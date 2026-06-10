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Cum verifici online dacă ai datorii la ANAF în 2026. Pașii pe care trebuie să îi urmezi

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Contribuabilii pot verifica online dacă au datorii către ANAF prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV), platforma digitală pusă la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Serviciul este gratuit și permite accesul la situația obligațiilor fiscale fără deplasarea la ghișee.

Un bărbat verifică pe site-ul ANAF dacă are datorii
Persoanele fizice pot verifica online pe site-ul ANAF dacă au datorii. Foto Adevărul

Verificarea situației fiscale a devenit una dintre cele mai simple operațiuni pe care contribuabilii le pot realiza online. Prin intermediul Spațiului Privat Virtual, persoanele fizice și juridice pot consulta obligațiile de plată înregistrate în evidențele ANAF și pot descărca documente oficiale privind situația lor fiscală.

Documentul care reflectă situația obligațiilor fiscale este „Situația sintetică a obligaațiilor de plată”, emisă în format electronic și semnată digital de ANAF. Acesta oferă o imagine de ansamblu asupra sumelor datorate către bugetul de stat și poate fi utilizat ca document oficial.

Persoanele fizice trebuie să știe că în situația fiscală pot apărea obligații fiscale principale, precum impozite și contribuții neachitate la termen, accesorii fiscale reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, precum și anumite amenzi transmise spre executare silită.

Este important de precizat că verificarea realizată prin SPV vizează exclusiv obligațiile administrate de ANAF. Taxele și impozitele locale, precum impozitul pe clădiri, terenuri sau autoturisme, sunt administrate de autoritățile locale și nu apar în evidențele fiscale ale ANAF.

Cine ar trebui să își verifice situația fiscală

Monitorizarea periodică a obligațiilor fiscale este recomandată tuturor persoanelor care obțin venituri în România, indiferent de sursa acestora.

Pentru salariați, verificarea poate fi utilă în cazul existenței unor venituri suplimentare provenite din chirii, dividende, investiții sau alte activități care generează obligații declarative și de plată. În cazul persoanelor fizice autorizate și al profesiilor liberale, verificarea situației fiscale este cu atât mai importantă cu cât relația cu ANAF se desfășoară în principal prin intermediul SPV.

De asemenea, administratorii companiilor trebuie să urmărească permanent situația fiscală a firmelor pentru a evita acumularea de datorii care ar putea afecta activitatea curentă sau obținerea unor documente fiscale necesare în relațiile comerciale.

Cum verifici online dacă ai datorii la ANAF

Pentru a consulta obligațiile fiscale restante, contribuabilul trebuie să se autentifice în contul său din Spațiul Privat Virtual.

După conectare, din meniul principal se accesează secțiunea „Solicitări”, urmată de opțiunea „Eliberare documente”. Din lista documentelor disponibile se selectează „Situația sintetică a obligațiilor de plată”, iar după confirmarea solicitării aceasta este procesată automat de sistem.

Documentul este transmis ulterior în secțiunea „Mesaje” din contul SPV și poate fi descărcat în format PDF. În mod obișnuit, procesarea solicitării durează de la câteva minute până la aproximativ un sfert de oră, în funcție de gradul de încărcare al sistemului.

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Tot din SPV, contribuabilii pot accesa serviciul de plată a obligațiilor fiscale, care permite efectuarea plăților online prin integrarea cu platforma Ghișeul.ro.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Pentru utilizarea serviciului este necesară existența unui cont activ în Spațiul Privat Virtual.

Înregistrarea se poate realiza prin metodele puse la dispoziție de ANAF, inclusiv prin identificare la distanță, iar contribuabilul trebuie să furnizeze date de identificare și o adresă de e-mail validă pentru activarea contului.

Persoanele fizice se pot autentifica folosind numele de utilizator și parola asociate contului SPV. În cazul persoanelor juridice, accesul la serviciile ANAF se realizează prin intermediul unei semnături electronice calificate.

Verificarea este gratuită, însă restanțele generează costuri

Consultarea situației fiscale și descărcarea documentelor din Spațiul Privat Virtual sunt gratuite.

În schimb, obligațiile neachitate la termen atrag costuri suplimentare sub forma dobânzilor și penalităților de întârziere prevăzute de legislația fiscală. Aceste accesorii se calculează automat pentru sumele restante și se adaugă la debitul principal până la stingerea integrală a obligației.

Contribuabilii care întâmpină dificultăți financiare pot analiza posibilitatea accesării mecanismelor de eșalonare la plată prevăzute de legislația fiscală, în funcție de condițiile aplicabile la momentul solicitării.

Probleme frecvente întâlnite de contribuabili

Una dintre cele mai frecvente situații este întârzierea actualizării soldului după efectuarea unei plăți. În funcție de modalitatea de plată utilizată și de timpul necesar procesării operațiunii, pot trece una sau două zile până când suma achitată apare în evidențele fiscale.

De asemenea, în perioadele aglomerate, cum sunt termenele fiscale importante, procesarea solicitărilor poate dura mai mult decât în mod obișnuit.

Specialiștii recomandă verificarea periodică a situației fiscale pentru identificarea din timp a eventualelor restanțe sau erori și pentru evitarea acumulării de dobânzi și penalități.

Spațiul Privat Virtual rămâne principalul instrument prin care contribuabilii pot comunica electronic cu ANAF și își pot monitoriza obligațiile fiscale în timp real, fără deplasări la sediile administrațiilor fiscale.

Linkuri utile pentru verificarea situației fiscale

Pentru a verifica dacă ai datorii către ANAF sau pentru a efectua plăți online, poți folosi următoarele platforme oficiale:

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