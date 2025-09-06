search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Poate deveni Coreea de Nord un sprijin pentru Kremlin în confruntarea cu NATO? - Analiză

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a fost invitat de onoare la cel mai mare paradă militară din istoria Chinei, desfășurată în prezența a 26 de lideri internaționali. Participarea sa, alături de președintele Xi Jinping și de omologul rus Vladimir Putin, a fost percepută drept o manifestare simbolică a solidarității dintre cele trei regimuri autoritare.

Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, strâng rîndurile/FOTO:Profimedia
Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, strâng rîndurile/FOTO:Profimedia

Pentru Kim Jong-un, prezența la un astfel de eveniment reprezintă o oportunitate de a-și consolida legitimitatea internațională și de a se prezenta, atât pe plan intern, cât și extern, drept un actor egal în jocurile geopolitice globale. Momentul capătă o relevanță suplimentară în contextul unor eventuale negocieri cu Statele Unite, sugerate de președintele Donald Trump, dar și al intențiilor noului executiv de la Seul de a restabili relațiile cu Phenianul.

O prezență strategică în Beijing

Vizita liderului nord-coreean în capitala chineză este încărcată de semnificații istorice. China și Coreea de Nord împărtășesc o relație profundă, consolidată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când bunicul lui Kim Jong-un lupta împotriva Japoniei în Manciuria. Totodată, întâlnirea reflectă caracterul actual al relației bilaterale, marcat de o interdependență strategică – China fiind principalul partener economic și diplomatic al regimului nord-coreean.

În ultimii ani, înainte și în timpul negocierilor cu Donald Trump din 2018–2019, Kim Jong-un a vizitat China de patru ori, căutând sprijinul Beijingului. Recent, apropierea militară a Phenianului de Moscova a generat speculații privind o posibilă răcire a relațiilor cu China. Însă primirea favorabilă și poziția de onoare oferită liderului nord-coreean la parada din Beijing sugerează o normalizare a raporturilor dintre cele două state, scrie Zerkalo Nedeli.

Un nou echilibru regional

Schimbarea arhitecturii geopolitice și interesul comun în contracararea influenței americane sporesc relevanța strategică a Coreei de Nord, atât pentru China, cât și pentru alianța emergentă dintre Beijing, Moscova și Phenian. Această convergență vine ca reacție la apropierea tot mai strânsă dintre Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia.

Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a catalizat apropierea dintre Moscova și Phenian, oferindu-i Coreei de Nord ocazia de a-și demonstra utilitatea în sprijinul efortului militar rusesc. Decizia Phenianului de a abandona echilibrul diplomatic tradițional și de a se alinia mai ferm cu Moscova și Beijingul reflectă această nouă realitate geopolitică.

Pentru Coreea de Nord, participarea la parada de la Beijing a fost și o ocazie de a se prezenta drept un aliat apropiat al celor două mari puteri, și nu o națiune izolată. Acest mesaj este destinat să arate o politică externă mai coordonată între cele trei regimuri, precum și o intenție comună de a eroda sancțiunile și izolarea internațională impuse Phenianului.

Reacții din partea SUA

Prezența liderilor din China, Rusia și Coreea de Nord la parada din Beijing nu a trecut neobservată la Washington. Donald Trump a reacționat pe rețeaua Truth Social, amintind de contribuția SUA la eliberarea Chinei de ocupația străină și transmițând, într-un ton ambiguu, urări adresate lui Xi Jinping, Putin și Kim Jong-un, „în timp ce conspirați împotriva SUA”.

Totuși, în ciuda acestor declarații, președintele american a susținut în repetate rânduri că amenințarea reprezentată de China și aliații săi nu este una serioasă, afișând o abordare inconsecventă față de fiecare dintre cele trei regimuri. Această atitudine a contribuit la erodarea credibilității SUA în ochii partenerilor internaționali și a afectat eforturile Washingtonului de a încheia războiul din Ucraina sau de a impulsiona denuclearizarea Peninsulei Coreene, subliniază ZN.ua.

Citește și: Vladimir Putin a anunţat când va fi gata podul între Rusia şi Coreea de Nord

O axă periculoasă: Phenian – Moscova

În marja evenimentului de la Beijing, Kim Jong-un și Vladimir Putin au avut o întrevedere extinsă de două ore și jumătate. Liderul de la Kremlin a mulțumit Coreei de Nord pentru trimiterea de militari care „au contribuit la eliberarea regiunii Kursk”. Kim a descris implicarea ca pe un „gest fratern” și și-a reafirmat sprijinul necondiționat pentru Rusia.

Coreea de Nord a confirmat oficial implicarea sa militară în conflictul din Ucraina, iar potrivit informațiilor din serviciile de informații sud-coreene, aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni și-ar fi pierdut viața în acest război. Phenianul a trimis ulterior încă 6.000 de militari, inclusiv unități de geniști.

Sprijinul constant acordat Rusiei scoate în evidență limitele influenței occidentale în această ecuație. Axul Moscova–Phenian se bazează nu doar pe schimburi tranzacționale, ci pe o colaborare strategică profundă, întărită de afinitățile personale dintre lideri și de sprijinul indirect al Chinei.

Implicații regionale și globale

Deși mulți analiști din Coreea de Sud și din Occident consideră că apropierea ruso-nord-coreeană este temporară și condiționată de desfășurarea războiului din Ucraina, acțiunile recente ale Phenianului arată o voință de a merge dincolo de previzibilul tradițional. Un exemplu elocvent este trimiterea de trupe în sprijinul Rusiei — un gest greu de anticipat.

Această experiență militară pe teren și cooperarea tehnologică cu Rusia vor avea consecințe pe termen lung pentru securitatea din Asia de Est. În eventualitatea unui conflict cu Seulul, sprijinul Moscovei pentru Phenian devine un scenariu tot mai realist. La fel, în cazul unei confruntări directe între Rusia și NATO, Coreea de Nord ar putea deveni un aliat-cheie, furnizând nu doar armament, ci și forță de luptă — armata sa activă numără 1,2 milioane de soldați, iar rezervele mobilizabile se ridică la 6,3 milioane.

Într-un potențial conflict între China și Taiwan, Phenianul ar putea fi utilizat pentru a tensiona situația pe peninsula coreeană, complicând astfel răspunsul SUA. În plus, Coreea de Nord a demonstrat deja disponibilitatea de a furniza armament grupărilor apropiate Iranului, cum ar fi Hamas, accentuând riscurile unei conflagrații regionale sau globale.

Reacția Seulului și vechile tipare diplomatice

În acest context, noua administrație de la Seul încearcă să relanseze dialogul cu Phenianul. Trimițându-l pe președintele Adunării Naționale, Woo Won-shik, la Beijing, autoritățile sud-coreene au sperat să deschidă canale informale de comunicare. Însă întâlnirea cu Kim Jong-un s-a limitat la un schimb de politețuri.

Citește și: Trump și Zelenski au personalități similare. Genul de motivație care îi apropie pe cei doi lideri, analizată în The Hill

Între timp, președintele Lee Jae-myung a solicitat sprijinul lui Donald Trump pentru relansarea păcii în regiune și chiar a exprimat deschiderea față de o posibilă construcție Trump Tower în Coreea de Nord — un gest simbolic menit să încurajeze o eventuală nouă întâlnire Trump–Kim.

Totuși, Phenianul nu a manifestat interes pentru o reluare a negocierilor și a exclus complet discuții privind denuclearizarea, considerându-și statutul de putere nucleară ca ireversibil. Susținută de Rusia și China, Coreea de Nord se simte mai încrezătoare ca oricând în poziția sa internațională.

Parada de la Beijing nu a fost doar un spectacol ceremonial, ci reflectă o realitate geopolitică în transformare, în care regimurile autoritare își unesc forțele pentru a contesta ordinea internațională liberală. În timp ce aceste alianțe se întăresc, răspunsurile lumii democratice par ancorate în strategii depășite și în speranțe de compromis cu regimuri tot mai asertive.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce a mințit un român că vrea să lupte în Ucraina și a traversat ilegal Dunărea înotând
digi24.ro
image
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Ce meserie are, de fapt, Teodora Stoica. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
fanatik.ro
image
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
libertatea.ro
image
Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Nu s-a mai întâmplat asta de 25 de ani! Alcaraz și Sinner au reacționat, când au aflat ce decizie a luat Donald Trump
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
observatornews.ro
image
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
cancan.ro
image
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
prosport.ro
image
Trucul simplu pentru curățarea cuptorului cu microunde: ai nevoie doar de un singur fruct
playtech.ro
image
Ce nume are, de fapt, Ion Țiriac în buletin. Milionarul român a încercat să-l schimbe, dar n-a reușit
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționerul Canadei a dat declarația serii, după ce a umilit România pe Arena Națională
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
Se dau 12.285 lei net tinerilor din România. Patru luni de stagiu militar
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care face senzație în întreaga lume. S-a lansat pe 29 august, dar a ajuns în top în 14 țări
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Prințesa Leonor cu Regele Felipe al Spaniei profimedia 1027876969 jpg
Regele Felipe al Spaniei mai are o fiică secretă? „Se spunea că e blondă și că semăna cu el”
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii, noroc dublu în următoarele 24 de zile. Se deschide o etapă prosperă, Săgetătorii și Capricornii culeg cele mai multe roade și sunt printre cele mai favorizate zodii
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Doliu la Palatul regal. Elegantă și stilată, verișoara Elisabetei a fost regina inimilor cu mult înaintea Prințesei Diana

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică