Povestea tinerei care a fost la un pas de moarte şi a rămas cu paralizie după ce a mâncat sushi

Yuli Vargas, o tânără influenceriță, a povestit cum o masă la restaurant i-a schimbat viața pentru totdeauna. După ce a mâncat sushi, a ajuns la terapie intensivă, a trecut prin complicații grave și a suferit un accident vascular cerebral care i-a provocat o paralizie pe partea dreaptă.

Yuli Vargas a fost la un pas de moarte, după ce a mâncat sushi. Foto: social media yulyvargasc

Uneori, este suficient o întâmplare aparent obișnuită pentru ca viaţa să ia o turnură cu totul neaşteptată. Așa s-a întâmplat în cazul lui Yuli Vargas, o tânără creatoare de conținut din Ecuador, a cărei viață s-a schimbat radical după ce a mâncat sushi la un restaurant. A urmat o succesiune de complicații grave, o operație cu riscuri majore și un accident vascular cerebral, ale cărui urmări le resimte și astăzi.

Foto: social media yulyvargasc

Infectată cu Salmonella și febră tifoidă

În august 2025, Yuli Vargas a ajuns la spital după ce a mâncat sushi într-un restaurant. Starea ei s-a agravat rapid, iar în următoarele zile au apărut mai multe probleme medicale care au necesitat investigații și tratamente complexe. Tânăra a petrecut 23 de zile în spital, o parte dintre ele la terapie intensivă.

„Totul a început când am mâncat sushi… ceea ce a declanșat o serie de complicații și diagnostice”, a povestit ea într-un interviu citat de boredpanda.

Medicii au diagnosticat-o cu infecții severe cu Salmonella și febră tifoidă. În cursul spitalizării, starea sa s-a agravat şi medicii au identificat şi alte complicaţii, printre care pangastrita, colita ulcerativă moderată până la severă, pancreatita și inflamația vezicii biliare, fiind supusă mai multor invesigaţii invazive în aceeași săptămână.

Evoluția bolii a făcut necesară și o operație la vezica biliară, intervenție pe care medicii o considerau deosebit de riscantă din cauza nivelului crescut al enzimelor pancreatice.

„Am trecut prin nenumărate analize, proceduri și, în cele din urmă, printr-o intervenție chirurgicală extrem de riscantă, în timpul căreia a trebuit să înfrunt realitatea: șansele de a ieși vie din sala de operație erau foarte mici”, a povestit influenceriţa.

Timp de 16 zile, tânăra nu a putut mânca și a avut nevoie de nutriție asistată, dar şi aici au apărut problele.

La început, medicii au introdus un tub de alimentare prin braț, însă acesta îi provoca dureri puternice. Au decis apoi să îi monteze un cateter venos central prin vena jugulară, pentru a-i putea administra substanțele nutritive. Câteva zile mai târziu, Yuli Vargas a dezvoltat o infecție, iar cateterul a trebuit îndepărtat de urgență.

Nici operația la vezica biliară nu a fost o decizie ușoară, deoarece, din cauza riscurilor asociate stării sale, medicii ezitau să intervină chirurgical.

„Medicii nu voiau să mă opereze, iar eu a trebuit să accept posibilitatea de a nu supraviețui”, a mărturisit influencerița.

La câteva ore după operație, Yuli Vargas a suferit un accident vascular cerebral ischemic, iar AVC-ul i-a provocat paralizie pe partea dreaptă a corpului și a feței. Din nefericire, problemele medicale nu s-au oprit aici, pentru că, după mai multe analize și examinări, medicii au diagnosticat-o și cu lupus eritematos sistemic, o boală autoimună care, în cazul său, afecta sistemul nervos și pancreasul.

„Durerea și teama pe care le-am simțit pe tot parcursul spitalizării nu pot fi descrise în cuvinte”, a mărturisit tânăra.

Recuperarea continuă după externare

După 23 de zile de spitalizare Yuli Vargas a fost, în cele din urmă externată, dar asta nu înseamnă că problemele ei au luat sfârşit. După accidentul vascular cerebral și operație, a trebuit să înceapă recuperarea fizică și să învețe să gestioneze lupusul, în timp ce încerca să își recapete capacitatea de a merge și de a se mișca fără ajutor.

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„În prezent, mă recuperez după operație și paralizie. Încerc să reușesc din nou să merg, să mănânc și să mă mișc”, le-a transmis ea urmăritorilor săi.

„Învăț mai multe despre lupus și încerc să trăiesc viața la maximum, pentru că, atunci când doare, doare cu adevărat. Urmez un tratament cu mai multe medicamente, inclusiv unele care blochează percepția durerii la nivelul creierului”, a povestit tânăra a cărei viaţă a fost complet dată peste cap de o simplă porţie de sushi.

Ce spun medicii despre riscurile consumului de pește crud

Experiența influenceriţei din Ecuador a readus în atenție riscurile asociate consumului de pește crud și fructe de mare contaminate. În acest context, dr. Alexander Acosta, specialist în boli infecțioase, a explicat faptul că Salmonella poate fi transmisă prin fructe de mare crude şi a menţionat un un focar de Salmonella din 2022, investigat de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC). Dintre cele 18 persoane intervievate în cadrul anchetei, 13 au declarat că mâncaseră pește crud, sushi sau poke, un preparat pe bază de pește.

Febra tifoidă este o altă infecție transmisă prin alimente sau apă contaminate, însă este provocată de bacteria Salmonella Typhi, care, ajunge în organism prin ingerarea unor produse contaminate cu materii fecale provenite de la persoane infectate.

„Febra tifoidă se transmite frecvent prin alimente sau apă contaminate cu deșeuri umane. Acest lucru poate include alimente manipulate de o persoană care suferă de febră tifoidă și/sau moluște și crustacee, de exemplu stridii, care trăiesc în ape contaminate cu bacteria responsabilă de această boală”, a explicat specialistul.

În cazurile grave, infecția poate avea efecte nu doar asupra sistemului digestiv. Deshidratarea severă și pătrunderea bacteriilor în sânge pot agrava starea pacientului și pot duce la complicații care necesită intervenție medicală urgentă. Infecțiile severe pot contribui la apariția unor probleme precum pancreatita, colita și afecțiunile vezicii biliare, dar legătura dintre ele trebuie evaluată în fiecare caz.

„Printre semnele care îi îngrijorează pe medici și îi determină să caute cauza se numără deshidratarea severă, agravarea inflamației și pătrunderea bacteriilor din intestin în fluxul sanguin”, a explicat specialistul.

El a explicat că pancreatita este o complicație rară a colitei provocate de febra tifoidă. De asemenea, bacteria Salmonella Typhi poate supraviețui în vezica biliară, iar prezența calculilor biliari poate favoriza persistența acesteia în organ.

Simptomele care nu trebuie neglijate

Nu toate infecțiile alimentare au urmări grave. Unele provoacă simptome ușoare, care dispar după o perioadă scurtă, însă altele pot necesita tratament medical.

„Există convingerea larg răspândită că toxiinfecția alimentară nu este ceva grav, însă, în realitate, unele persoane trebuie să solicite asistență medicală atunci când prezintă diaree sau vărsături”, a avertizat dr. Acosta.

Legătura alarmantă dintre climă și antibiotice observată în cazul bacteriei Salmonella

Printre semnele de alarmă se numără prezența sângelui în scaun, diareea care durează mai mult de trei zile, febra de peste 39 de grade Celsius și vărsăturile care împiedică persoana să păstreze lichidele în organism. Deshidratarea este un alt semn care nu trebuie ignorat.

„Deshidratarea severă poate provoca leziuni renale și poate determina, de asemenea, scăderea tensiunii arteriale, ducând la șoc”, a explicat medicul.

Persoanele în vârstă, copiii mici, femeile însărcinate și cei cu sistemul imunitar slăbit sunt mai expuși riscului de a dezvolta forme grave de infecții alimentare și ar putea avea nevoie de ajutor medical mai devreme.

Medicul atrage atenția și asupra riscului pe care îl presupune consumul de peşte crud. Contaminarea bacteriană nu poate fi identificată întotdeauna după aspectul sau mirosul alimentului, iar curățenia unui restaurant nu garantează că ingredientele folosite sunt lipsite de bacterii.

„Există convingerea larg răspândită că sushiul, peștele crud și fructele de mare crude, în general, sunt sigure dacă sunt proaspete. Cu toate acestea, contaminarea bacteriană nu poate fi observată cu ochiul liber și nici detectată prin miros. Poți mânca într-un restaurant extrem de curat și strălucitor, dar dacă peștele este contaminat, nimic din ceea ce face personalul nu va elimina bacteriile”, a spus medicul.

Congelarea peștelui poate distruge paraziții, dar nu elimină în mod sigur Salmonella. Din acest motiv, persoanele care prezintă un risc mai mare de a dezvolta complicații grave în urma unei infecții alimentare ar trebui să evite consumul de pește crud și fructe de mare crude.