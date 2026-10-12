 Iranul primește rachete de la Rusia și își reface arsenalul în ciuda loviturilor americane, avertizează serviciile secrete occidentale | adevarul.ro
search
Luni, 12 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Iranul primește rachete de la Rusia și își reface arsenalul în ciuda loviturilor americane, avertizează serviciile secrete occidentale

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

În așteptarea reluării campaniei militare a SUA și a Israelului, Iranul ar fi acumulat armament pentru a putea riposta, iar Rusia ar continua să-i livreze rachete. Informația este relatată de Bloomberg, care citează oficiali occidentali la curent cu evaluările serviciilor de informații.

Rusia testează lansatoare mobile de rachete nucleare FOTO Defcon Threat Monitor / X

Interlocutorii agenției au adăugat că Iranul dispune de stocuri suficiente de armament antinavă și de rachete balistice. Țara și-ar fi păstrat, în plus, capacitățile de producție de armament.

Casa Albă a respins aceste afirmații, amintind că, în cele două operațiuni militare, SUA au distrus instalațiile nucleare ale Iranului, sistemele de apărare, obiectivele de producție și forțele navale.

Cât armament mai are Iranul

Oficiali israelieni au spus că, înainte de începerea operațiunilor, Iranul avea aproximativ 2.500 de rachete balistice. În iunie, serviciile de informații occidentale au indicat că Teheranul a păstrat trei sferturi din stocul de muniții de dinainte de război.

Potrivit calculelor Bloomberg, de la începutul conflictului, pe 28 februarie, Iranul a lansat peste 4.000 de drone Shahed cu motor cu piston și cel puțin 2.000 de rachete balistice.

Experții atrag atenția că este dificil să se stabilească exact cât armament a rămas, pentru că Iranul își poate concentra arsenalele în zone muntoase, inaccesibile loviturilor aeriene.

Perioada de acalmie

Experții consideră, de asemenea, că așa-numita acalmie din conflictul americano-iranian i-a oferit Teheranului timp să se pregătească pentru următoarea etapă. Aceasta ar putea fi mai lungă, iar niciuna dintre părți nu ar avea un avantaj.

Analiștii precizează că riscurile pentru transportul maritim și pentru piața petrolului depind de evoluția ulterioară a conflictului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
digi24.ro
image
În Germania, vizitatorii unei grădini zoologice plătesc 110 euro ca să scarpine capibara cu o perie timp de 15 minute
stirileprotv.ro
image
Rusia și Ucraina au ajuns la un „armistițiu energetic”, anunță Trump. „Ambele părți au fost de acord“
gandul.ro
image
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
mediafax.ro
image
Dezvăluiri despre Nuno Campos, antrenorul revelație! Președintele lui Dinamo: “Cu Kopic nu puteam atinge acest nivel!”
fanatik.ro
image
Zile libere pentru români în 2027. Sărbătorile care pică în weekend și zilele de concediu care salvează minivacanțele
libertatea.ro
image
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
digi24.ro
image
Omul de afaceri adus să o salveze pe CFR Cluj, dat „dispărut” de club: „Nu l-am mai văzut niciodată”
gsp.ro
image
Adio, Vinicius! ”S-a terminat totul”, a doua zi după scandalul de la Real Madrid - Villarreal
digisport.ro
image
Planta aromatică pe care nutriționiștii o recomandă pentru reducerea riscului de cancer. Se găsește în orice bucătărie
click.ro
image
Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt președinte”
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Arma care blochează mușchii în câteva secunde. Motivul pentru care poliţiştii români nu o pot folosi
observatornews.ro
image
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
cancan.ro
image
O femeie a curățat două cabine de duș identice, dar calcarul a revenit mai repede la una. Iată de ce!
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
prosport.ro
image
Ce calorifere trebuie aerisite primele într-o casă. Ordinea care te ajută să elimini aerul din instalație
playtech.ro
image
Marius Mitran, cuvinte mari pentru Universitatea Craiova înainte de meciul cu Getafe: „Un mare antrenor și cel mai bun jucător din SuperLiga!”
fanatik.ro
image
Greșelile care îți pot afecta sănătatea după 40 de ani și pe care încă le poți corecta înainte de 60
ziare.com
image
A anunțat că e însărcinată, apoi a declanșat ”isteria”! ”M-am simțit folosită și trădată”. Presupusul tată e acuzat de viol
digisport.ro
image
Ea transformă dinții umani în bijuterii prețioase. Cât costă un inel
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pe lux şi opulenţă! Imagini fabuloase cu penthouse-ul Mihaelei Rădulescu din Monaco
romaniatv.net
image
Anunțul momentului pentru 9,6 milioane de români! Veste privind pensiile de la ASF. Creștere de aproape 40%
mediaflux.ro
image
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cristela Georgescu susține că fiul său de 14 ani și tatăl ei de aproape 90 de ani au fost păziți de militari înarmați. Dezvăluiri despre perchezițiile DIICOT într-un interviu acordat în SUA
actualitate.net
image
Laura Cosoi, fotografie emoționantă cu două generații din familie: „Unchiul Iancu, 95 de ani, și Nina, 2 luni”
click.ro
image
Cum arată locuința lui Marilu Dobrescu din Australia: „Ultimele luni le-am dedicat casei ăsteia”
click.ro
image
Gabriela Cristea, rețetă de „fonfleuri” cu pere coapte, brânză cu mucegai și nuci. Preparatul care îmbină perfect gustul dulce cu cel sărat
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Kate Middleton Prințul William GettyImages 2298735682 jpg
Kate i-a arătat lui Meghan ce înseamnă o ținută bine croită. Cât de frumoasă a fost prințesa, la Belfast, alături de William
okmagazine.ro
O carte poștală trimisă de un soldat soției sale, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
„Dragă Auroro”. O carte poștală trimisă de un soldat soției sale, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus”
image
Laura Cosoi, fotografie emoționantă cu două generații din familie: „Unchiul Iancu, 95 de ani, și Nina, 2 luni”

OK! Magazine

image
Kate i-a arătat lui Meghan ce înseamnă o ținută bine croită. Cât de frumoasă a fost prințesa, la Belfast, alături de William