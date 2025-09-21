search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Tensiuni în Orientul Mijlociu. Este Ankara următoarea țintă a Israelului? „Astăzi Qatar, mâine Turcia”

Publicat:

După loviturile aeriene lansate de Israel asupra Qatarului, Turcia devine tot mai vigilentă, pe fondul temerilor privind ambițiile regionale ale Tel Avivului.

Turcia, îngrijorată după atacurile Israelului în Qatar FOTO: Arhivă
Turcia, îngrijorată după atacurile Israelului în Qatar FOTO: Arhivă

La doar câteva ore după ce Israelul a atacat Qatarul, aliat important al Statelor Unite în Golf, voci pro-israeliene au început să speculeze că Turcia ar putea fi următoarea vizată.

La Washington, Michael Rubin, cercetător principal la influentul think tank American Enterprise Institute, a sugerat că Turcia ar putea fi următoarea țintă a Israelului și a avertizat că Ankara nu ar trebui să se bazeze pe protecția oferită de NATO.

În același timp, pe rețelele sociale, academicianul și politicianul israelian Meir Masri a scris: „Astăzi Qatar, mâine Turcia”.

Declarațiile au stârnit o reacție vehementă la Ankara. Un consilier de rang înalt al președintelui Recep Tayyip Erdogan a transmis un mesaj fără precedent: „Câinele Israelului sionist... curând lumea va găsi pace odată cu ștergerea ta de pe hartă”.

Escaladare mediatică și tensiuni regionale

De luni de zile, publicații și comentatori pro-israelieni descriu Turcia drept „cel mai periculos inamic al Israelului”, iar prezența sa în estul Mediteranei este prezentată ca o „amenințare. Implicarea Ankarei în reconstrucția Siriei postbelice a fost catalogată de asemenea drept un „nou pericol în ascensiune”.

În august, în contextul intensificării agresiunilor regionale ale Israelului și al războiului din Gaza, ministrul turc de externe Hakan Fidan a decis suspendarea relațiilor economice și comerciale cu Israelul.

Ankara vede o încercare de hegemonie

În Ankara, această retorică [n.r. anti-turcă] este luată foarte în serios, Israelul fiind perceput ca încercând să obțină hegemonia regională”, a declarat pentru Al Jazeera Omer Ozkizilcik, cercetător asociat la Atlantic Council.

