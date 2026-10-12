Iranul primește rachete de la Rusia și își reface arsenalul în ciuda loviturilor americane, avertizează serviciile secrete occidentale

În așteptarea reluării campaniei militare a SUA și a Israelului, Iranul ar fi acumulat armament pentru a putea riposta, iar Rusia ar continua să-i livreze rachete. Informația este relatată de Bloomberg, care citează oficiali occidentali la curent cu evaluările serviciilor de informații.

Interlocutorii agenției au adăugat că Iranul dispune de stocuri suficiente de armament antinavă și de rachete balistice. Țara și-ar fi păstrat, în plus, capacitățile de producție de armament.

Casa Albă a respins aceste afirmații, amintind că, în cele două operațiuni militare, SUA au distrus instalațiile nucleare ale Iranului, sistemele de apărare, obiectivele de producție și forțele navale.

Cât armament mai are Iranul

Oficiali israelieni au spus că, înainte de începerea operațiunilor, Iranul avea aproximativ 2.500 de rachete balistice. În iunie, serviciile de informații occidentale au indicat că Teheranul a păstrat trei sferturi din stocul de muniții de dinainte de război.

Potrivit calculelor Bloomberg, de la începutul conflictului, pe 28 februarie, Iranul a lansat peste 4.000 de drone Shahed cu motor cu piston și cel puțin 2.000 de rachete balistice.

Experții atrag atenția că este dificil să se stabilească exact cât armament a rămas, pentru că Iranul își poate concentra arsenalele în zone muntoase, inaccesibile loviturilor aeriene.

Perioada de acalmie

Experții consideră, de asemenea, că așa-numita acalmie din conflictul americano-iranian i-a oferit Teheranului timp să se pregătească pentru următoarea etapă. Aceasta ar putea fi mai lungă, iar niciuna dintre părți nu ar avea un avantaj.

Analiștii precizează că riscurile pentru transportul maritim și pentru piața petrolului depind de evoluția ulterioară a conflictului.