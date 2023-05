Cât de sănătos este sushi, alimentul devenit mai popular ca niciodată. Explicațiile unui dietetician

Sushi este un fel de mâncare asiatică vechi de secole. A devenit extrem de popular sa în Statele Unite după ce imigranții americani de origine japoneză l-au făcut celebru, după cel de-al Doilea Război Mondial. Datele Google Trends arată că este de două ori mai popular decât în urmă cu cinci ani.

De asemenea, sushi este de peste trei ori mai popular decât în urmă cu un deceniu, conform cifrelor. Restaurante de sushi la modă există acum în fiecare oraș metropolitan din SUA, iar aproape 5 milioane de americani mănâncă acest fel de mâncare cel puțin o dată pe lună. În România sunt restaurante cu specific asiatic, însă putem găsi sushi gata preparat la unele supermarketuri.

Dincolo de popularitatea sa, spun experții, sushi are câteva beneficii pentru sănătate.

„Deoarece sushi conține proteine slabe, grăsimi sănătoase și carbohidrați, poate face parte dintr-o dietă sănătoasă”, spune Abbie Gellman, MS, dietetician autorizat și bucătar cu sediul în New York City. „Dar, la fel ca în cazul tuturor alimentelor și al pierderii în greutate, mărimea porțiilor este importantă”, completează ea.

Are beneficii pentru sănătate

Somonul, tonul și macroul sunt cei mai populari pești folosiți în sushi și fiecare dintre ei conține o mulțime de acizi grași omega-3 - nutrienți esențiali „care nu numai că susțin sănătatea inimii, ci și sănătatea creierului”, spune Karen Collins, dietetician autorizat și consilier pe probleme de nutriție al Institutului American de Cercetare a Cancerului.

Deși diferitele tipuri de sushi și rulouri au mai multe ingrediente sănătoase, Josh Redd, fondator al RedRiver Health and Wellness, spune că „beneficiile pentru sănătate ale sushi-ului provin în principal din peștele și algele sale”, arat USA Today.

Într-adevăr, „nori” - alga nori folosită pentru a rula sushi - conține antioxidanți și vitamina A, vitamina C și vitamina E. „S-a demonstrat că antioxidanții ajută la protejarea organismului de daunele cauzate de radicalii liberi, care joacă un rol în bolile cronice și în îmbătrânire”, spune Redd. Sushi conține, de asemenea, vitamina D, vitaminele B și iod, care ajută la menținerea sănătății oaselor și la producerea de energie, mai spune Redd.

Poate ajuta la slăbit

Orezul din sushi oferă și carbohidrați complecși, ceea ce este excelent pentru energie și nu va crește glicemia la fel de mult în sushi, deoarece este combinat cu proteine și grăsimi. Dar acel orez adaugă calorii la acest fel de mâncare. Cei care doresc să evite astfel de calorii sau oricine urmează o dietă săracă în carbohidrați, pot renunța la orez, optând în schimb pentru sashimi. Redd recomandă, de asemenea, limitarea sosurilor și evitarea rulourilor de sushi care conțin tempura și cremă de brânză, deoarece ambele vor crește considerabil numărul de calorii, mai spune el. Acestea pot fi înlocuite cu castravete, avocado și alge marine.

Dincolo de nutrienții pe care îi oferă, sushi a fost asociat și cu pierderea în greutate. „Sushi poate fi o alegere excelentă pentru a fi inclus într-un model alimentar care să sprijine pierderea în greutate și menținerea unei greutăți sănătoase după aceea”, spune Collins.

Calorii puține

Ea spune că cercetările arată că „obținerea unei cantități suficiente de proteine în timp ce se reduc caloriile ajută la minimizarea pierderii de mușchi împreună cu grăsimea corporală pe care încercați să o pierdeți”, iar sushi „tinde să se asocieze bine cu alte alimente care sunt bogate în nutrienți și nu sunt foarte concentrate în calorii”, cum ar fi legumele crude, salatele și orezul brun sau quinoa. Aceste alimente sunt o alternativă mult mai slabă pentru chipsuri, condimente, cartofi prăjiți și alte adaosuri.

Peștele din sushi are, de asemenea, avantajul de a nu fi gătit în uleiul sau untul folosit la prăjirea altor fructe de mare, ceea ce ajută la menținerea numărului redus de calorii. Un mic baton de pește prăjit, de exemplu, are doar 140 de calorii. O ruladă de sushi plină de avocado sau castravete, formată din șase până la opt bucăți, are doar 135 de calorii. „Sushi este o alegere mult mai sănătoasă decât peștele pane sau înăbușit din lada frigorifică a magazinului alimentar sau din restaurante, care tinde să fie bogat în sodiu și calorii suplimentare”, spune Collins.

Specialiștii americani recomandă consumul a cel puțin 250 de grame de fructe de mare pe săptămână (mai puțin pentru copii).