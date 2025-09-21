Tensiuni în Orientul Mijlociu. Este Ankara următoarea țintă a Israelului? „Astăzi Qatar, mâine Turcia”

După loviturile aeriene lansate de Israel asupra Qatarului, Turcia devine tot mai vigilentă, pe fondul temerilor privind ambițiile regionale ale Tel Avivului.

La doar câteva ore după ce Israelul a atacat Qatarul, aliat important al Statelor Unite în Golf, voci pro-israeliene au început să speculeze că Turcia ar putea fi următoarea vizată.

La Washington, Michael Rubin, cercetător principal la influentul think tank American Enterprise Institute, a sugerat că Turcia ar putea fi următoarea țintă a Israelului și a avertizat că Ankara nu ar trebui să se bazeze pe protecția oferită de NATO.

În același timp, pe rețelele sociale, academicianul și politicianul israelian Meir Masri a scris: „Astăzi Qatar, mâine Turcia”.

Declarațiile au stârnit o reacție vehementă la Ankara. Un consilier de rang înalt al președintelui Recep Tayyip Erdogan a transmis un mesaj fără precedent: „Câinele Israelului sionist... curând lumea va găsi pace odată cu ștergerea ta de pe hartă”.

Escaladare mediatică și tensiuni regionale

De luni de zile, publicații și comentatori pro-israelieni descriu Turcia drept „cel mai periculos inamic al Israelului”, iar prezența sa în estul Mediteranei este prezentată ca o „amenințare”. Implicarea Ankarei în reconstrucția Siriei postbelice a fost catalogată de asemenea drept un „nou pericol în ascensiune”.

În august, în contextul intensificării agresiunilor regionale ale Israelului și al războiului din Gaza, ministrul turc de externe Hakan Fidan a decis suspendarea relațiilor economice și comerciale cu Israelul.

Ankara vede o încercare de hegemonie

„În Ankara, această retorică [n.r. anti-turcă] este luată foarte în serios, Israelul fiind perceput ca încercând să obțină hegemonia regională”, a declarat pentru Al Jazeera Omer Ozkizilcik, cercetător asociat la Atlantic Council.