timpul întâlnirii pe care a avut-o cu preşedintele american, Donald Trump, pentru a aproba planul său de pace pentru Fâşia Gaza, nu s-a convenit asupra înfiinţării unui stat palestinian.

Categoric, nu”, a spus Netanyahu într-un videoclip publicat în dimineaţa zilei de marţi pe contul său de pe X, în care a făcut bilanţul celei de-a patra vizite la Washington din acest an.

„Nici măcar nu este scris în acord”, a declarat premierul israelian referitor la acest subiect.

Netanyahu a subliniat, totodată, că Israelul „îşi va asuma responsabilitatea pentru securitatea” Fâşiei Gaza, „inclusiv un perimetru de securitate” şi a insistat asupra faptului că nici Hamas, nici Autoritatea Naţională Palestiniană (ANP) nu vor face parte din administraţia civilă care va prelua guvernarea după încheierea războiului.

Acordul de pace pentru Gaza prezentat luni de Trump la Casa Albă împreună cu liderul israelian prevede însă posibilitatea de a negocia, în viitor, un stat palestinian.

„Pe măsură ce reconstrucţia Gaza avansează şi programul de reforme al Autorităţii Palestiniene este implementat cu fidelitate, este posibil ca, în cele din urmă, să se creeze condiţiile pentru un drum credibil către autodeterminare şi crearea unui stat palestinian, pe care îl recunoaştem ca aspiraţie a poporului palestinian”, se arată la punctul 19 al planului.