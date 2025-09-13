Mossad pregătea o operațiune terestră împotriva liderilor Hamas din Qatar. De ce a abandonat planurile?

Când Israelul a anunțat marți, 9 septembrie, că a atacat lideri de rang înalt ai Hamas din Qatar, declarațiile oficiale au lipsit în mod evident de la menționarea unei agenții de informații israeliene, Mossad-ul. Acest lucru se datorează faptului că serviciile de informații externe israeliene au refuzat să pună în aplicare un plan elaborat în ultimele săptămâni pentru a elimina liderii grupării palestiniene folosind agenți de la fața locului, a relatat Washington Post , citând surse.

Directorul Mossadului, David Barnea, s-a opus eliminării liderilor Hamas din Qatar, în parte pentru că o astfel de mișcare risca să afecteze relația pe care Barnea și agenția sa o stabiliseră cu oficialii qatarezi. Qatar a găzduit Hamas și a acționat ca mediator în discuțiile de încetare a focului dintre militanți și Israel.

Rezervele Mossadului cu privire la o operațiune terestră au influențat în cele din urmă modul în care a fost efectuat atacul și, probabil, probabilitatea succesului acestuia. Acestea au reflectat o opoziție mai largă din cadrul forțelor de securitate israeliene față de atac, care a fost aprobat de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Deși oficialii din domeniul securității israeliene sunt în general de acord că toți liderii Hamas, inclusiv cei care locuiesc în străinătate, ar trebui eliminați în cele din urmă, mulți au pus la îndoială momentul operațiunii, având în vedere că reprezentanții grupării se întâlneau în Qatar, un aliat cheie al SUA, și că acești reprezentanți luau în considerare oferta președintelui american Donald Trump de a elibera ostaticii israelieni deținuți în Gaza în schimbul unui armistițiu.

Netanyahu a ordonat un atac aerian

În loc să desfășoare agenți Mossad, Israelul a recurs marți la o opțiune alternativă: utilizarea avioanelor de vânătoare pentru a lansa rachete de la distanță lungă. Hamas a declarat că atacul aerian nu a ucis lideri de rang înalt ai Hamas, inclusiv pe Khalil al-Hayya. În schimb, militanții au spus că mai multe rude și consilieri din delegația sa, precum și un ofițer qatarez, au fost uciși în atac. Oficialii israelieni au refuzat să evalueze public rezultatele, deși imediat după atac, se pare că „Israelul nu a obținut ceea ce și-a dorit”, potrivit unei surse din WP.

Nu este clar dacă o operațiune terestră ar fi avut șanse mai mari de succes, dar anul trecut agenții Mossad au plantat o bombă în dormitorul liderului Hamas, Ismail Haniyeh, din Teheran, ucigându-l.

„De data aceasta, Mossad nu a vrut să o facă pe teren”, a declarat una dintre surse publicației, adăugând că Mossad considera Qatarul un mediator important în negocierile cu Hamas.

O altă sursă a pus la îndoială momentul operațiunii.

„Îi putem prinde într-un an, doi sau patru, iar Mossad-ul știe cum să o facă. De ce să o facem acum?”, a spus el, referindu-se la posibilitatea unor operațiuni secrete pentru a elimina liderii Hamas oriunde în lume.

Analiștii spun că Netanyahu, care se apropie de o invazie terestră la scară largă a orașului Gaza, și-ar fi pierdut răbdarea cu discuțiile de încetare a focului.

„Barnea este cunoscut ca cineva care crede că medierea Qatarului are valoare și canalul de mediere nu ar trebui să fie distrus. Însă Netanyahu s-ar putea să fi decis să invadeze orașul Gaza, crezând că ultima ofertă a lui Trump de a elibera ostaticii nu avea sprijin din partea Hamas. Dacă da, Netanyahu s-ar putea să fi considerat discuțiile o constrângere inutilă asupra acțiunilor pe teren”, notează David Makovsky, cercetător la Institutul Washington.

Pe lângă Barnea, șeful Statului Major al IDF, Eyal Zamir, care îl îndemnase pe Netanyahu să accepte acordul de încetare a focului, și-a exprimat și el obiecții cu privire la momentul atacului, temându-se că acesta ar deraia negocierile, în timp ce ministrul Planificării Strategice, Ron Dermer, și ministrul Apărării, Israel Katz, au fost de acord cu decizia prim-ministrului.

Ocazie de neratat

Oficiali israelieni actuali și foști, inclusiv Netanyahu, au declarat că Israelul a fost forțat să efectueze atacul aerian asupra Qatarului de marți, din cauza unei ocazii rare pentru liderii cheie ai grupării militante din spatele atacurilor asupra Israelului din 7 octombrie 2023, de a se aduna într-un singur loc. De asemenea, au fost forțați să răspundă la un atac al militanților palestinieni de luni, 8 septembrie, care a ucis șase civili israelieni la Ierusalim, pentru care Hamas și-a asumat responsabilitatea, și la o ambuscadă în Gaza, care a ucis patru soldați israelieni în aceeași zi.

Unii oficiali israelieni au calculat că Israelul va restabili în cele din urmă relațiile cu Qatarul.

Israelul se confruntă în prezent cu o furtună diplomatică, după ce Qatarul a condamnat public atacul aerian, numindu-l o trădare a procesului de mediere.

Weekendul trecut, oficialii americani au prezentat, iar Trump a lăudat public, o nouă ofertă a SUA care ar prevedea eliberarea a 48 de ostatici israelieni în schimbul supravegherii directe de către Casa Albă a negocierilor pentru o soluționare permanentă a războiului și dezarmarea Hamas. Mediatorii au concluzionat că oferta părea „mai atractivă” pentru oficialii Hamas, dar Israelul a atacat la scurt timp după aceea.

Deși rămâne neclar când sau dacă discuțiile de încetare a focului ar putea fi reluate, prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a declarat Consiliului de Securitate al ONU că țara sa „nu va ezita să continue să își joace rolul diplomatic pentru a opri vărsarea de sânge”.

„Nu putem ceda în fața extremiștilor”, a adăugat el, referindu-se la guvernul israelian.

La rândul său, Netanyahu a acuzat Qatarul că oferă refugiu Hamasului și a răspuns țărilor care au criticat operațiunea.

„Le spun Qatarului și tuturor țărilor care oferă adăpost teroriștilor: fie îi expulzați, fie îi trageți la răspundere. Pentru că dacă nu o faceți, o vom face noi”, a declarat el miercuri, 10 septembrie.

Poziția beligerantă a lui Netanyahu față de Qatar ascunde o poveste complexă

Analiștii și observatorii politici spun că poziția beligerantă a lui Netanyahu față de Qatar ascunde o poveste complexă: deși statul din Golf a fost adesea criticat de unii oficiali israelieni pentru apropierea sa de Hamas, Qatar a găzduit lideri Hamas timp de decenii, la cererea Israelului și a Statelor Unite, și a fost mult timp un mediator în conflictul dintre Israel și gruparea palestiniană.

În 2018, Netanyahu și Qatar au convenit să trimită bani qatarezi în Gaza, ca parte a strategiei liderului israelian de a menține stabilitatea economică în enclava controlată de Hamas. În schimb, Mossad-ul, care se ocupă de relațiile cu țări precum Qatar, cu care Israelul nu are legături diplomatice oficiale, a deschis un birou la Doha.

În urma atacului Hamas din 7 octombrie 2023, consilieri de rang înalt ai lui Netanyahu, inclusiv consilierul pentru securitate națională Tzachi Hanegbi, au lăudat public Qatarul ca jucător important în procesul de mediere cu Hamas, iar Netanyahu a trimis reprezentanți israelieni la Doha pentru a începe discuții indirecte cu militanții privind eliberarea ostaticilor israelieni.

Potrivit presei israeliene, Mossad consideră în continuare Qatarul un „jucător real” în interacțiunile sale cu Hamas.

Nimrod Novick, analist la Forumul pentru Politica Israeliană din New York, spune că Netanyahu ar fi putut dori să atace Qatarul pentru a zădărnici o propunere a administrației Trump care nu i-a plăcut sau pentru a trimite un mesaj de avertizare statelor din Golf care încearcă să promoveze crearea unui stat palestinian.

O altă considerație pentru Netanyahu ar putea fi dorința de a se distanța de o țară cu care criticii săi spun că are o relație prea strânsă, a adăugat Novick. Relația lui Netanyahu cu Qatarul a devenit din nou un subiect de controversă în Israel în acest an, după ce au apărut acuzații conform cărora mai mulți dintre consilierii prim-ministrului ar fi făcut lobby pentru interesele Qatarului.

„Aceeași persoană care a cerut Qatarului să găzduiască Hamas, să finanțeze Hamas și să medieze cu Hamas a devenit brusc ostilă aceluiași regim. Dacă vrei să transmiți că «nu împărtășesc loialitatea față de Qatar» , atunci nimic nu poate atinge acest obiectiv mai bine decât un atac militar asupra Qatarului”, notează Novick.