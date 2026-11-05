Președintele Paraguayului, Santiago Peña, a demisionat joi, 5 noiembrie, pe fondul unei crize financiare provocate de legăturile sale cu banca falimentară Ueno. Decizia a fost luată în timp ce parlamentarii discutau înlăturarea sa din funcție, iar milioane de clienți ai instituției financiare nu își mai puteau accesa banii.

Președintele Santiago Peña a demisionat Foto: AFP

Președintele paraguayan Santiago Peña a demisionat din funcție joi, după ce banca digitală Ueno a fost închisă în toiul nopții din cauza unei crize de solvabilitate, lăsând milioane de clienți în imposibilitatea de a-și accesa banii și declanșând un scandal. Se estimează că 60% din populația adultă își ține banii la Ueno.

„Am luat decizia de a-mi prezenta demisia din funcția de președinte al Republicii. Fac acest lucru având în vedere stabilitatea țării noastre, pacea socială și necesitatea de a ne proteja instituțiile publice”, a declarat el într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Astăzi, prioritatea mea este una singură: liniștea paraguayenilor care și-au încredințat economiile sistemului nostru financiar”, a adăugat el.

Congresul din Paraguay, care începuse deja procedurile de suspendare din funcție a lui Peña în urma scandalului legat de Ueno Bank, va trebui să decidă dacă acceptă sau respinge această demisie.

„Istoria va judeca și va analiza așa cum se cuvine evenimentele pe care le trăim astăzi”, a spus Peña. „Îmi cer scuze în fața poporului, dacă l-am dezamăgit vreodată.”

Camera Deputaților din Paraguay a început, joi, o sesiune specială pentru a dezbate acuzațiile formulate de 35 de parlamentari din opoziție și disidenți din partidul de guvernământ împotriva lui Peña, în vederea declanșării mecanismului de suspendare din funcție prevăzut de articolul 225 din Constituție.

Acuzațiile îl vizează pe Peña pentru o presupusă „neglijare gravă și sistematică a îndatoririlor” și propun „înlăturarea din funcție” a președintelui, care a preluat puterea în august 2023 pentru un mandat de cinci ani.

Cum a evoluat scandalul

Președintele Paraguayului a fost implicat în criza declanșată în urma intervenției băncii Ueno Bank, o instituție privată cu care acesta a avut legături și care, în timpul administrației sale, a primit fonduri de ordinul milioanelor de la entități publice, inclusiv de la Institutul de Securitate Socială (IPS), care gestionează pensiile majorității lucrătorilor din țară.

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Peña își vânduse acțiunile la Ueno Holding, ale cărei afaceri includ banca, în aprilie 2025. De asemenea, parlamentarii au invocat două împrumuturi pe care le-a primit de la Ueno ca parte a acuzațiilor de câștig financiar necuvenit.

Banca Centrală a Paraguayului a constatat că indicatorul de solvabilitate al Ueno Bank — instituție care are 2,9 milioane de clienți într-o țară cu o populație de 6,1 milioane de locuitori, a scăzut sub 50% din nivelul minim obligatoriu, „ca urmare a unor ajustări efectuate în situațiile financiare în timpul procesului de regularizare”.

Ueno avea aproximativ 2,94 milioane de clienți, reprezentând în jur de 60% din populația adultă a Paraguayului.

Ce s-a întâmplat cu Banca Ueno

Începând de luna trecută, banca a declarat că deținea aproximativ 800 de milioane de dolari în depozite din sectorul public – circa un sfert din totalul depozitelor sale –, incluzând bani de la operatorii uriașelor baraje hidroelectrice din Paraguay.

Banca centrală a Paraguayului a ordonat marți un proces de rezoluție sau închidere, după ce a constatat că rata de solvabilitate a Ueno scăzuse sub jumătate din minimul cerut.

Aplicația Ueno, plățile cu cardul și transferurile au încetat să funcționeze, iar sucursalele s-au închis, lăsând clienții la coadă afară, în imposibilitatea de a-și retrage economiile.

Sute de angajați ai Ueno și ai altor companii din cadrul conglomeratului mamă au protestat joi în fața Ministerului Muncii, cerând plata salariilor restante și a compensațiilor de disponibilizare.

Pensionari, deponenți, studenți și muncitori mărșăluiseră cu o zi înainte prin Asunción, cerând demiterea lui Peña și purtând pancarte cu mesajul „Dați-ne înapoi banii”.

În urma procedurilor de rezoluție sau dizolvare, economiile a mii de clienți au fost blocate la această instituție financiară, cunoscută, de asemenea, pentru sponsorizarea unor echipe locale de fotbal, precum și a echipei naționale a Paraguayului.